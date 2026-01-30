Зеленский: Неделя без ударов по энергетике началась в ночь на пятницу, Украина готова действовать зеркально

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

РФ переориентирует удары по логистике

По словам Зеленского, с ночи на пятницу, 30 января, массированных ударов РФ по украинским энергообъектам почти не было.

"Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас мы видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзалізниці, специальный вагон-электростанция, - утром это произошло в Днепровской области. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах", – отметил президент.

В то же время он отметил, что весь день продолжались и привычные атаки врага дронами и авиабомбами.

"В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - отметил глава государства.

Воздержание от ударов по энергетике

По словам Зеленского, США говорили о воздержании от ударов по энергетике в течение недели - отсчет начался в ночь на сегодня.

"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - добавил президент.

