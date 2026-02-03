Дроны, ПВО и совместное производство: Украина и Эстония углубляют оборонное сотрудничество
Эстония готовит новый пакет помощи в области безопасности для Украины, в который войдут дроны и средства противодействия беспилотникам. Параллельно стороны прорабатывают соглашение о совместном производстве вооружения для украинских военных на эстонской территории.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Во время разговора министр обороны Украины Михаил Федоров проинформировал министра обороны Эстонии Ханно Певкура о последствиях очередного массированного обстрела Украины, во время которого враг применил около 70 ракет и сотни беспилотников.
Федоров подчеркнул, что ключевым приоритетом остается развитие распределенной системы противовоздушной обороны и повышение эффективности уничтожения ударных дронов. Именно на этих направлениях Украина и союзники концентрируют совместные усилия.
Глава Минобороны Украины поблагодарил Эстонию за обещание предоставлять Украине помощь в сфере безопасности на уровне, как минимум, 0,25% ВВП ежегодно и важные вклады в инициативу PURL.
Отдельно Федоров отметил ключевую роль эстонских партнеров в ИТ-коалиции. Благодаря технологическому лидерству Эстонии и работе коалиции Украина масштабирует цифровые решения, в частности онлайн-сервисы для военных.
Украина готова открыто демонстрировать работу таких продуктов, как DELTA и система ситуационной осведомленности в небе. Украинские оборонные инновации будут доступны Эстонии для тестирования без бюрократических барьеров.
