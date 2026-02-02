Українська делегація вже вирушила до Абу-Дабі на переговори, - Зеленський

Делегація України вже в дорозі до Абу-Дабі

Українська делегація вже вирушила на тристоронні зустрічі в ОАЕ, які заплановані на середу та четвер.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

Делегація вже в дорозі 

"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер", - сказав президент.

Він зазначив, що крім тристороннього формату, пройдуть і двосторонні переговори зі США. 

"Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що вкрай важливо, щоб США в цей момент рішуче підтримували діалог та працювали з російською стороною.

Що передувало

  • Нагадаємо, що у понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також: Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом зустрічей в ОАЕ: "Україна готова до реальних кроків"

Топ коментарі
+15
- після того як заживо спалили людей в автобусі - ШАХТАРІВ
- після удару по пологовому
- після того як вбили літню пару на велосипедах

"Украина готова принять сколько угодно с любой сторони как в порно" - тільки він мав на увазі не Україну а себе - це він готовий як в порно - будь-що
показати весь коментар
02.02.2026 22:22 Відповісти
+11
Театр абсурду продовжується.
показати весь коментар
02.02.2026 22:26 Відповісти
+7
А з рф летять "делегації шахедів"... І скоріш за все, полетять ще і ракети під ранок.
показати весь коментар
02.02.2026 22:27 Відповісти
Через Буковель на лижах, а там направо, через Крипіль…
Єрмак, поводирем буде??
показати весь коментар
02.02.2026 22:34 Відповісти
АРА---ХАМ---ІЯ
показати весь коментар
02.02.2026 22:37 Відповісти
Делегація попила каву....
Делегація сходила у вбиральню...
Делегація пішла спатки....

Бабло за відрядження команди із якої кишені платиш?
показати весь коментар
02.02.2026 22:39 Відповісти
https://t.me/Sofiya_Fedyna/14513 Софія Федина:

Я чомусь нині не була готова це почути і мене розпирає від гніву. Цитата з нового, вже третього інтерв'ю Борислава Берези з Сергієм Ваганяном: «Бойко Максим (АЕРОТЕХ) постачає дрони державі та військовим частинам за завищеними цінами…»

Ця інформація має бути негайно і невідкладно перевірена правоохоронними органами. І мають бути подальші дії згідно з законом. І,відповідальність!
Володимире Олександровичу, це той бізнес на крові, про який ви говорили??? Де Баканов?

Що ще ми почули у інтервʼю?

🔹 « 90% людей, яких подавали в санкційні списки - були погоджені контрабандистом Акстом та його бек-офісом.»

За словами Ваганяна, до санкційних списків потрапляли люди, які не мали там бути, натомість реальні фігуранти могли відкупитись

🔹 Рейдерство і силовий тиск

Описуються випадки, коли бізнес «ламали» через кримінальні справи, а у разі непокори - заходили силові підрозділи (КОРД, Альфа). Також пролунали заяви про можливу причетність цієї групи до фізичної ліквідації людини - шляхом отруєння.

🔹Переписували майно на людей Баканова та Наумова, включно з одним з заступників Офісу Президента, за допомогою чорних реєстраторів

🔹 Контрабандне вино для Баканова і Зеленського

«Баканов жив дуже розкішно, як для керівника правоохоронної структури. Вино яке замовлялось в Італії для Івана Баканова. Його не розмитнювали, воно проїздило через пункт пропускук Чоп-Тиса, це контролював начальник місцевого четвертого управління контрабанди. Людина, яка мала присікати контрабанду - курувала контрабанду вина для Баканова. Не лише Баканову замовлялось вино. для міністрів, для Наумова, для Президента України».

🔹Керівник Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Мін'юсті Андрій Свінцицький також замішаний у схемах, через нього люди Баканова і Наумова можуть на свій розсуд фальсифікувати експертизи у кримінальних справах

Нещодавно на бігус.інфо вийшло розслідування, що родина Свінцицького придбала за роки війни майна на $1 млн.

🔹У розмові прозвучали заяви про підприємство з виробництва дронів «АЕРОТЕХ» та про постачання безпілотників державі і військовим частинам за завищеними цінами.
Йдеться про можливий вплив на ці процеси з боку осіб, пов'язаних з колишнім керівництвом СБУ.

🔹Очільником управління СБУ у Одеській області є Віктор Доровський. Доровський - один із співвласників фармацевтичної компанії «Здоровʼя» разом з московським олігархом і депутатом Думи Шишкіним.

Малюк хотів Доровського зняти двічі, але саме Баканов, який від Доровського отримує гроші, не давав це зробити.!!!

🔹Наступний фігурант - Скороход.

За словами Сергія Ваганяна, Скороход є свідомим рейдером і учасником схеми, за якою разом із броварським бізнесменом Шапраном, головою Одеської ОВА Олегом Кіпром та ще одним фігурантом Осіповим були віджаті у держави арештовані російські активи, якими нині користуються на території України.

Він відкрито хизується дружбою з генеральним прокурором Русланом Кравченком, заявляє про знайомство з Юлією Свириденко і стверджує, що діє від імені Офісу президента та «вирішує все» в цій країні.

Зі слів Ваганяна, Скороход контролює слідчих, рейдерськи забирає у людей бізнес, автомобілі й кошти та змушує знайомих Ваганяна давати «потрібні» свідчення в обмін на повернення відібраного майна.

Хочеться відмитись від усього почутого... Але треба робити розголос.

Уже 16-й день Володимир Зеленський не дає жодної публічної оцінки ролі Івана Баканова, людини, навколо якої зосереджена значна частина озвучених у цьому інтерв'ю звинувачень.

У воюючій країні президент не має права мовчати, коли йдеться про можливу корупцію, контрабанду, рекет, тиск на бізнес, маніпуляції санкціями і - особливо - заробітки на оборонних контрактах.
показати весь коментар
02.02.2026 22:43 Відповісти
А чому так за раніше, ще й в пік морозів втекли? А значить Зеленського в Києві залишили? Ось такі ви друзі 😸
показати весь коментар
02.02.2026 22:45 Відповісти
Ганьбив Зелений скоморох Україну зі сцени, тепер став президентом й ганьбить на міжнародній сцені.
ніхто не їде на перемовини з тим хто ракетами обстрілює твою країну майже щодня.... ще казало "янєлох"....
показати весь коментар
03.02.2026 02:13 Відповісти
Україні тепер потрібно тягнути час, не спішити.
показати весь коментар
03.02.2026 03:18 Відповісти
Який смішний шапітолій.....тільки нажаль українцям не смішно....але це карма....вибравши цього недожидка ми самі себе прирекли на це....
показати весь коментар
03.02.2026 06:07 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
03.02.2026 07:25 Відповісти
Скажешь, когда доберутся?Спать не буду.
показати весь коментар
03.02.2026 09:12 Відповісти
 
 