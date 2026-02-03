Истребитель США сбил иранский "Шахед", приближавшийся к их авианосцу в Аравийском море

Авианосец США Авраам Линкольн

Во вторник военные США сбили иранский беспилотник, который "агрессивно приближался" к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Что известно

Отмечается, что иранский беспилотник типа Shahed-139 летел в направлении авианосца "с непонятными намерениями" и был сбит американским истребителем F-35.

"Истребитель F-35C с авианосца "Авраам Линкольн" сбил иранский беспилотник в порядке самообороны и для защиты авианосца и персонала на борту", - заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель Центрального командования американских вооруженных сил.

Он добавил, что во время инцидента ни один американский военнослужащий не пострадал, а американское оборудование не было повреждено.

Инцидент произошел в то время, когда дипломаты пытались организовать ядерные переговоры между Ираном и США, а президент США Дональд Трамп предупредил, что, учитывая то, что американские военные корабли направляются в Иран, если соглашение не будет достигнуто, вероятно, произойдут "плохие вещи".

  • Военные США добавили, что перехват беспилотника произошел через несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

Больше об авианосце USS Abraham Lincoln

Авианосная ударная группа "Линкольн" является самой заметной частью военного наращивания США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в прошлом месяце, самых смертоносных внутренних беспорядков в Иране со времен революции 1979 года.

  • По данным CENTCOM, сейчас американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.
  • В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. километров.

Топ комментарии
+22
Цікаво - чи справляться "найвеличніші вояки світу", коли ті "шахєди" підуть "роями", як у нас?...
03.02.2026 20:34 Ответить
+17
Интересно, сколько стоила ракета. А еще интересно, что бы сделали американцы, если бы это был не один шахед, а, скажем, пару сотен.
03.02.2026 20:37 Ответить
+14
А хто його знає... Американці вдало воюють лише з великими цілями... З роями партизанів у них ніколи нічого не вдавалося...
03.02.2026 20:39 Ответить
Страница 2 из 2
Ти бачив екзо в ЗСУ? І в нашій країні люди вже не вирішують що їм краще. В мене забрали родича каліку в палатку при мінус 15 на 30 людей - нарколиг, алкашів та інший цвіт нації, є навіть ВІЛ-позитивний. Не відкосиш, усі на м'ясо.
03.02.2026 23:28 Ответить
Хоч би ескалації не вийшло
03.02.2026 20:47 Ответить
нехай придбають L-159 в Чехії замість F-35
Дешевше буде....
03.02.2026 20:48 Ответить
Без сумніву цей випадок гідний щоб зняти голівудський блокбастер з Томом Крузом.
03.02.2026 20:55 Ответить
03.02.2026 20:58 Ответить
03.02.2026 21:02 Ответить
BBC
Ормузька протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі. Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу і приблизно 20-25% нафти та нафтопродуктів.

Іран проводив навчання з швидкого встановлення морських мін.
Якщо він надумає піти на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та спричинить різкий ріст цін на нафту.
03.02.2026 21:03 Ответить
Потужно. Заради ******** консервної, яку в Україні збивають PISUN-ами за 5 копійок, підняли винищувач п'ятого покоління. А збили ракетою вартістю кілька мільйонів, напевно.
03.02.2026 21:10 Ответить
вночі круто позбивали. стільки прильотів було, що капець. зате стерненко нового рейнджа купить, бо щось тільки збори проводить на дрони, а де вони? ніхто не знає.
03.02.2026 21:15 Ответить
знов ти шмат руснятини тут кацапську пропаганду поширюєш, коли вже тебе на ass-vo відправлять, мавіки в дупі носити
03.02.2026 21:20 Ответить
от ти і спалилось, ... , в Україні воно сидить, ага.
всі все чули.
03.02.2026 21:28 Ответить
ну так, ти даун поширюєш русняву пропаганду, тому тебе твої русняві брати мають відправити на ass-vo, будеш там в своєму дуплі мавіки носити
03.02.2026 21:38 Ответить
ти знову називаєш слова наших топ чиновників Сибіги, Зелі, і інших кацапськими брехнями. якого хріна ти взагалі ставиш під сумнів їх слова? не довіряй нідерландським політикам.
03.02.2026 21:42 Ответить
я особисто твої слова називаю брехнею, ти брешеш проти волонтерського руху

кацап, шуруй на ass-vo, будеш в дупі мавіки носити
03.02.2026 21:44 Ответить
Москалям дуже невигідна угода США та Ірану. Їм потрібна війна для стабільного рості цін на нафту. Тож звідки взявся той шахед - хз.
03.02.2026 21:20 Ответить
Тут палиця о двух кінцях, те що ти написав правда але і Іран стратегічний партнер рашки який постачає комплектуючи та, як би це було не смішно, технології. Якщо Трамп роздовбає Іран то ВПК рашки дуже просяде хоч вони і локалізували багато чого.
03.02.2026 21:46 Ответить
Все що можна було надати росії - Іран вже надав. Зараз москалі штампують власні БПЛА за іранськими технологіями, а балістику москалям допомагає виробляти Китай. Зараз Іран москалям потрібен, як нестабільна країна, а якщо США влізуть у конфлікт і Іран перекриє Ормузьку протоку і задере ціни на нафту вище 100 дол - це не те що окупить всі ракети та шахеди - це кратно перекриє усю надану Іраном до цього допомогу.
03.02.2026 22:04 Ответить
Це не так, Іран не дурний щоб усе передати а не розтягувати виторговуючи щось собі. До того ж Іран теж розробляє новітні зразки зброї. Тому суда мотаються між рашкою та Іраном як іранські так і російськи.
Тільки в цьому році були новини про те що тоне іранське судно зі зброєю для РФ і що перевернувся суховантаж РФ зі зброєю з Ірану. Ще була новина що ЗСУ потопили судно із зброєю з Ірану. Це тільки за місяць.
Возять з Ірану не тільки різноманітні військові вантажі, возять дрони, комплектуючі, снаряди та навіть балістичні ракети. Це тільки те що відомо.
Одже це палка о двух кінцях.
03.02.2026 22:31 Ответить
На мою особисту думку, росія знайде де знайти собі зброю, окрім Ірану. Але окрім Ірану - зараз майже немає країн, де нестабільна внутрішньополітична ситуація та перспектива військового втручання США може суттєво вплинути на ціну на нафту.
Треба дивитись на першопричину. Якщо не буде грошей - не буде зброї. А нафта та ціна на неї - це основний фактор, що впливає на наявність грошей у рф.
03.02.2026 23:07 Ответить
Дадуть Героя опературу.Те що по Україні випускають сотні,то дрібниці.
03.02.2026 21:31 Ответить
Они сбили своей ракетой, они готовились к войне хотя и с дорогами там намного лучше чем в Украине. Украина же сбивает ракетами что ей дали задаром
04.02.2026 01:31 Ответить
Це ж ескалація. Тромб повинен сісти застіл переговорів і вирішити американську кризу віддавши Ірану Каліфорнію
03.02.2026 21:37 Ответить
Цей епічний "подвиг" во віки не забудуть у США!!! Золоту статую Герою у Вашингтоні!! Це стало можливо завдяки президенства Трампа!! Цього б ніколи не сталося при Байдені та Обамі!!
03.02.2026 21:56 Ответить
>>>час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав Джерело: https://censor.net/ua/n3598753

Фсє целi унiчтожены!!! Потерь нєт!!!
03.02.2026 22:36 Ответить
вау цілий шахед!?А скільки було літаків?3-5-10?
03.02.2026 23:43 Ответить
Какая разница сколько? Чем больше тем лучше бо они готовились до войны, а не только шашлыками занимались
04.02.2026 01:33 Ответить
Ніякого там "шахеда" не було. Цього "шахеда" самі придумали і самі ж "збили" американці щоб звинуватити Іран у нападі і розв"язати собі руки для першого масового удару.
Який сенс Ірану запускати аж ... одного(!) безпілотника по цілій авіаносній групі США? Щоб спровокувати масовий удар у відповідь, котрий може знести половину Ірану? Це провокація з боку Америки. Захотів би Іран атакувати - запустив би сотню таких ударних БПЛА і влаштував би флоту США новий Перл Харбор.
03.02.2026 23:49 Ответить
З невідомими намірами ? Шахед?
Серьозно!!!?? То може він хотів квіти скинути..
А треба було не стріляти одразу!! А по Статуту спитати " стой, хто летить!?? Які наміри, мета перебування"?!!
04.02.2026 01:37 Ответить
Заглоти пуйла накинулись на американців!
04.02.2026 08:15 Ответить
