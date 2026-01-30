Держава розширює можливості для імпорту електроенергії, - Шмигаль

В Україні тривають роботи з відновлення тепла та електропостачання, зокрема у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні першого віцепремʼєра Дениса Шмигаля в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, уряд ухвалив рішення для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Це дозволить зменшити навантаження на внутрішню генерацію та підтримати споживачів.

"Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей", – зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Тиждень без ударів по енергетиці почався у ніч на п’ятницю, Україна готова діяти дзеркально

Імпорт електроенергії та стабільність системи

У січні зафіксували рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року. Його обсяг склав 41,987 ГВт*год, що стало найвищим показником у 2025 році.

За словами Шмигаля, це допомогло зменшити дефіцит під час морозів і російських атак. Енергосистема змогла втримати баланс у складних умовах.

Читайте: Близько 250 млн доларів енергетичної допомоги Україні, виділених за часів Байдена, досі не надійшли, - Reuters

Відновлення тепла і питання оплати

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням електрики та тепла. Також триває розгортання когенераційних установок за затвердженим планом.

Уряд перевірив газові потужності та визначає нові локації для обладнання. Шмигаль окремо наголосив на справедливості нарахування платежів.

"Люди не повинні платити за послуги, яких фактично не отримали", – підкреслив він. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати ці питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти рекомендує регіонам самостійно коригувати формат навчання у школах