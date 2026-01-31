УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7416 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
3 115 47

Зеленський: Україна очікує конкретики від США щодо подальших зустрічей

Зеленський: Ми очікуємо від США конкретики щодо наступних кроків та зустрічей

Україна очікує від американської сторони конкретики щодо подальших зустрічей в межах перемовного процесу щодо припинення війни РФ проти України. 

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подальші зустрічі 

"Доповідав протягом дня Рустем Умєров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були", - заявив глава держави.

Він додав, що українська сторона розраховуємо на зустрічі наступного тижня та готується до них.

Читайте також: Трамп може посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - Вітакер

Перемовини в ОАЕ

Нагадаємо раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.

Читайте також: Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) перемовини (3744) США (26484)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Чувак 20 років грав пародії на президентів допоки сам не став пародією на президента
показати весь коментар
31.01.2026 20:45 Відповісти
+20
Ти вже задовбав зі своїми вітряними млинами. Рятуй Запоріжжя, козел.
показати весь коментар
31.01.2026 20:44 Відповісти
+18
А від тебе коли конкретика потужна вже піде
показати весь коментар
31.01.2026 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А від тебе коли конкретика потужна вже піде
показати весь коментар
31.01.2026 20:41 Відповісти
Кожен вечир тільки одна болтовня конкретика.
показати весь коментар
31.01.2026 21:19 Відповісти
Ти вже задовбав зі своїми вітряними млинами. Рятуй Запоріжжя, козел.
показати весь коментар
31.01.2026 20:44 Відповісти
Ніякої здачі! Воюємо до останнього кіловата!))
показати весь коментар
31.01.2026 21:09 Відповісти
Чувак 20 років грав пародії на президентів допоки сам не став пародією на президента
показати весь коментар
31.01.2026 20:45 Відповісти
Тупий недоразвитий чувак керує йому подібними .Все нормально,ніяких аномалій,просто з цим потрібно змиритись
показати весь коментар
31.01.2026 20:51 Відповісти
Головна проблена-населенню це подобається
показати весь коментар
31.01.2026 21:18 Відповісти
Ждем - с від Трампа цінних вказівок
показати весь коментар
31.01.2026 20:45 Відповісти
Аха, в штатах начался шатдаун,
показати весь коментар
31.01.2026 20:47 Відповісти
Україна повинна вийти з усіх тих зстрічей та сконцентруватись на веденні війни і знищенні кацапів!
показати весь коментар
31.01.2026 20:48 Відповісти
Повертайсь додому. Без тебе не почнем.
показати весь коментар
31.01.2026 20:55 Відповісти
Я у себе вдома!
показати весь коментар
31.01.2026 20:56 Відповісти
Так ти поляк?
показати весь коментар
31.01.2026 21:14 Відповісти
Так я громадянин Польщі.
показати весь коментар
31.01.2026 21:20 Відповісти
Тоді не треба давати порад, що робити українцям. Це не тактично і некоректно.
показати весь коментар
31.01.2026 21:56 Відповісти
Я не даю порад, я кажу як потрібно зробити правильно і як буде зроблено!
показати весь коментар
31.01.2026 22:21 Відповісти
Так, а це шо, не порада?
показати весь коментар
31.01.2026 22:31 Відповісти
А чому гонорова шляхта роздає поради, закликаючи Україну воювати? Боїшся, що після підписання миру кацапи нападуть на Польщу і доведеться тобі концентруватися на війні та знищувати кацапів?
показати весь коментар
31.01.2026 22:01 Відповісти
може Україна і повинна, але люди в Україні хочуть жити, поки здоров'я дозволяє, як і усі інші в цьому світі, а не здихати. То ж іди й повоюй за Україну, якщо тобі так болить, і бажано десь в іншому місці, а не тут, бо цей полігон вже заїбав тут багатьох
показати весь коментар
31.01.2026 22:16 Відповісти
сильне як ніколи НАТО може відкрити другий фронт десь на території росії, якщо так хвилюється за Україну
показати весь коментар
31.01.2026 22:22 Відповісти
Від всіх він щось очікує постійно коли сам в короні але в гівні..
показати весь коментар
31.01.2026 20:49 Відповісти
та все конкретно
Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И ещё как бывает!
показати весь коментар
31.01.2026 21:00 Відповісти
Нудьгує в Україні, так і говорить - Хочу (говорить) побільше зустрічей!
показати весь коментар
31.01.2026 21:00 Відповісти
Думаете половина не дае?
показати весь коментар
31.01.2026 21:22 Відповісти
Доки це обкурене чмо буде знущатись над країною та її народом!? Суспільство чекає від ішака конкретики.
показати весь коментар
31.01.2026 21:01 Відповісти
Очікуєш щось вд когось тоді, коли від тебе вже нічого не залежить. Слуга чекає наступних вказівок від господаря.
показати весь коментар
31.01.2026 21:02 Відповісти
Реально смішний цей гундосий недолугий клоун. Коли потрібно буде Трампу, тебе покличуть угоду підписати, чмо
показати весь коментар
31.01.2026 21:18 Відповісти
Тiпо, рило робе: ква - нi про що...
показати весь коментар
31.01.2026 21:21 Відповісти
квартальна московська курва від всіх щось очікує.
показати весь коментар
31.01.2026 21:31 Відповісти
А ти щось здатен робити сам? Наче США більше припинення війни потрібне аніж Україні.
показати весь коментар
31.01.2026 21:36 Відповісти
Може хером Мурку сбацать.
показати весь коментар
31.01.2026 22:01 Відповісти
Хто б ся думав, що так стане,
«Чертi» ся зеленi
Всю ВР заполонили,
Суто навiженi.

Чи не гралися б тi «чертi» -
Бомонд би смiшили,
З пiанiно забавляли -
Глупость там холили.

«Чертi» - бравi, геть дороднi,
Але ж глупi «чертi»:
У дурдомi iм ся бавить-
Будемо вiдвертi...
показати весь коментар
31.01.2026 23:18 Відповісти
P.S. Стосовно сбацать - тупо СПЛАГИАТИТЬ у братьев дрочунов - https://www.youtube.com/watch?v=R4hyMgrPwdg Freakin Brothers Piano Playing
показати весь коментар
31.01.2026 23:41 Відповісти
Це вже фіаско криворагульського коміка розмовного жанру чи ще ні?
показати весь коментар
31.01.2026 22:29 Відповісти
Про Зеленського дебати:
Про аналiз маем знати;
По «приколу» запитати:
«ДОКИ МАЕШ СЯ ТИ «ССАТИ»...
Лишень, як його здибати,
Вiн плутае навiть дату,
Бо й в аналiзах завзято
Геть плохий вiн раду дати.
P.S. Що до ся електорату,
В лушпайках не заплутати !!!
Про насiння треба дбати -
Маеш файне вiдбирати!!!
показати весь коментар
31.01.2026 23:28 Відповісти
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!

P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
показати весь коментар
31.01.2026 22:58 Відповісти
САША ПАЛАМАРЧУК:

Дурне поiхало в турне
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались, що воно - дурне…

Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне…
показати весь коментар
31.01.2026 23:05 Відповісти
ЗЕ, припини цю криваву бійню, люди хочуть жити, думай, думайте, як закінчити, кожну годину, кожну хвилину гинуть люди. Досить жувати соплі, літати, засідати, переносити, засуджувати, зберіться...
показати весь коментар
31.01.2026 23:20 Відповісти
Якось так все повелось,
Так менi здаеться,
Що на выборах не втнемо,
Геготать не йметься.

Воiв славних запитаем:
«Чом, як кров ген льеться,
Ведемося ми на того,
Хто з нас всих смiеться?»

Шльондру ж видить в нас усiх,
Вiн «НЕЛОХОМ» зветься…
Боронь, Боже… до таких
Най любов урветься.
показати весь коментар
31.01.2026 23:31 Відповісти
Та у США цілий чебурек безвиїздно,найвидатніший переговорник,що вже й реєстрацію отримав у Маямі.
Цікаво,а зарплату секретаря РНБО він ще отримує?
показати весь коментар
01.02.2026 01:06 Відповісти
Бородата порно актриса "лягли і ждуть"
показати весь коментар
01.02.2026 03:12 Відповісти
Эй Володя---- та какая конкретика? Её не разу толком и не было! Обещали 10, давали 2 и ещё 1 через год, но забыли.
показати весь коментар
01.02.2026 03:59 Відповісти
Нафіга вони потрібни з їх зустрічами !
показати весь коментар
01.02.2026 10:20 Відповісти
 
 