Минобразования рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах

Министерство образования и науки Украины разрешило регионам самостоятельно определять формат обучения в школах из-за сложной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН, обнародованном для региональных органов власти.

Решение связано с проблемами в энергосистеме и резким ухудшением погодных условий. В ведомстве отмечают, что безопасность учеников и учителей остается ключевым приоритетом.

Регионы сами будут определять формат обучения

МОН рекомендовало принимать решения в зависимости от ситуации на местах. Речь идет об очном, дистанционном или смешанном обучении. Окончательное слово за местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В министерстве отметили, что образовательный процесс должен быть безопасным и непрерывным даже в условиях военного положения.

"В условиях военного положения образовательный процесс должен быть, прежде всего, безопасным, доступным и непрерывным", - подчеркнули в МОН.

Похолодание и ситуация в отдельных городах

Ранее сообщалось, что в Киеве со 2 февраля коммунальные учебные заведения возобновляют обучение. Каждая школа самостоятельно будет определять формат образовательного процесса. Это решение будет зависеть от погодных условий и технических возможностей.

Синоптики, в свою очередь, предупреждают о резком похолодании уже в конце недели. В Украину надходит мощный арктический антициклон. В ряде областей прогнозируют критическое понижение температуры. ГСЧС объявила красный уровень опасности для отдельных регионов.

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг самостоятельно пересчитывать плату за услуги, если они не предоставлялись, предоставлялись не полностью или были ненадлежащего качества.

