Команда Украины отправится на трехсторонние переговоры в ОАЭ вечером 2 февраля, - Зеленский

В понедельник, 2 февраля, украинская переговорная команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних переговорах, запланированных на среду и четверг.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к новому раунду переговоров

"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней встрече – на должном уровне. Эта встреча состоится на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз. Только что я говорил с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры", - сказал глава государства.

Он отметил, что ряд лидеров и стран "с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся".

"В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже со завтрашнего дня - контакты и встречи", - рассказал Зеленский.

Активность со стороны США

Также президент подчеркнул важность активного участия США в мероприятиях по деэскалации.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращения ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - добавил глава государства.

Мирные переговоры в ОАЭ

