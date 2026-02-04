Мобильная огневая группа точными выстрелами уничтожила российский "Shahed" на сверхмалой высоте

Украинские защитники продолжают демонстрировать высокую эффективность в отражении воздушных атак оккупантов, применяя мастерство и точность. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео успешного перехвата вражеского дрона-камикадзе типа "Shahed" силами мобильной огневой группы.

На видео зафиксирован момент, как вражеский беспилотник пытается прорваться через зону ответственности подразделения, летя на предельно низкой высоте для обхода ПВО.

Точность против металлолома:

  • Мастерство зенитчиков: Благодаря слаженным действиям экипажа и мгновенной реакции, вражеская цель была взята на сопровождение и уничтожена из стрелкового вооружения за считанные секунды.

  • Сверхмалая высота: оккупанты все чаще программируют маршруты "шахедов" низко над землей, пытаясь скрыться от радаров, однако мобильные группы успешно нивелируют эту тактику благодаря визуальному обнаружению.

  • Результат: После серии точных очередей вражеский дрон взрывается в воздухе, не достигнув своей цели.

"Мобильная огневая группа несколькими точными выстрелами сбивает российский "шахед" на сверхмалой высоте", - говорится в комментарии к видео.

+10
Чудова робота! Дякую вам, наші Воїни)
04.02.2026 15:53 Ответить
+7
Всего 8 (!) патронов!!!
04.02.2026 14:49 Ответить
+6
Ти сраний професіонале,сядь за цей кулемет Браунінг, то ****** тільки від звуку від якого перепонки лопають .
04.02.2026 17:15 Ответить
Це вже ж було - літали над руслами річок - над водою
04.02.2026 13:53 Ответить
І після цього шахеди припинили літати , ви на це натякаєте ?
04.02.2026 13:56 Ответить
Почали пильнувати - збивати - вони й соп"ятились - тепер знову
04.02.2026 14:04 Ответить
👍
04.02.2026 14:27 Ответить
В догоночку!
04.02.2026 15:27 Ответить
Це мабуть самий ефективний ракурс обстрілу Герані з кулемета.
04.02.2026 19:14 Ответить
100%!
04.02.2026 21:12 Ответить
В догоночку! Как бы да, но таки нет... В попочку!
04.02.2026 16:06 Ответить
Молодці. Чудова робота
04.02.2026 17:00 Ответить
Єсть, єсть - алах акбар, алах акбар... Ну, і чим ми від дикунів відрізняємось? Розумію, що бойовий запал, радість і т.і., але таке враження, що не сподівались збити, а збили. Бо не професіонали, а аматори, як і усі інші...
04.02.2026 17:10 Ответить
Ставай поруч, стріляй краще і мовчки!
04.02.2026 18:03 Ответить
Добре хлопці влучають
04.02.2026 19:35 Ответить
 
 