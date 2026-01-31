УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10717 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Допомога Україні від Естонії
856 15

Естонія виділяє 400 тис. євро для українців, які залишилися без опалення та світла, - Цахкна

генератор для України

Естонські громадські організації виділять приблизно 400 тисяч євро для допомоги українцям, які залишилися без опалення та електропостачання. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових осередків і пунктів евакуації.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Естонія робить крок на захист України

Як зазначається, естонські неурядові організації спрямують майже 400 тисяч євро на допомогу українцям, які живуть без електрики та гарячої води. Гроші підуть на фінансування мобільних кризових центрів, а також евакуаційних і транзитних пунктів.

Цахкна нагадав, що тисячі українських сімей, зокрема діти та люди похилого віку, живуть в умовах сильних морозів - температура опускається до -20°C та нижче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава розширює можливості для імпорту електроенергії, - Шмигаль

Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається. Естонія стоїть поруч з Україною, допомагаючи людям пережити холод, захищати найвразливіших і не зневірюватися", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна отримала енергообладнання загальною потужністю як один енергоблок АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям перерахують плату за комунальні послуги, - Свириденко

Автор: 

енергетика (3765) Естонія (1814) Цахкна Маргус (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Тільки яким чином вони дійдуть до людей? Їх дуже швидко зпи*дять.
показати весь коментар
31.01.2026 09:50 Відповісти
+8
Спасибо маленькой и гордой Эстонии 🇪🇪
показати весь коментар
31.01.2026 09:35 Відповісти
+6
Дякуємо!
показати весь коментар
31.01.2026 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо!
показати весь коментар
31.01.2026 09:31 Відповісти
Спасибо маленькой и гордой Эстонии 🇪🇪
показати весь коментар
31.01.2026 09:35 Відповісти
Нещодавно скаржились, що в ОП не має опалення...
показати весь коментар
31.01.2026 09:37 Відповісти
Здіваються з людей , з такої мізерної суми і розпиляти нічого.
показати весь коментар
31.01.2026 09:38 Відповісти
Тільки яким чином вони дійдуть до людей? Їх дуже швидко зпи*дять.
показати весь коментар
31.01.2026 09:50 Відповісти
Нам не потрібен zлочинний "уряд"-кабміндіч !! Хай Європа збирає податки та затверджує штат службовців!! Якщо вони усім миром фінансують бюджет та утримують соціальний захист на собі. МраZE тільки крадуть
показати весь коментар
31.01.2026 10:44 Відповісти
Тю, так і крупа могла відслюнявіть, і палковнік барісаф, і хгаспадін катвіцкий, і ще тисячі успєшних прєдпрініматілєй, і іх жони, тёщі, та іже с німі...
показати весь коментар
31.01.2026 10:47 Відповісти
***. Это на каждого украинца, чуть больше чем, по 3 штуки грн получается. С неба упало. Не плохо. А для"двушечки" на Москву, таких Эстоний 5 надо
показати весь коментар
31.01.2026 11:29 Відповісти
Дякуємо друзі! Тепер би тільки наші зелені вороги не розікрали...
показати весь коментар
31.01.2026 13:31 Відповісти
Дякуємо справжнім друзям і сусідам,які допомагають наві6 тим хто обрав собі у владу "двушку на маскву"
показати весь коментар
31.01.2026 14:34 Відповісти
 
 