88 из 105 российских БПЛА обезвредили силы ПВО
Российские войска в ночь на 4 февраля выпустили по Украине 105 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, враг выпустил ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Чауда – ВОТ Крым.
Около 70 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются вражеские БПЛА.
