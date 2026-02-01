Команда Украины отправится на трехсторонние переговоры в ОАЭ вечером 2 февраля, - Зеленский
В понедельник, 2 февраля, украинская переговорная команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних переговорах, запланированных на среду и четверг.
Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка к новому раунду переговоров
"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней встрече – на должном уровне. Эта встреча состоится на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз. Только что я говорил с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры", - сказал глава государства.
Он отметил, что ряд лидеров и стран "с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся".
"В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже со завтрашнего дня - контакты и встречи", - рассказал Зеленский.
Активность со стороны США
Также президент подчеркнул важность активного участия США в мероприятиях по деэскалации.
"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращения ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - добавил глава государства.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
українську делегацію - Кирило Буданов,
російську - начальник ГРУ Ігор Костюков.
