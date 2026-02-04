Мобильная огневая группа точными выстрелами уничтожила российский "Shahed" на сверхмалой высоте

Украинские защитники продолжают демонстрировать высокую эффективность в отражении воздушных атак оккупантов, применяя мастерство и точность. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео успешного перехвата вражеского дрона-камикадзе типа "Shahed" силами мобильной огневой группы.

На видео зафиксирован момент, как вражеский беспилотник пытается прорваться через зону ответственности подразделения, летя на предельно низкой высоте для обхода ПВО.

Точность против металлолома:

Мастерство зенитчиков: Благодаря слаженным действиям экипажа и мгновенной реакции, вражеская цель была взята на сопровождение и уничтожена из стрелкового вооружения за считанные секунды.

Сверхмалая высота: оккупанты все чаще программируют маршруты "шахедов" низко над землей, пытаясь скрыться от радаров, однако мобильные группы успешно нивелируют эту тактику благодаря визуальному обнаружению.

Результат: После серии точных очередей вражеский дрон взрывается в воздухе, не достигнув своей цели.

"Мобильная огневая группа несколькими точными выстрелами сбивает российский "шахед" на сверхмалой высоте", - говорится в комментарии к видео.

