Зеленський: Україна очікує конкретики від США щодо подальших зустрічей
Україна очікує від американської сторони конкретики щодо подальших зустрічей в межах перемовного процесу щодо припинення війни РФ проти України.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Подальші зустрічі
"Доповідав протягом дня Рустем Умєров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були", - заявив глава держави.
Він додав, що українська сторона розраховуємо на зустрічі наступного тижня та готується до них.
Перемовини в ОАЕ
Нагадаємо раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.
Цікаво,а зарплату секретаря РНБО він ще отримує?