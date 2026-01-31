Зеленський: Україна очікує конкретики від США щодо подальших зустрічей

Україна очікує від американської сторони конкретики щодо подальших зустрічей в межах перемовного процесу щодо припинення війни РФ проти України.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Подальші зустрічі

"Доповідав протягом дня Рустем Умєров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були", - заявив глава держави.

Він додав, що українська сторона розраховуємо на зустрічі наступного тижня та готується до них.

Перемовини в ОАЕ

Нагадаємо раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.

