УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6990 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 161 30

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого, - Зеленський

Зеленський

У понеділок, 2 лютого, українська переговорна команда вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронніх перемовинах, запланованих на середу та четвер.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка до нового раунду перемовин

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини", - сказав глава держави.

Він зазначив, що низка лідерів та країн "з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось".

"У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.

Активність з боку США

Також президент наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - додав очільник держави.

Читайте також: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також: Зеленський: Україна очікує конкретики від США щодо подальших зустрічей

Автор: 

Зеленський Володимир (27718) ОАЕ (430) перемовини (3747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Після удару по автобусі і після удару по пологовому будинку. Прикольно. Класно проголосували.

Плакати Порошенка чітко казали - або він або знищення, але тоді тупий піпл ржав з цього
показати весь коментар
01.02.2026 20:16 Відповісти
+20
Крадій татарін та крадій абхаз це головна команда яка представляє Україну.
показати весь коментар
01.02.2026 20:20 Відповісти
+14
А ви помітили що Україна майже не бье по території рашки? Так це ж договорняк вже явний
показати весь коментар
01.02.2026 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після удару по автобусі і після удару по пологовому будинку. Прикольно. Класно проголосували.

Плакати Порошенка чітко казали - або він або знищення, але тоді тупий піпл ржав з цього
показати весь коментар
01.02.2026 20:16 Відповісти
А ви помітили що Україна майже не бье по території рашки? Так це ж договорняк вже явний
показати весь коментар
01.02.2026 20:29 Відповісти
Вже мікронаполеон вказівки навіть США дає.
Ну точно десь якесь племя зелумби десь на Гаіті керує цією лялькою-вуду
показати весь коментар
01.02.2026 20:18 Відповісти
ЧерчеГавел Потужний 💪💪💪⚙️
показати весь коментар
01.02.2026 20:22 Відповісти
Україна поки не змінить президента приречена воювати вічно
показати весь коментар
01.02.2026 20:40 Відповісти
Або прибере..
показати весь коментар
01.02.2026 20:44 Відповісти
поіменно команду ,please.
якщо це вісімнадцять умовних умерових і арахімій,
то хто тобі сказав, що це команда України?
показати весь коментар
01.02.2026 20:19 Відповісти
Обидві сторони представляють військові розвідники:
українську делегацію - Кирило Буданов,
російську - начальник ГРУ Ігор Костюков.
показати весь коментар
01.02.2026 20:24 Відповісти
Начальство гур + начальство гру = СРУ
показати весь коментар
01.02.2026 20:29 Відповісти
чюв від однеї розумної людини і згоден - технарі в составі делегацій узгоджють технічні питання коли політичне вже прийняте.
а воно прийняте, політичне?
як ні - що ці персонажі там роблять взагалі?
показати весь коментар
01.02.2026 20:30 Відповісти
Чебур давно підмахнув капітуляцію, але Європа була проти і дід не давав амністії ішаку. А зараз узгодили.
показати весь коментар
01.02.2026 23:40 Відповісти
я би не стверджував, але підозра таки є
показати весь коментар
02.02.2026 00:14 Відповісти
Крадій татарін та крадій абхаз це головна команда яка представляє Україну.
показати весь коментар
01.02.2026 20:20 Відповісти
Падли.
показати весь коментар
01.02.2026 20:21 Відповісти
"стальний лев" з залізними фаберже, "якого чекав світ!" 🥳
показати весь коментар
01.02.2026 20:23 Відповісти
Про яке там фаберже кажете?Там вже яєчня, що і у мізках.)
показати весь коментар
01.02.2026 20:31 Відповісти
ЧерчеГавел Потужний 🏅
показати весь коментар
01.02.2026 20:34 Відповісти
О! Обкурений шльоцик знову лапшу вішає.
показати весь коментар
01.02.2026 20:23 Відповісти
Вся надежда на Арахамию, шустрый как...
показати весь коментар
01.02.2026 20:24 Відповісти
Сук@, як тільки горе і сльози (удар по шахтарам), так одразу ж Зебіл локаційно зникає. Рятуй Запоріжжя, козел.
показати весь коментар
01.02.2026 20:37 Відповісти
Прощальний поцілуй - стакан горілки
показати весь коментар
01.02.2026 20:39 Відповісти
А про геноцид рашиських варварів проти українського народу не хочеш нічого сказати ? це не голкост " я вам ничего не должен" зате міндіч ,цукерман ,шефіри ,шурма добре почуваются.
показати весь коментар
01.02.2026 21:02 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2026 21:04 Відповісти
Нахіба туди їздити? Сраку на сонечку погріти?
Результ все одно ніякий (тільки ******** інтенсивніше під час "перемовин")
показати весь коментар
01.02.2026 21:41 Відповісти
А де там Українці .
показати весь коментар
01.02.2026 21:52 Відповісти
Є можливість, то чому б і не полетіти в ОАЕ.
Тим більше, що це все за державні гроші.
Провести "конструктивні перемовини".
Поторгувати своїми Є-балами в теплі.
Повернутися в Україну ні з чим.
Головне маневри!!!
показати весь коментар
01.02.2026 21:59 Відповісти
Команда молодості нашей Команда,. бєз которой нам нє жіть.
показати весь коментар
01.02.2026 22:15 Відповісти
Команда,. с которой нам нє жіть.
показати весь коментар
02.02.2026 00:56 Відповісти
я дивлюсь на обличча 🤡 , і ловлю себе на думці ,шо я його ненавижу як і ху* ла ...і бажаю цьому виб* ядку того самого шо і ху* лу ...
показати весь коментар
02.02.2026 00:24 Відповісти
не команда України, а шобла зеленського.
показати весь коментар
02.02.2026 06:00 Відповісти
 
 