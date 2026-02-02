Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом зустрічей в ОАЕ: "Україна готова до реальних кроків"

Зеленський зустрівся з переговорною командою перед раундом консультацій в ОАЕ

У понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі наради 

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме:

  • Рустем Умєров,
  • Кирило Буданов,
  • Сергій Кислиця,
  • Андрій Гнатов,
  • Олександр Бевз.

Також участь у перемовинах братиме Давид Арахамія.

"Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", - заявив президент.

Крім цього, Зеленський додав, що Україна розраховує і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував Зеленський.

Читайте також: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський

Читайте також: Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого, - Зеленський

Вован! Де перевід держави на військові рейки? Де плани перемоги?
До речі, що там в Черкасах? Тіло ветерана ще не видали для поховання?
02.02.2026 18:37 Відповісти
БЛАЗЕНЬ
ДИКТОР
КОНСТАТАТОР
НІКЧЕМА
ХАМЛО
ЖЛОБ
МУРКОТИЛО
ГОНДОН
02.02.2026 18:36 Відповісти
Що має на увазі? Кроки до капітуляції?
02.02.2026 18:36 Відповісти
Джерело: https://censor.net/ua/n3598527
Це він про росіян??😳😳😳. Ех а серце щимить за берізками та банькою так Владимир Ссанич 😸
02.02.2026 18:34 Відповісти
"... до капітуляції". Та чому так грубо. На виконання вимог Оману.
02.02.2026 21:37 Відповісти
ВОЖДЬ 🐏🐑🐏
ЛІСНИК 🌳🌲 🌳
БРЕХУН📺
СТАТИСТ🔭🚀📝
БАЛАБОЛ🤐
ГІГАВАТНІК⚡⚡⚡
02.02.2026 19:55 Відповісти
НЕФРИТОВИЙ ЖЕЗЛ СМАРАГДОВИЙ ЛЕВ
02.02.2026 23:31 Відповісти
02.02.2026 18:37 Відповісти
Ні, на черкаських сайтах пишуть, що не видали. Будуть нові протестні акції.
02.02.2026 18:40 Відповісти
Три вимоги...
Одне із них - звільнити головного поліціянта Черкас, яким може керувати місцевий депутат "місцевого розливу"
02.02.2026 18:44 Відповісти
Зеленський з бакановим формують в Україні нову ВРАДІЇВКУ 2, але для Урядового кварталу, бо там забули держсекретарі, про наслідки за першу ВРАДІЇВКУ з мусорами!!!
Західні Партнери, про все добре знають!
Слава Україні!!
02.02.2026 19:26 Відповісти
Тіла поліцаїв покласти на центральній площі, разом з тілом ветерана. І подивитись куди люди плюватимуть.
02.02.2026 21:41 Відповісти
поліціянти виконували наказ, хоча знали що наказ злочинний...
02.02.2026 21:43 Відповісти
Виродок. І таким лиш і міг бути капітан команди КВН при Маслякові.
02.02.2026 18:37 Відповісти
Зеленський вже марить, як рване з клятої країни, яка не дала йому і його команді розікрасти її до кінця. Він вже готовий торгувати всіма територями, оскільки ні він, ні його діти тут жити не будуть. Половина зеленої команди вже за кордоном і під слідством. Єдине, чого боїться Зеленський, що після капітуляції просто не встигне залишити Україну.
02.02.2026 18:42 Відповісти
І ще він боїться що слідство не буде а просто прилетить в нього дрон.
Он уже дрони хочуть заборонити.
02.02.2026 21:42 Відповісти
Здрисне з комфортом. Я готовий ставку зробити
03.02.2026 02:04 Відповісти
Та ви шо оце перемога
02.02.2026 18:49 Відповісти
У Зельоних стартувала піар компанія по здачі Донбачу. Кім вже ролики пише про необхідність "зупинити війну, території не грають ролі". Шмарафон і телеграм-помийки Банкової тиражують "опитування, де тільки 52% проти віддачі Донбасу", І Зеленскій триндить про майже готові домовленості з любими кацапами.
02.02.2026 18:56 Відповісти
Вова глибоко помиляється, ставлячи на діда трампа. Навіть якщо завтра орки покажуть сраку і відмовляться від будь яких перемовин- дід не стане на бік України, не надасть озброєння, не підтримає фінансово, не введе нові санкції проти орди.
Квартал95 докерувався.
02.02.2026 18:59 Відповісти
Ну і правильно зробить, бо скільки можна затягувати .Що виграла Україна за ріу уникання перемовин .
02.02.2026 19:24 Відповісти
Кацап, ти тут через vpn? Бо так тільки донбаські сепари і орки мислять
02.02.2026 20:35 Відповісти
а ти сам сепар чи орк ?
02.02.2026 20:45 Відповісти
Які реальні кроки має на увазі цей блазень? Де реальні вдари по рф, які він обіцяв? Брехливе падло.
02.02.2026 19:00 Відповісти
А де бекання про червоні лінії .
02.02.2026 19:07 Відповісти
Кордони 1991 чи кордони 2022 і Крим?
02.02.2026 19:20 Відповісти
Боротись треба за кордон 1921.
Борітеся поборете (Класік)
02.02.2026 21:44 Відповісти
Кордон 2026 + Днр
03.02.2026 07:09 Відповісти
***********!
Але я б не хотіла собі таке майбутнє... Навіть по сусідству з міндічами...
02.02.2026 19:27 Відповісти
Україна про " реальні кроки" в курсі, чи какаяРазніца?
02.02.2026 20:09 Відповісти
Команда в авральному порядку вирушила виконувати забаганки владного педофіла для порятунку патрона.
02.02.2026 20:28 Відповісти
А Арахамії нові кеди видали?
02.02.2026 22:36 Відповісти
Свіжий кокс завезли…
знов «наради» пішли…
03.02.2026 07:40 Відповісти
вова дав наставлєнія))))))) цирк.
03.02.2026 08:37 Відповісти
 
 