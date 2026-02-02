Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом зустрічей в ОАЕ: "Україна готова до реальних кроків"
У понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.
Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі наради
"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме:
- Рустем Умєров,
- Кирило Буданов,
- Сергій Кислиця,
- Андрій Гнатов,
- Олександр Бевз.
Також участь у перемовинах братиме Давид Арахамія.
"Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", - заявив президент.
Крім цього, Зеленський додав, що Україна розраховує і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.
"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Це він про росіян??😳😳😳.
