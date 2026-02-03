Истребитель США сбил иранский "Шахед", приближавшийся к их авианосцу в Аравийском море

Во вторник военные США сбили иранский беспилотник, который "агрессивно приближался" к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Об этом пишет Reuters.

Что известно

Отмечается, что иранский беспилотник типа Shahed-139 летел в направлении авианосца "с непонятными намерениями" и был сбит американским истребителем F-35.

"Истребитель F-35C с авианосца "Авраам Линкольн" сбил иранский беспилотник в порядке самообороны и для защиты авианосца и персонала на борту", - заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель Центрального командования американских вооруженных сил.

Он добавил, что во время инцидента ни один американский военнослужащий не пострадал, а американское оборудование не было повреждено.

Инцидент произошел в то время, когда дипломаты пытались организовать ядерные переговоры между Ираном и США, а президент США Дональд Трамп предупредил, что, учитывая то, что американские военные корабли направляются в Иран, если соглашение не будет достигнуто, вероятно, произойдут "плохие вещи".

Военные США добавили, что перехват беспилотника произошел через несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

Больше об авианосце USS Abraham Lincoln

Авианосная ударная группа "Линкольн" является самой заметной частью военного наращивания США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в прошлом месяце, самых смертоносных внутренних беспорядков в Иране со времен революции 1979 года.

По данным CENTCOM, сейчас американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. километров.

