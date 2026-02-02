Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом зустрічей в ОАЕ: "Україна готова до реальних кроків"

У понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Деталі наради

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме:

Рустем Умєров,

Кирило Буданов,

Сергій Кислиця,

Андрій Гнатов,

Олександр Бевз.

Також участь у перемовинах братиме Давид Арахамія.

"Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", - заявив президент.

Крім цього, Зеленський додав, що Україна розраховує і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував Зеленський.

