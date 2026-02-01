4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський
4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
Затримані та підозри Леонід Шиман (гендиректор Павлоградського хімзаводу): підозра в постачанні браку, корупції, невиконанні контрактів (створення "фінансової піраміди" через доповнення до угод для подовження термінів). Олексій Кириченко (перший заступник директора заводу). Михайло Шкуренко (ексголова військового представництва Міноборони). Юрій Яресько (голова групи контролю Міноборони). Підозри: використання неякісних матеріалів (порох), дефекти виробництва, пропуск браку через військову прийомку. Збитки: сотні тисяч невиконаних ***********, втрати на фронті. Експертиза підтвердила 120 тис. непридатних мін.