Естонія виділяє 400 тис. євро для українців, які залишилися без опалення та світла, - Цахкна
Естонські громадські організації виділять приблизно 400 тисяч євро для допомоги українцям, які залишилися без опалення та електропостачання. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових осередків і пунктів евакуації.
Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Естонія робить крок на захист України
Цахкна нагадав, що тисячі українських сімей, зокрема діти та люди похилого віку, живуть в умовах сильних морозів - температура опускається до -20°C та нижче.
Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається. Естонія стоїть поруч з Україною, допомагаючи людям пережити холод, захищати найвразливіших і не зневірюватися", - додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Україна отримала енергообладнання загальною потужністю як один енергоблок АЕС.
