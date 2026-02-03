Истребитель США сбил иранский "Шахед", приближавшийся к их авианосцу в Аравийском море
Во вторник военные США сбили иранский беспилотник, который "агрессивно приближался" к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что иранский беспилотник типа Shahed-139 летел в направлении авианосца "с непонятными намерениями" и был сбит американским истребителем F-35.
"Истребитель F-35C с авианосца "Авраам Линкольн" сбил иранский беспилотник в порядке самообороны и для защиты авианосца и персонала на борту", - заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель Центрального командования американских вооруженных сил.
Он добавил, что во время инцидента ни один американский военнослужащий не пострадал, а американское оборудование не было повреждено.
Инцидент произошел в то время, когда дипломаты пытались организовать ядерные переговоры между Ираном и США, а президент США Дональд Трамп предупредил, что, учитывая то, что американские военные корабли направляются в Иран, если соглашение не будет достигнуто, вероятно, произойдут "плохие вещи".
- Военные США добавили, что перехват беспилотника произошел через несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.
Больше об авианосце USS Abraham Lincoln
Авианосная ударная группа "Линкольн" является самой заметной частью военного наращивания США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в прошлом месяце, самых смертоносных внутренних беспорядков в Иране со времен революции 1979 года.
- По данным CENTCOM, сейчас американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.
- В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. километров.
Ормузька протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі. Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу і приблизно 20-25% нафти та нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкого встановлення морських мін.
Якщо він надумає піти на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та спричинить різкий ріст цін на нафту.
Тільки в цьому році були новини про те що тоне іранське судно зі зброєю для РФ і що перевернувся суховантаж РФ зі зброєю з Ірану. Ще була новина що ЗСУ потопили судно із зброєю з Ірану. Це тільки за місяць.
Возять з Ірану не тільки різноманітні військові вантажі, возять дрони, комплектуючі, снаряди та навіть балістичні ракети. Це тільки те що відомо.
Одже це палка о двух кінцях.
Треба дивитись на першопричину. Якщо не буде грошей - не буде зброї. А нафта та ціна на неї - це основний фактор, що впливає на наявність грошей у рф.
Який сенс Ірану запускати аж ... одного(!) безпілотника по цілій авіаносній групі США? Щоб спровокувати масовий удар у відповідь, котрий може знести половину Ірану? Це провокація з боку Америки. Захотів би Іран атакувати - запустив би сотню таких ударних БПЛА і влаштував би флоту США новий Перл Харбор.
