Зеленский: Неделя без ударов по энергетике началась в ночь на пятницу, Украина готова действовать зеркально
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
РФ переориентирует удары по логистике
По словам Зеленского, с ночи на пятницу, 30 января, массированных ударов РФ по украинским энергообъектам почти не было.
"Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас мы видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзалізниці, специальный вагон-электростанция, - утром это произошло в Днепровской области. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах", – отметил президент.
В то же время он отметил, что весь день продолжались и привычные атаки врага дронами и авиабомбами.
"В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - отметил глава государства.
Воздержание от ударов по энергетике
По словам Зеленского, США говорили о воздержании от ударов по энергетике в течение недели - отсчет начался в ночь на сегодня.
"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - добавил президент.
А чим міг би...? Тим, що і по клавішах піаніно...?
Взагалі то, рф вже давно наносить удари по логістиці і залізниці... Чи "лідеру" тільки зараз, про це доповіли?
Блекаут ти ходячий!
Хрипатий під#рас!
Назви хоч один кацапський нпз, який розбитий і не працює. Назви хоч одне місто у якому був конкретний блекаут з графіками,як у нас .
Ось як це почули самі касапи: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели (из-за холода). Он согласился это сделать», - https://t.me/nevzorovtv/31564 занотував А.Невзоров!
після 1-го лютого, коли зайдуть морози, москалі знову вдарять
Просто- їбаш. і всьо. Мовчки.
Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...
Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!
Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.
Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.
А потом опять морози.
Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"
У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
"- Трамп сказав, що нібито просив Путіна протягом тижня не атакувати Київ та інші українські міста через сильні морози, і Путін нібито йому обіцяв. Повірити в те, що Трамп дійсно телефонував Путіну, або що Путін телефонував Трампу, практично неможливо. Оскільки після кожного реального такого розмови 47-й президент пише довгий твіт, у якому розповідає, що в нього була «хороша», «продуктивна» розмова з «президентом Путіним», які в нього «хороші відносини» і яке «хороше взаєморозуміння» з «президентом Путіним», як «президент Путін хоче миру», і так далі. Оскільки такого твіту не було, то і розмови, швидше за все, в реальності теж не було. Ну, а у віртуальному світі може бути все що завгодно, все, що творець свого віртуального світу туди захоче помістити.
А взагалі, уявіть собі - 1940-й рік. Іде битва за Британію. Нацистська Німеччина скидає щоденно тонни бомб на Лондон і багато інших британських міст. І президент Рузвельт телефонує Гітлеру і просить не бомбити Британію протягом тижня. Чи можете ви собі уявити таке? Я не можу. Хоча у США в цей час були дипломатичні відносини з Німеччиною, а в листопаді 1939 року Конгрес США ухвалив закон про нейтралітет щодо світової війни, що лютувала і в Європі, і в Азії.
- Але, швидше за все, віртуальною розмовою з Путіним 47-й президент не обмежився.!
«Разговоры о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру - это информационное прикрытие»Россия ночью 30 января обстреляла Украину дронами и запустила «Искандер» Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/30/razgovory-o-prekrashchenii-atak-na-ukrainskuiu-energeticheskuiu-infrastrukturu-eto-informatsionnoe-prikrytie
До речі, вся Україна знеструмлена.