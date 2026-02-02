Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом встреч в ОАЭ: "Украина готова к реальным шагам"

Зеленский встретился с переговорной командой перед раундом консультаций в ОАЭ

В понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед новым раундом трехсторонних встреч в ОАЭ. Среди прочего были согласованы рамки переговоров и конкретные задачи.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Детали совещания 

"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно:

  • Рустем Умеров,
  • Кирилл Буданов,
  • Сергей Кислица,
  • Андрей Гнатов,
  • Александр Бевз.

Также участие в переговорах примет Давид Арахамия.

"Согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - заявил президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает и на то, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил Зеленский.

+26
Вован! Де перевід держави на військові рейки? Де плани перемоги?
До речі, що там в Черкасах? Тіло ветерана ще не видали для поховання?
02.02.2026 18:37
02.02.2026 18:37 Ответить
+22
БЛАЗЕНЬ
ДИКТОР
КОНСТАТАТОР
НІКЧЕМА
ХАМЛО
ЖЛОБ
МУРКОТИЛО
ГОНДОН
02.02.2026 18:36
02.02.2026 18:36 Ответить
+14
Що має на увазі? Кроки до капітуляції?
02.02.2026 18:36
02.02.2026 18:36 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3598527
Це він про росіян??😳😳😳. Ех а серце щимить за берізками та банькою так Владимир Ссанич 😸
02.02.2026 18:34
02.02.2026 18:34 Ответить
"... до капітуляції". Та чому так грубо. На виконання вимог Оману.
02.02.2026 21:37
02.02.2026 21:37 Ответить
02.02.2026 18:36
ВОЖДЬ 🐏🐑🐏
ЛІСНИК 🌳🌲 🌳
БРЕХУН📺
СТАТИСТ🔭🚀📝
БАЛАБОЛ🤐
ГІГАВАТНІК⚡⚡⚡
02.02.2026 19:55
02.02.2026 19:55 Ответить
НЕФРИТОВИЙ ЖЕЗЛ СМАРАГДОВИЙ ЛЕВ
02.02.2026 23:31
02.02.2026 23:31 Ответить
Ні, на черкаських сайтах пишуть, що не видали. Будуть нові протестні акції.
02.02.2026 18:40
02.02.2026 18:40 Ответить
Три вимоги...
Одне із них - звільнити головного поліціянта Черкас, яким може керувати місцевий депутат "місцевого розливу"
02.02.2026 18:44
02.02.2026 18:44 Ответить
Зеленський з бакановим формують в Україні нову ВРАДІЇВКУ 2, але для Урядового кварталу, бо там забули держсекретарі, про наслідки за першу ВРАДІЇВКУ з мусорами!!!
Західні Партнери, про все добре знають!
Слава Україні!!
02.02.2026 19:26
02.02.2026 19:26 Ответить
Тіла поліцаїв покласти на центральній площі, разом з тілом ветерана. І подивитись куди люди плюватимуть.
02.02.2026 21:41
02.02.2026 21:41 Ответить
поліціянти виконували наказ, хоча знали що наказ злочинний...
02.02.2026 21:43
02.02.2026 21:43 Ответить
Виродок. І таким лиш і міг бути капітан команди КВН при Маслякові.
02.02.2026 18:37
02.02.2026 18:37 Ответить
Зеленський вже марить, як рване з клятої країни, яка не дала йому і його команді розікрасти її до кінця. Він вже готовий торгувати всіма територями, оскільки ні він, ні його діти тут жити не будуть. Половина зеленої команди вже за кордоном і під слідством. Єдине, чого боїться Зеленський, що після капітуляції просто не встигне залишити Україну.
02.02.2026 18:42
02.02.2026 18:42 Ответить
І ще він боїться що слідство не буде а просто прилетить в нього дрон.
Он уже дрони хочуть заборонити.
02.02.2026 21:42
02.02.2026 21:42 Ответить
Здрисне з комфортом. Я готовий ставку зробити
02.02.2026 03:04
03.02.2026 02:04 Ответить
Та ви шо оце перемога
02.02.2026 18:49
02.02.2026 18:49 Ответить
У Зельоних стартувала піар компанія по здачі Донбачу. Кім вже ролики пише про необхідність "зупинити війну, території не грають ролі". Шмарафон і телеграм-помийки Банкової тиражують "опитування, де тільки 52% проти віддачі Донбасу", І Зеленскій триндить про майже готові домовленості з любими кацапами.
02.02.2026 18:56
02.02.2026 18:56 Ответить
Вова глибоко помиляється, ставлячи на діда трампа. Навіть якщо завтра орки покажуть сраку і відмовляться від будь яких перемовин- дід не стане на бік України, не надасть озброєння, не підтримає фінансово, не введе нові санкції проти орди.
Квартал95 докерувався.
02.02.2026 18:59
02.02.2026 18:59 Ответить
Ну і правильно зробить, бо скільки можна затягувати .Що виграла Україна за ріу уникання перемовин .
02.02.2026 19:24
02.02.2026 19:24 Ответить
Кацап, ти тут через vpn? Бо так тільки донбаські сепари і орки мислять
02.02.2026 20:35
02.02.2026 20:35 Ответить
а ти сам сепар чи орк ?
02.02.2026 20:45
02.02.2026 20:45 Ответить
Які реальні кроки має на увазі цей блазень? Де реальні вдари по рф, які він обіцяв? Брехливе падло.
02.02.2026 19:00
02.02.2026 19:00 Ответить
А де бекання про червоні лінії .
02.02.2026 19:07
02.02.2026 19:07 Ответить
Кордони 1991 чи кордони 2022 і Крим?
02.02.2026 19:20
02.02.2026 19:20 Ответить
Боротись треба за кордон 1921.
Борітеся поборете (Класік)
02.02.2026 21:44
02.02.2026 21:44 Ответить
Кордон 2026 + Днр
02.02.2026 07:09
03.02.2026 07:09 Ответить
***********!
Але я б не хотіла собі таке майбутнє... Навіть по сусідству з міндічами...
02.02.2026 19:27
02.02.2026 19:27 Ответить
Україна про " реальні кроки" в курсі, чи какаяРазніца?
02.02.2026 20:09
02.02.2026 20:09 Ответить
Команда в авральному порядку вирушила виконувати забаганки владного педофіла для порятунку патрона.
02.02.2026 20:28
02.02.2026 20:28 Ответить
А Арахамії нові кеди видали?
02.02.2026 22:36
02.02.2026 22:36 Ответить
Свіжий кокс завезли…
знов «наради» пішли…
02.02.2026 07:40
03.02.2026 07:40 Ответить
вова дав наставлєнія))))))) цирк.
02.02.2026 08:37
03.02.2026 08:37 Ответить
 
 