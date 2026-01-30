Держава розширює можливості для імпорту електроенергії, - Шмигаль
В Україні тривають роботи з відновлення тепла та електропостачання, зокрема у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні першого віцепремʼєра Дениса Шмигаля в Телеграмі.
- За його словами, уряд ухвалив рішення для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Це дозволить зменшити навантаження на внутрішню генерацію та підтримати споживачів.
"Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей", – зазначив Шмигаль.
Імпорт електроенергії та стабільність системи
У січні зафіксували рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року. Його обсяг склав 41,987 ГВт*год, що стало найвищим показником у 2025 році.
За словами Шмигаля, це допомогло зменшити дефіцит під час морозів і російських атак. Енергосистема змогла втримати баланс у складних умовах.
Відновлення тепла і питання оплати
Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням електрики та тепла. Також триває розгортання когенераційних установок за затвердженим планом.
Уряд перевірив газові потужності та визначає нові локації для обладнання. Шмигаль окремо наголосив на справедливості нарахування платежів.
"Люди не повинні платити за послуги, яких фактично не отримали", – підкреслив він. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати ці питання.
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
Рятувальники попереджають, що місцями мороз сягне мінус 30 градусів - це ІІІ рівень небезпеки, червоний. Поступове послаблення морозів очікують вже 4-5 лютого, і розпочнеться воно із заходу та південного заходу України.
Чи нехай краще нічого руками не чіпає? Так дешевше буде...