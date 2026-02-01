4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.

