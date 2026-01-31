Эстония выделяет 400 тыс. евро для украинцев, оставшихся без отопления и света, - Цахкна

Эстонские общественные организации выделят около 400 тысяч евро для помощи украинцам, оставшимся без отопления и электроснабжения. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эстония делает шаг в защиту Украины

Как отмечается, эстонские неправительственные организации направят почти 400 тысяч евро на помощь украинцам, которые живут без электричества и горячей воды. Деньги пойдут на финансирование мобильных кризисных центров, а также эвакуационных и транзитных пунктов.

Цахкна напомнил, что тысячи украинских семей, в частности дети и пожилые люди, живут в условиях сильных морозов - температура опускается до -20°C и ниже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство расширяет возможности для импорта электроэнергии, - Шмыгаль

Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель и каждое евро помощи четко сигнализируют: Украина не сломается. Эстония стоит рядом с Украиной, помогая людям пережить холод, защищать самых уязвимых и не отчаиваться", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина получила энергооборудование общей мощностью как один энергоблок АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам пересчитают плату за коммунальные услуги, - Свириденко