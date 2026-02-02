Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом встреч в ОАЭ: "Украина готова к реальным шагам"
В понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед новым раундом трехсторонних встреч в ОАЭ. Среди прочего были согласованы рамки переговоров и конкретные задачи.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали совещания
"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно:
- Рустем Умеров,
- Кирилл Буданов,
- Сергей Кислица,
- Андрей Гнатов,
- Александр Бевз.
Также участие в переговорах примет Давид Арахамия.
"Согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - заявил президент.
Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает и на то, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.
"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
