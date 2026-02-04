88 из 105 российских БПЛА обезвредили силы ПВО

Атака шахидов 4 февраля: как отработала ПВО?

Российские войска в ночь на 4 февраля выпустили по Украине 105 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Так, враг выпустил ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Чауда – ВОТ Крым.

Около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются вражеские БПЛА.

