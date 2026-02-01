Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого, - Зеленський

У понеділок, 2 лютого, українська переговорна команда вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронніх перемовинах, запланованих на середу та четвер.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка до нового раунду перемовин

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини", - сказав глава держави.

Він зазначив, що низка лідерів та країн "з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось".

"У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.

Активність з боку США

Також президент наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - додав очільник держави.

