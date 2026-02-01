4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський

Тристоронні переговори в ОАЕ

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.

Геть обкуреного шльоцика!
01.02.2026 12:39 Відповісти
Ще ж ці не закінчились і не починалися. цей цирк буде безкінечно.
01.02.2026 13:20 Відповісти
За оцінками, на фронт потрапило близько 120 тис. непридатних пострілів, що становило загрозу для військових і призвело до втрат. Станом на лютий 2026 року розслідування триває, з арештами виконавців, але без публічних вироків чи політичної відповідальності вищого рівня (наприклад, ексміністра оборони Рустема Умєрова).
Затримані та підозри Леонід Шиман (гендиректор Павлоградського хімзаводу): підозра в постачанні браку, корупції, невиконанні контрактів (створення "фінансової піраміди" через доповнення до угод для подовження термінів). Олексій Кириченко (перший заступник директора заводу). Михайло Шкуренко (ексголова військового представництва Міноборони). Юрій Яресько (голова групи контролю Міноборони). Підозри: використання неякісних матеріалів (порох), дефекти виробництва, пропуск браку через військову прийомку. Збитки: сотні тисяч невиконаних ***********, втрати на фронті. Експертиза підтвердила 120 тис. непридатних мін.
показати весь коментар
01.02.2026 13:03 Відповісти
А який сенс в тих переговорах коли ти не погоджуєся на основну вимогу путіна.Навіщо тратити гроші на це. Скажи прямо ми будем вести переговори тільки якщо росія захопить донбас.
01.02.2026 12:49 Відповісти
раша уже захопила Київ за три дні, тепер хоче Донбас Ну-ну.
01.02.2026 13:51 Відповісти
Чебура не можна чіпати, бо розпатякає багато цікавого
01.02.2026 14:09 Відповісти
Можно уточнить? Экспертиза проверила 120 тысяч мин?
01.02.2026 16:55 Відповісти
Мародер
01.02.2026 13:24 Відповісти
Доповідь переговорної групи то отримав, але не уточнив,чи взагалі відбулася сьогодні зустріч, як було заплановано? Чи на ній лише домовились про нові дати, і більше нічого сказати?
01.02.2026 13:24 Відповісти
Хто з пАтужних перемовників буде представляти інтереси Зєлєнского?
01.02.2026 13:28 Відповісти
Про результи усіх його попередніх. зустрічей коли українському народу доповідати буде?
01.02.2026 13:31 Відповісти
Дякує педофілу.
01.02.2026 14:24 Відповісти
Відбудеться чергове *****. Нам зараз цим пишатися чи трошки потім?🥴
01.02.2026 16:40 Відповісти
без воды опять в Киеве сидеть будем перед переговорами? какой в них толк если потужний не хочет уходить с бамбасса а рашка ставит ультиматумы, а трампон как посредник тупо наблюдает. Это даже не переговоры, а тупо цирк какой-то уже больше года продолжается, идиоты языками чешут живя в параллельной вселенной без остановки пока Киев без горячей воды и отопления, не говоря уже о свете, пару часов в день за праздник после обстрелов!
01.02.2026 17:04 Відповісти
Та забери вже з цих перемовин чебурека,він так бідний обгорів на сонечку, вже як вуглинка.Переговори на пляжі проводить,понаднормово? Відділ кадрів доплати оформить? Не забудуть,точно? А проживання за кордоном стільки часу. Суми оплати відряджень у подвійному розмірі?
01.02.2026 17:45 Відповісти
 
 