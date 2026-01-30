Государство расширяет возможности для импорта электроэнергии, - Шмыгаль

В Украине продолжаются работы по восстановлению тепло- и электроснабжения, в частности - в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении первого вице-премьера Дениса Шмыгаля в Телеграме.

По его словам, правительство приняло решение об увеличении импорта электроэнергии государственными компаниями. Это позволит уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и поддержать потребителей.

"Это высвободит часть внутренней генерации для людей", – отметил Шмыгаль.

Импорт электроэнергии и стабильность системы

В январе зафиксировали рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем составил 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем в 2025 году.

По словам Шмыгаля, это помогло уменьшить дефицит во время морозов и российских атак. Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях.

Восстановление тепла и вопрос оплаты

Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением электричества и тепла. Также продолжается развертывание когенерационных установок по утвержденному плану.

Правительство проверило газовые мощности и определяет новые локации для оборудования. Шмыгаль отдельно подчеркнул справедливость начисления платежей.

"Люди не должны платить за услуги, которые фактически не получили", - подчеркнул он. Местные власти и коммунальные предприятия должны урегулировать эти вопросы.

