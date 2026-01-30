Минобразования рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах

Министерство образования и науки Украины разрешило регионам самостоятельно определять формат обучения в школах из-за сложной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН, обнародованном для региональных органов власти.

Решение связано с проблемами в энергосистеме и резким ухудшением погодных условий. В ведомстве отмечают, что безопасность учеников и учителей остается ключевым приоритетом.

Регионы сами будут определять формат обучения

МОН рекомендовало принимать решения в зависимости от ситуации на местах. Речь идет об очном, дистанционном или смешанном обучении. Окончательное слово за местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В министерстве отметили, что образовательный процесс должен быть безопасным и непрерывным даже в условиях военного положения.

"В условиях военного положения образовательный процесс должен быть, прежде всего, безопасным, доступным и непрерывным", - подчеркнули в МОН.

Похолодание и ситуация в отдельных городах

Ранее сообщалось, что в Киеве со 2 февраля коммунальные учебные заведения возобновляют обучение. Каждая школа самостоятельно будет определять формат образовательного процесса. Это решение будет зависеть от погодных условий и технических возможностей.

Синоптики, в свою очередь, предупреждают о резком похолодании уже в конце недели. В Украину надходит мощный арктический антициклон. В ряде областей прогнозируют критическое понижение температуры. ГСЧС объявила красный уровень опасности для отдельных регионов.

  • Ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг самостоятельно пересчитывать плату за услуги, если они не предоставлялись, предоставлялись не полностью или были ненадлежащего качества.

