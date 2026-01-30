Зеленский: Неделя без ударов по энергетике началась в ночь на пятницу, Украина готова действовать зеркально



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.

РФ переориентирует удары по логистике 

По словам Зеленского, с ночи на пятницу, 30 января, массированных ударов РФ по украинским энергообъектам почти не было.

"Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас мы видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзалізниці, специальный вагон-электростанция, - утром это произошло в Днепровской области. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах", – отметил президент.

В то же время он отметил, что весь день продолжались и привычные атаки врага дронами и авиабомбами.

"В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - отметил глава государства.

Воздержание от ударов по энергетике

По словам Зеленского, США говорили о воздержании от ударов по энергетике в течение недели - отсчет начался в ночь на сегодня.

"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - добавил президент.

Ти вже діяв дзеркально .... Харош пиз#іти....
30.01.2026 20:20 Ответить
Шо там блазень кукурікав в 19 році на передодні виборів? Сойдемся по средине и все порешаем. Ну-ну, решала...
31.01.2026 08:49 Ответить
Без ударів!
А чим міг би...? Тим, що і по клавішах піаніно...?
30.01.2026 20:20 Ответить
По логіці цих оманських мразєй період накопичення ракет це перемир'я...
31.01.2026 06:03 Ответить
Чмо обкурене! Їдь до маскви! Ти ж так марило зустріччю з ****** і неодноразово кукурікало про свою готовність.
30.01.2026 20:22 Ответить
Ну хватит про "зеркально", Хватит врать.
30.01.2026 20:26 Ответить
Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях.

Взагалі то, рф вже давно наносить удари по логістиці і залізниці... Чи "лідеру" тільки зараз, про це доповіли?
30.01.2026 20:30 Ответить
Протри дзеркало, воно запотіло і нічого не дзеркалить.
30.01.2026 20:30 Ответить
Щось тут не збігається: кацапи триндять, що до першого лютого, ЗЕ белендить, що з цієї п'ятниці на тиждень... Херня повна!
30.01.2026 20:33 Ответить
Поряд дЄрьмака не виявилось, то і порахувати не зміг без суфлера.
30.01.2026 20:36 Ответить
Все залежить від того, як пройдуть "перемовини" 1 лютого. Якщо рф сподобаються поступки України, то може на тиждень... А якщо ні, то одразу буде массований удар.
30.01.2026 20:37 Ответить
принаймні розумно
30.01.2026 20:39 Ответить
Зеля вже переніс переговори. Тому, що він ні на що не погоджується і придумав хитрий план - перенести переговори а як рашка вдарить получиться що трамп не зміг переконати путіна а зеля весь в білому вийде і скаже потрібен тиск переговори не допомагають і т.п. Всі вже знають що він скаже. Він за любу соломинку буде чіплятись, знаходити десятки причин щоб подовше тривала війна, а він залишався при владі.
31.01.2026 00:59 Ответить
Це як з дідовими двома тижнями може 50 днів а може рік тіко навпаки
30.01.2026 20:46 Ответить
Звісно нам все разхерачили, то й ми повинні діяти дзеркально, Я вірно зрозумів за яке дзеркало йде мова?
30.01.2026 20:35 Ответить
Завдяки тобі і твоїм друзякам-злодіям, Україна почала діяти "зеркально", ще до обстрілів її енергетики рашистами.

Блекаут ти ходячий!
Хрипатий під#рас!
30.01.2026 20:41 Ответить
Та пуйло зі своїм агентом почекали поки *********** в Україні майже все, а тепер влаштували рашці спокійне життя нефтянки і всього іншого енергосектора. Зеркально! Ага!
30.01.2026 20:43 Ответить
А коли кацапи через два дні знов почнуть вибивати енергетику чим відповідати будеш, пздло дзеркальне.
30.01.2026 20:46 Ответить
Один Владімір вгатить, інший те озвучить. Чим не дзеркало?
30.01.2026 20:47 Ответить
Ти дебіл чи що? Коксу обкурилося? Три місяці тому повинна бути дзеркальна відповідь на москву! Ти не президент ти просто бестолоч
30.01.2026 21:11 Ответить
Дзеркальний блекаутьор, хвате пиз@діти.
Назви хоч один кацапський нпз, який розбитий і не працює. Назви хоч одне місто у якому був конкретний блекаут з графіками,як у нас .
30.01.2026 21:15 Ответить
Вже не раз найо... вводе в оману українців Обіцяв помсту і асиметричні відповіді на удари по Інфраструктурних об'єктах в таких масштабах які здійснює раша.Тепер бачите, Мордор майже не бив по енергооб'єктах,переключившись на логістику. Хлопець,майже не бий по енергооб'єктах агресора,а переключись на логістику ворога.Бий теж по станціям і рухомому складу.
30.01.2026 21:24 Ответить
Тиждень почався у ніч на п'ятницю. Росіяни кажуть, що це до 1 лютого, і не бити тільки по Київу. То скільки у тижні Зеленського днів?
30.01.2026 21:40 Ответить
А в чем смысл этих уступок? Типо, пока холодно не куяярте, потеплеет - епашьте? С.ка, что творится?
30.01.2026 22:16 Ответить
******!!! Де ти дзеркалиш? Коли рашисти знищували всю нашу енергетику, ти чомусь не дзеркалив і не зробив блекаут в моцкві. Зате зараз коли рашисти просто передзаряджають ракетні установки і розвідують нові цілі, ти теж дзеркально припинив вогонь? А коли кацапи щодня просуваються на фронті чому ти дзеркально не просуваєшся вперед? Єдине чим Україна діставала московський режим це ударами вглиб території Сосії. Тепер ми і цього не робим а просто мовчки відступаєм. А потім рашисти накопичивши ракети і наштампувавши тисячі дронів уїпуть всією масою так що хрен відіб'єшся. А ти Зеля дзеркально по моцкві не вдариш як завжди
30.01.2026 22:31 Ответить
Те чмо якого каламойша посадив на трон терміново треба міняти, він свідомо тягне час щоб паРаша захопила всю Україну. А потім здрисне в Ізраїль до міндіча
31.01.2026 01:41 Ответить
Трамп обіцяв, що ***** не буде стріляти не тільки по енергетиці, а й взагалі по всім містам України!
Ось як це почули самі касапи: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели (из-за холода). Он согласился это сделать», - https://t.me/nevzorovtv/31564 занотував А.Невзоров!
30.01.2026 22:48 Ответить
якийсь ********, чи вже переміг?
після 1-го лютого, коли зайдуть морози, москалі знову вдарять
30.01.2026 22:53 Ответить
Морозы уже начались
31.01.2026 00:30 Ответить
Уже лупасять. Конотоп.
30.01.2026 23:06 Ответить
31.01.2026 00:11 Ответить
А як йому буде пасувати стовп на Хрещатику!
31.01.2026 00:22 Ответить
Йому би пасував зашморг на шиї і колір цього бомбера
31.01.2026 00:23 Ответить
Всім дивитися відео з 5-го телеканалу передачі Лариси Губіної в'ю з Бориславом Березою: https://www.youtube.com/watch?v=Ll5tbwXg9So
31.01.2026 01:17 Ответить
На цьому відео він точно під кайфом...раніше сумнівався...
31.01.2026 01:26 Ответить
А можно ТИЖДЕНЬ без зелених відосиків???Чи це не можливо,скоріше ***** ТИЖДЕНЬ без обстрілів протримається???
31.01.2026 05:10 Ответить
Де фламінго???
31.01.2026 05:39 Ответить
Дійте! А то тільки бла-бла-бла!
31.01.2026 06:01 Ответить
В'їби мовчки. І не *****....
Просто- їбаш. і всьо. Мовчки.
31.01.2026 07:59 Ответить
Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".

Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...

Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!

Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.

Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.

А потом опять морози.

Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"

*********************************************

У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
31.01.2026 08:43 Ответить
І що склали ручки і сидимо на жопі ровно? Де "вільха", де "грім', де "сапсан"? Хоча б щось нарешті зробити можна?
31.01.2026 09:20 Ответить
Да. Да. Тобі і ***** можна вірити
31.01.2026 09:35 Ответить
Трамп президент існує у віртуальному світу, який він для себе намалював.

"- Трамп сказав, що нібито просив Путіна протягом тижня не атакувати Київ та інші українські міста через сильні морози, і Путін нібито йому обіцяв. Повірити в те, що Трамп дійсно телефонував Путіну, або що Путін телефонував Трампу, практично неможливо. Оскільки після кожного реального такого розмови 47-й президент пише довгий твіт, у якому розповідає, що в нього була «хороша», «продуктивна» розмова з «президентом Путіним», які в нього «хороші відносини» і яке «хороше взаєморозуміння» з «президентом Путіним», як «президент Путін хоче миру», і так далі. Оскільки такого твіту не було, то і розмови, швидше за все, в реальності теж не було. Ну, а у віртуальному світі може бути все що завгодно, все, що творець свого віртуального світу туди захоче помістити.

А взагалі, уявіть собі - 1940-й рік. Іде битва за Британію. Нацистська Німеччина скидає щоденно тонни бомб на Лондон і багато інших британських міст. І президент Рузвельт телефонує Гітлеру і просить не бомбити Британію протягом тижня. Чи можете ви собі уявити таке? Я не можу. Хоча у США в цей час були дипломатичні відносини з Німеччиною, а в листопаді 1939 року Конгрес США ухвалив закон про нейтралітет щодо світової війни, що лютувала і в Європі, і в Азії.

- Але, швидше за все, віртуальною розмовою з Путіним 47-й президент не обмежився.! Цитування по https://politcom.org.ua/novyny-z-ssha-chetver-29-sichnya-2026?fbclid=********************************************************************************************************************************************-ua8x4jBiVv67sog *************************************
«Разговоры о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру - это информационное прикрытие»Россия ночью 30 января обстреляла Украину дронами и запустила «Искандер» Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/30/razgovory-o-prekrashchenii-atak-na-ukrainskuiu-energeticheskuiu-infrastrukturu-eto-informatsionnoe-prikrytie
31.01.2026 11:17 Ответить
Тут ударів кацапії не потрібно, вистачило пару друзяк найвеличнішого.
До речі, вся Україна знеструмлена.
31.01.2026 11:21 Ответить
Дзеркально це так.Якшо кацапи зберуться вдарити по об'ектах енергетикі - ми незламно розтягнемо з ціх об'єктів гроши. Гроши будуть цилі та у потрібних кишенях.
31.01.2026 11:43 Ответить
 
 