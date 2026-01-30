Государство расширяет возможности для импорта электроэнергии, - Шмыгаль
В Украине продолжаются работы по восстановлению тепло- и электроснабжения, в частности - в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении первого вице-премьера Дениса Шмыгаля в Телеграме.
- По его словам, правительство приняло решение об увеличении импорта электроэнергии государственными компаниями. Это позволит уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и поддержать потребителей.
"Это высвободит часть внутренней генерации для людей", – отметил Шмыгаль.
Импорт электроэнергии и стабильность системы
В январе зафиксировали рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем составил 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем в 2025 году.
По словам Шмыгаля, это помогло уменьшить дефицит во время морозов и российских атак. Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях.
Восстановление тепла и вопрос оплаты
Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением электричества и тепла. Также продолжается развертывание когенерационных установок по утвержденному плану.
Правительство проверило газовые мощности и определяет новые локации для оборудования. Шмыгаль отдельно подчеркнул справедливость начисления платежей.
"Люди не должны платить за услуги, которые фактически не получили", - подчеркнул он. Местные власти и коммунальные предприятия должны урегулировать эти вопросы.
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
Рятувальники попереджають, що місцями мороз сягне мінус 30 градусів - це ІІІ рівень небезпеки, червоний. Поступове послаблення морозів очікують вже 4-5 лютого, і розпочнеться воно із заходу та південного заходу України.
Чи нехай краще нічого руками не чіпає? Так дешевше буде...