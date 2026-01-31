Зеленский: Украина ожидает конкретики от США относительно дальнейших встреч
Украина ожидает от американской стороны конкретики относительно дальнейших встреч в рамках переговорного процесса по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Дальнейшие встречи
"Докладывал в течение дня Рустем Умеров. Постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы были встречи", - заявил глава государства.
Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на встречи на следующей неделе и готовится к ним.
Переговоры в ОАЭ
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, предварительно, запланирована на воскресенье, 1 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
болтовняконкретика.
Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И ещё как бывает!
«Чертi» ся зеленi
Всю ВР заполонили,
Суто навiженi.
Чи не гралися б тi «чертi» -
Бомонд би смiшили,
З пiанiно забавляли -
Глупость там холили.
«Чертi» - бравi, геть дороднi,
Але ж глупi «чертi»:
У дурдомi iм ся бавить-
Будемо вiдвертi...
Про аналiз маем знати;
По «приколу» запитати:
«ДОКИ МАЕШ СЯ ТИ «ССАТИ»...
Лишень, як його здибати,
Вiн плутае навiть дату,
Бо й в аналiзах завзято
Геть плохий вiн раду дати.
P.S. Що до ся електорату,
В лушпайках не заплутати !!!
Про насiння треба дбати -
Маеш файне вiдбирати!!!
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
Дурне поiхало в турне
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались, що воно - дурне…
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне…
Так менi здаеться,
Що на выборах не втнемо,
Геготать не йметься.
Воiв славних запитаем:
«Чом, як кров ген льеться,
Ведемося ми на того,
Хто з нас всих смiеться?»
Шльондру ж видить в нас усiх,
Вiн «НЕЛОХОМ» зветься…
Боронь, Боже… до таких
Най любов урветься.
Цікаво,а зарплату секретаря РНБО він ще отримує?