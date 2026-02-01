4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся новые трехсторонние встречи делегаций, - Зеленский
4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
Затримані та підозри Леонід Шиман (гендиректор Павлоградського хімзаводу): підозра в постачанні браку, корупції, невиконанні контрактів (створення "фінансової піраміди" через доповнення до угод для подовження термінів). Олексій Кириченко (перший заступник директора заводу). Михайло Шкуренко (ексголова військового представництва Міноборони). Юрій Яресько (голова групи контролю Міноборони). Підозри: використання неякісних матеріалів (порох), дефекти виробництва, пропуск браку через військову прийомку. Збитки: сотні тисяч невиконаних ***********, втрати на фронті. Експертиза підтвердила 120 тис. непридатних мін.