Українська делегація вже вирушила до Абу-Дабі на переговори, - Зеленський

Українська делегація вже вирушила на тристоронні зустрічі в ОАЕ, які заплановані на середу та четвер.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

Делегація вже в дорозі

"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер", - сказав президент.

Він зазначив, що крім тристороннього формату, пройдуть і двосторонні переговори зі США.

"Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що вкрай важливо, щоб США в цей момент рішуче підтримували діалог та працювали з російською стороною.

Що передувало

Нагадаємо, що у понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.

Мирні перемовини в ОАЕ

