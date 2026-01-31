Естонія виділяє 400 тис. євро для українців, які залишилися без опалення та світла, - Цахкна

Естонські громадські організації виділять приблизно 400 тисяч євро для допомоги українцям, які залишилися без опалення та електропостачання. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових осередків і пунктів евакуації.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Естонія робить крок на захист України

Як зазначається, естонські неурядові організації спрямують майже 400 тисяч євро на допомогу українцям, які живуть без електрики та гарячої води. Гроші підуть на фінансування мобільних кризових центрів, а також евакуаційних і транзитних пунктів.

Цахкна нагадав, що тисячі українських сімей, зокрема діти та люди похилого віку, живуть в умовах сильних морозів - температура опускається до -20°C та нижче.

Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається. Естонія стоїть поруч з Україною, допомагаючи людям пережити холод, захищати найвразливіших і не зневірюватися", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна отримала енергообладнання загальною потужністю як один енергоблок АЕС.

