Українська делегація вже вирушила до Абу-Дабі на переговори, - Зеленський
Українська делегація вже вирушила на тристоронні зустрічі в ОАЕ, які заплановані на середу та четвер.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.
Делегація вже в дорозі
"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер", - сказав президент.
Він зазначив, що крім тристороннього формату, пройдуть і двосторонні переговори зі США.
"Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються", - заявив глава держави.
Він підкреслив, що вкрай важливо, щоб США в цей момент рішуче підтримували діалог та працювали з російською стороною.
Що передувало
- Нагадаємо, що у понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед новим раундом тристоронніх зустрічей в ОАЕ. Серед іншого було погоджено команді рамки розмови й конкретні завдання.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Я чомусь нині не була готова це почути і мене розпирає від гніву. Цитата з нового, вже третього інтерв'ю Борислава Берези з Сергієм Ваганяном: «Бойко Максим (АЕРОТЕХ) постачає дрони державі та військовим частинам за завищеними цінами…»
Ця інформація має бути негайно і невідкладно перевірена правоохоронними органами. І мають бути подальші дії згідно з законом. І,відповідальність!
Володимире Олександровичу, це той бізнес на крові, про який ви говорили??? Де Баканов?
Що ще ми почули у інтервʼю?
🔹 « 90% людей, яких подавали в санкційні списки - були погоджені контрабандистом Акстом та його бек-офісом.»
За словами Ваганяна, до санкційних списків потрапляли люди, які не мали там бути, натомість реальні фігуранти могли відкупитись
🔹 Рейдерство і силовий тиск
Описуються випадки, коли бізнес «ламали» через кримінальні справи, а у разі непокори - заходили силові підрозділи (КОРД, Альфа). Також пролунали заяви про можливу причетність цієї групи до фізичної ліквідації людини - шляхом отруєння.
🔹Переписували майно на людей Баканова та Наумова, включно з одним з заступників Офісу Президента, за допомогою чорних реєстраторів
🔹 Контрабандне вино для Баканова і Зеленського
«Баканов жив дуже розкішно, як для керівника правоохоронної структури. Вино яке замовлялось в Італії для Івана Баканова. Його не розмитнювали, воно проїздило через пункт пропускук Чоп-Тиса, це контролював начальник місцевого четвертого управління контрабанди. Людина, яка мала присікати контрабанду - курувала контрабанду вина для Баканова. Не лише Баканову замовлялось вино. для міністрів, для Наумова, для Президента України».
🔹Керівник Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Мін'юсті Андрій Свінцицький також замішаний у схемах, через нього люди Баканова і Наумова можуть на свій розсуд фальсифікувати експертизи у кримінальних справах
Нещодавно на бігус.інфо вийшло розслідування, що родина Свінцицького придбала за роки війни майна на $1 млн.
🔹У розмові прозвучали заяви про підприємство з виробництва дронів «АЕРОТЕХ» та про постачання безпілотників державі і військовим частинам за завищеними цінами.
Йдеться про можливий вплив на ці процеси з боку осіб, пов'язаних з колишнім керівництвом СБУ.
🔹Очільником управління СБУ у Одеській області є Віктор Доровський. Доровський - один із співвласників фармацевтичної компанії «Здоровʼя» разом з московським олігархом і депутатом Думи Шишкіним.
Малюк хотів Доровського зняти двічі, але саме Баканов, який від Доровського отримує гроші, не давав це зробити.!!!
🔹Наступний фігурант - Скороход.
За словами Сергія Ваганяна, Скороход є свідомим рейдером і учасником схеми, за якою разом із броварським бізнесменом Шапраном, головою Одеської ОВА Олегом Кіпром та ще одним фігурантом Осіповим були віджаті у держави арештовані російські активи, якими нині користуються на території України.
Він відкрито хизується дружбою з генеральним прокурором Русланом Кравченком, заявляє про знайомство з Юлією Свириденко і стверджує, що діє від імені Офісу президента та «вирішує все» в цій країні.
Зі слів Ваганяна, Скороход контролює слідчих, рейдерськи забирає у людей бізнес, автомобілі й кошти та змушує знайомих Ваганяна давати «потрібні» свідчення в обмін на повернення відібраного майна.
Хочеться відмитись від усього почутого... Але треба робити розголос.
Уже 16-й день Володимир Зеленський не дає жодної публічної оцінки ролі Івана Баканова, людини, навколо якої зосереджена значна частина озвучених у цьому інтерв'ю звинувачень.
У воюючій країні президент не має права мовчати, коли йдеться про можливу корупцію, контрабанду, рекет, тиск на бізнес, маніпуляції санкціями і - особливо - заробітки на оборонних контрактах.
ніхто не їде на перемовини з тим хто ракетами обстрілює твою країну майже щодня.... ще казало "янєлох"....