Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом встреч в ОАЭ: "Украина готова к реальным шагам"

В понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед новым раундом трехсторонних встреч в ОАЭ. Среди прочего были согласованы рамки переговоров и конкретные задачи.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Детали совещания

"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно:

Рустем Умеров,

Кирилл Буданов,

Сергей Кислица,

Андрей Гнатов,

Александр Бевз.

Также участие в переговорах примет Давид Арахамия.

"Согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - заявил президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает и на то, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил Зеленский.

