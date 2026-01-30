Держава розширює можливості для імпорту електроенергії, - Шмигаль

Шмигаль - про відновлення енергетики

В Україні тривають роботи з відновлення тепла та електропостачання, зокрема у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні першого віцепремʼєра Дениса Шмигаля в Телеграмі.

  • За його словами, уряд ухвалив рішення для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Це дозволить зменшити навантаження на внутрішню генерацію та підтримати споживачів.

"Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей", – зазначив Шмигаль.

Імпорт електроенергії та стабільність системи

У січні зафіксували рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року. Його обсяг склав 41,987 ГВт*год, що стало найвищим показником у 2025 році.

За словами Шмигаля, це допомогло зменшити дефіцит під час морозів і російських атак. Енергосистема змогла втримати баланс у складних умовах.

Відновлення тепла і питання оплати

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням електрики та тепла. Також триває розгортання когенераційних установок за затвердженим планом.

Уряд перевірив газові потужності та визначає нові локації для обладнання. Шмигаль окремо наголосив на справедливості нарахування платежів.

"Люди не повинні платити за послуги, яких фактично не отримали", – підкреслив він. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати ці питання.

30.01.2026 23:28 Відповісти
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.

Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.

Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.

За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.

Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
30.01.2026 23:32 Відповісти
Як пише пресслужба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до 20-27 градусів морозу, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, Києві - до 20-25 градусів морозу. Вдень прогнозується 15-22 градусів морозу.

Рятувальники попереджають, що місцями мороз сягне мінус 30 градусів - це ІІІ рівень небезпеки, червоний. Поступове послаблення морозів очікують вже 4-5 лютого, і розпочнеться воно із заходу та південного заходу України.
30.01.2026 23:44 Відповісти
31.01.2026 10:05 Відповісти
31.01.2026 19:29 Відповісти
31.01.2026 00:09 Відповісти
31.01.2026 00:14 Відповісти
31.01.2026 13:35 Відповісти
 
 