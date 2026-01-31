Зеленский: Украина ожидает конкретики от США относительно дальнейших встреч

Украина ожидает от американской стороны конкретики относительно дальнейших встреч в рамках переговорного процесса по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дальнейшие встречи

"Докладывал в течение дня Рустем Умеров. Постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы были встречи", - заявил глава государства.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на встречи на следующей неделе и готовится к ним.

Читайте также: Трамп может посадить Украину и РФ за стол переговоров, - Уитакер

Переговоры в ОАЭ

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Читайте также: Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам