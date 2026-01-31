Эстония выделяет 400 тыс. евро для украинцев, оставшихся без отопления и света, - Цахкна

Эстонские общественные организации выделят около 400 тысяч евро для помощи украинцам, оставшимся без отопления и электроснабжения. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Эстония делает шаг в защиту Украины

Как отмечается, эстонские неправительственные организации направят почти 400 тысяч евро на помощь украинцам, которые живут без электричества и горячей воды. Деньги пойдут на финансирование мобильных кризисных центров, а также эвакуационных и транзитных пунктов.

Цахкна напомнил, что тысячи украинских семей, в частности дети и пожилые люди, живут в условиях сильных морозов - температура опускается до -20°C и ниже.

Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель и каждое евро помощи четко сигнализируют: Украина не сломается. Эстония стоит рядом с Украиной, помогая людям пережить холод, защищать самых уязвимых и не отчаиваться", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина получила энергооборудование общей мощностью как один энергоблок АЭС.

Дякуємо!
31.01.2026 09:31 Ответить
Спасибо маленькой и гордой Эстонии 🇪🇪
31.01.2026 09:35 Ответить
Нещодавно скаржились, що в ОП не має опалення...
31.01.2026 09:37 Ответить
Здіваються з людей , з такої мізерної суми і розпиляти нічого.
31.01.2026 09:38 Ответить
Тільки яким чином вони дійдуть до людей? Їх дуже швидко зпи*дять.
31.01.2026 09:50 Ответить
Нам не потрібен zлочинний "уряд"-кабміндіч !! Хай Європа збирає податки та затверджує штат службовців!! Якщо вони усім миром фінансують бюджет та утримують соціальний захист на собі. МраZE тільки крадуть
31.01.2026 10:44 Ответить
Тю, так і крупа могла відслюнявіть, і палковнік барісаф, і хгаспадін катвіцкий, і ще тисячі успєшних прєдпрініматілєй, і іх жони, тёщі, та іже с німі...
31.01.2026 10:47 Ответить
***. Это на каждого украинца, чуть больше чем, по 3 штуки грн получается. С неба упало. Не плохо. А для"двушечки" на Москву, таких Эстоний 5 надо
31.01.2026 11:29 Ответить
Дякуємо друзі! Тепер би тільки наші зелені вороги не розікрали...
31.01.2026 13:31 Ответить
Дякуємо справжнім друзям і сусідам,які допомагають наві6 тим хто обрав собі у владу "двушку на маскву"
31.01.2026 14:34 Ответить
 
 