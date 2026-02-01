Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого, - Зеленський
У понеділок, 2 лютого, українська переговорна команда вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронніх перемовинах, запланованих на середу та четвер.
Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка до нового раунду перемовин
"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини", - сказав глава держави.
Він зазначив, що низка лідерів та країн "з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось".
"У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.
Активність з боку США
Також президент наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації.
"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - додав очільник держави.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Плакати Порошенка чітко казали - або він або знищення, але тоді тупий піпл ржав з цього
Ну точно десь якесь племя зелумби десь на Гаіті керує цією лялькою-вуду
якщо це вісімнадцять умовних умерових і арахімій,
то хто тобі сказав, що це команда України?
українську делегацію - Кирило Буданов,
російську - начальник ГРУ Ігор Костюков.
а воно прийняте, політичне?
як ні - що ці персонажі там роблять взагалі?
Результ все одно ніякий (тільки ******** інтенсивніше під час "перемовин")
Тим більше, що це все за державні гроші.
Провести "конструктивні перемовини".
Поторгувати своїми Є-балами в теплі.
Повернутися в Україну ні з чим.
Головне маневри!!!