Команда Украины отправится на трехсторонние переговоры в ОАЭ вечером 2 февраля, - Зеленский

В понедельник, 2 февраля, украинская переговорная команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних переговорах, запланированных на среду и четверг.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к новому раунду переговоров

"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней встрече – на должном уровне. Эта встреча состоится на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз. Только что я говорил с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры", - сказал глава государства.

Он отметил, что ряд лидеров и стран "с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся".

"В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже со завтрашнего дня - контакты и встречи", - рассказал Зеленский.

Активность со стороны США

Также президент подчеркнул важность активного участия США в мероприятиях по деэскалации.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращения ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - добавил глава государства.

Читайте также: 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся новые трехсторонние встречи делегаций, - Зеленский

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Зеленский: Украина ожидает конкретики от США относительно дальнейших встреч

Зеленский Владимир (24197) ОАЭ (268) переговоры (5761)
Після удару по автобусі і після удару по пологовому будинку. Прикольно. Класно проголосували.

Плакати Порошенка чітко казали - або він або знищення, але тоді тупий піпл ржав з цього
Крадій татарін та крадій абхаз це головна команда яка представляє Україну.
А ви помітили що Україна майже не бье по території рашки? Так це ж договорняк вже явний
А ви помітили що Україна майже не бье по території рашки? Так це ж договорняк вже явний
Вже мікронаполеон вказівки навіть США дає.
Ну точно десь якесь племя зелумби десь на Гаіті керує цією лялькою-вуду
ЧерчеГавел Потужний 💪💪💪⚙️
Україна поки не змінить президента приречена воювати вічно
Або прибере..
поіменно команду ,please.
якщо це вісімнадцять умовних умерових і арахімій,
то хто тобі сказав, що це команда України?
Обидві сторони представляють військові розвідники:
українську делегацію - Кирило Буданов,
російську - начальник ГРУ Ігор Костюков.
Начальство гур + начальство гру = СРУ
чюв від однеї розумної людини і згоден - технарі в составі делегацій узгоджють технічні питання коли політичне вже прийняте.
а воно прийняте, політичне?
як ні - що ці персонажі там роблять взагалі?
Чебур давно підмахнув капітуляцію, але Європа була проти і дід не давав амністії ішаку. А зараз узгодили.
я би не стверджував, але підозра таки є
Падли.
"стальний лев" з залізними фаберже, "якого чекав світ!" 🥳
Про яке там фаберже кажете?Там вже яєчня, що і у мізках.)
ЧерчеГавел Потужний 🏅
О! Обкурений шльоцик знову лапшу вішає.
Вся надежда на Арахамию, шустрый как...
Сук@, як тільки горе і сльози (удар по шахтарам), так одразу ж Зебіл локаційно зникає. Рятуй Запоріжжя, козел.
Прощальний поцілуй - стакан горілки
А про геноцид рашиських варварів проти українського народу не хочеш нічого сказати ? це не голкост " я вам ничего не должен" зате міндіч ,цукерман ,шефіри ,шурма добре почуваются.
Нахіба туди їздити? Сраку на сонечку погріти?
Результ все одно ніякий (тільки ******** інтенсивніше під час "перемовин")
А де там Українці .
Є можливість, то чому б і не полетіти в ОАЕ.
Тим більше, що це все за державні гроші.
Провести "конструктивні перемовини".
Поторгувати своїми Є-балами в теплі.
Повернутися в Україну ні з чим.
Головне маневри!!!
Команда молодості нашей Команда,. бєз которой нам нє жіть.
Команда,. с которой нам нє жіть.
я дивлюсь на обличча 🤡 , і ловлю себе на думці ,шо я його ненавижу як і ху* ла ...і бажаю цьому виб* ядку того самого шо і ху* лу ...
не команда України, а шобла зеленського.
