Россия согласилась воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля по просьбе Трампа, - Песков

В Кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев до 1 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что сказал Песков?

Как пишут росСМИ, Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - заявил Песков.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Якраз до настання морозів під -30. Все чітко розрахували.
30.01.2026 12:47 Ответить
на один день попросил ) хорошо что не на пару часов ))
30.01.2026 12:47 Ответить
До першого лютого і то не включно)) Трампу поводили по губах, а він і не проти.
30.01.2026 12:49 Ответить
Та це взагалі якась шизоїдна брєдятіна як з боку трампа, так і з боку кацапні! До чого тут два дні, тим більше - які такі ""переговори" ведуться, якім треба сприяти? Якось різко і послати трампа зараз не варто...проблєма!
30.01.2026 13:51 Ответить
Це спецоперація кацапів і тампона, брехливі іроди кацапськи самі бахнуть в якийсь єнергообект і піднімуть хвилю дєзи які українці погані, а вони білі та пухнасті. У це відразу же, а може ще і раніше повірить тампон і перестане допомогать Україні бо обіділі його друга военного злодія детовбивцю вову. Ну і кацапська параша почне так би мовити мстіть на шо ********** тампон буде казати вони самі віновати.
30.01.2026 15:17 Ответить
Після того як трамп повісив у БД фото з тим дущогубом, садистом та патологчним і цинічним брехуном путлєром, у якого руки по лікті у крові, повага до нього в Україні мінімальна, але повторюю - посилати відверто його зарано. На жаль...
Скоріше за все найближчим часом Вороніж чи Бєлгород будуть обстріляні "укронацистами, які з їхніми європейськімі кураторами не хочуть миру" за якоюсь шизофренічною логікою путіна/лаврова, яка на жаль сприймається таким же шизофренічним трампівським керівництвом Америки...
30.01.2026 17:19 Ответить
на один день попросил ) хорошо что не на пару часов ))
30.01.2026 12:47 Ответить
Трамп же про неделю говорил
30.01.2026 12:49 Ответить
Їм же гірше, Зеленський сказав - якшо шо, то ми теж стримуватися не будемо.
30.01.2026 12:50 Ответить
Невже ХВламінги запусте?
30.01.2026 12:54 Ответить
Фламінги - то таке. Україна, як ми знаємо, сильна могутніми союзниками, тому запустить тауруси й томагавки.
30.01.2026 12:58 Ответить
Де, у відосиках?
30.01.2026 13:00 Ответить
а подивись на білгород, там цікаво. А по мурманську і запускати не треба. Кілька опор і до травня свято буде
30.01.2026 13:13 Ответить
Треба, щоб на крЄмлЄ таке було. А на бєлгород кацапам насрати. А от коли на мААЦквЄ буде таке то тоді звичайне кацапобидло зрозуміє, що щось не так у них на мордорі робиться.
30.01.2026 13:15 Ответить
Ну, зрозуміє, і що далі? Ви такі тут наївні. В ілюзіях живете. Думаєте, що московити примусять пуйла зупинити війну, якщо їм стане некомфортно жити. Він їм скаже "радниє маі, дарагіє і любімиє, нужно нємножко патірпєть" і все, і будуть терпіти, бо царь-батюшка назвав їх раднимі і дарагімі.
30.01.2026 13:54 Ответить
😅😅😅😅 Вмієте розрядити напруженість.
30.01.2026 13:06 Ответить
Такий тонкий сарказм, що потужники не викусять 😄
30.01.2026 13:08 Ответить
Трампу? Йому якось пох. Як і Мерцу, Навроцькому й усім іншим. В них все окей.
30.01.2026 12:51 Ответить
Що, ще не підготували ракети та шахеди для масованої атаки?
30.01.2026 12:51 Ответить
Кацапи продовжують "макати" Трампа
- Трамп "попросив на тиждень"
- Кацапи "погодились на 2 доби" 🤔
30.01.2026 12:51 Ответить
и то только по Киеву )
30.01.2026 12:53 Ответить
У трампло-тиждень більше трьох *****-днів не влазить.
30.01.2026 12:52 Ответить
Клован погодився не бити по россії ще в серпні 2019, надійно заблокувавши всі ракетні програми. Це привело до руїни, трупів, темноти і холода. Без ударів у відповідь ця війна ніколи не скінчится.
30.01.2026 12:53 Ответить
це так, бо orko kacapus розуміє тільки азбуку Морзе ударами лопатою по морді!
30.01.2026 15:00 Ответить
1 лютого через 2 дні а не тиждень. Чи у рашистів якийсь свій календар? До того ж якраз з 1 лютого в Україні сильні морози а рашистам потрібно наробити ракет і провести розвіддані для нового масованого удару. Зате Україна ці три дні не битиме по рашистських НПХ і тиловим скупченням ворога. Так що тут скоріше Х'уйло вмовив Тромба на ''перемир'я'' а не було це ініціативою Тромба
30.01.2026 12:54 Ответить
Фактично Х'уйло стандартну перерву між масованими обстрілами видає за компроміс і угоду з Тромбом. Щоб Тромб розказував який в нього гарний друг і як він хоче міру і процвітання України. За це Тромб ще відтермінує введення санкцій на місяць
30.01.2026 12:57 Ответить
А він обіцяв запровадити санкції, щоб їх можна було відтермінувати? Жодних обіцянок санкції не було,
30.01.2026 13:10 Ответить
не підсказуйте Козирю ідею для другої Нобелівки за зупинку на тиждень 52-х обстрілів України в 2026 році!
30.01.2026 15:03 Ответить
і як раз після першого лютого буде п'ять нахолодніших ночей поспіль.
30.01.2026 12:57 Ответить
Трамп сказав на неділю,піськов до 1.02,виходить на 4 дні.Прогноз погоди з 1.02 до 7.02 в Бєлгороді до -32С,Курськ,Орел до - 28,-30°С.Якщо вони по нам то і ми повинні їм допомогти.
30.01.2026 12:58 Ответить
Трамп особисто ПРОСИВ російського диктатора... Джерело: https://censor.net/ua/n3598051

Велич Америки зростає прямо на очах!
30.01.2026 12:58 Ответить
Навіть діти малі вже знають, що рашисти між крупними обстрілами роблять перерву порядку тижня. «Попросив» підар підара - авжеж….
30.01.2026 13:05 Ответить
Всі тут про " Трамп сказав,Трамп сказав" ,питання що сказало те що рахує себе головнокомандувачем, що воно сказало з приводу враження енергообьєктів на московії, що воно сказало про обстріли терріторії московії?
30.01.2026 13:10 Ответить
Тобто вдарять у найхолоднішу ніч. Зрозуміло
30.01.2026 13:15 Ответить
Піськов замовчує, що вони просто збирають ракети на перше лютого, коли у нас буде за -26 градусів майже тиждень. Саме для цього Трамп попросив ***** зачекати до лютих морозів.
30.01.2026 13:16 Ответить
хрипатий, обіцяні московські блекаути оселилися у Києві а ти бамбук куриш цілу зиму. Ржом дальше
30.01.2026 13:19 Ответить
Є ж сили щоб Москва і Пітер без тепла і світла були, не розумію чому їх давно не виключили? Могли ще рік тому!
30.01.2026 13:22 Ответить
Спектакль двух бездарных актеров.
Один типа из жалости просит не наносить удары по Киеву и другим городам, а второй снисходительно с добрых намерений на это соглашается. путин соглашается не стрелять по Украине в такое тяжелое ее положение??? Это - нонсенс. Так не бывает. Надо ждать западло.
А мир в слезах умиления ...
А 2 актера в уголочке тоже ржут до слез над лохами, накапливая шахеды, крылатые ракеты, баллистику и Цирконы. Ведь на предыдущих обстрелах у рашки были израсходованы даже складские запасы.
Теперь под маской миротворца, пуйло лихорадочно накапливает ракеты.
И трамп не в накладе. Чем больнее будет Украине, тем сговорчивее будет Зеленский на пути к капитуляции.
30.01.2026 13:25 Ответить
Вы, наверное, не в курсе, что Лідер Світу зі своїм плем'ям тримає Світ! А 2 актера в уголочке не ржут, а нервно курят бамбук, боясь показаться цьому Світу!
30.01.2026 15:09 Ответить
Чтобы такое написать, надо было курить бамбук с теми 2-мя
30.01.2026 15:25 Ответить
То він стібеться з богуцької😁
30.01.2026 15:59 Ответить
Наскільки я розумію наших людей, є згуртоване бажання, щоб ми сильно віддячили пацакам за атаки на енергосистему країни, бажання не лише бити по пацакським НПЗ, а і по розподільних їх підстанціям від АЕС, щоб згасли тимчасово хоч якісь мухосранськи, і начхати там на їхні житлові масиви поруч. Українська армія задовольни бажання українців, Птахи Мадяра, якщо у вас є беспілотники до апетитних цілей у сусідних областях Мордору, і усі інші види збройних сил, 1 лютого, удар у відповідь буде зручною нагодою.
30.01.2026 13:26 Ответить
Перекладаю: рашисти ще технічно не готові нанести удари, тому продали це як «стримання на прохання трампа». А 1го лютого вдарять. Питання інше: коли буде горіти масква і коли перестане літати цивільна авіація московського хабу?
30.01.2026 13:27 Ответить
Тижневе енергетичне перемирʼя трансформувалось у дводенне...Схоже там хтось, не зрозумів когось.)
30.01.2026 13:34 Ответить
"Это не наши!" - Маски....
30.01.2026 13:46 Ответить
Два обіссяних гівна-нассяли один одному у вуха і задоволені.
30.01.2026 14:07 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/t2vhLMBy83E КАСПАРОВ: Путин войну не закончит никогда. (1:05)
30.01.2026 14:17 Ответить
Якийсь закороткий тиждень у москалів.
30.01.2026 14:23 Ответить
Благодєтєлі болотні. "Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти" (Єванг. Матвія 7:2).
30.01.2026 14:35 Ответить
Гениально, Тампон просто попросил парашу подождать с обстрелами 3 дня до пиковых морозов
30.01.2026 14:45 Ответить
Посередник домовився з терористом не вбивати жертву до 01 лютого. А після цієї дати можна спокійно вбивати. Це повний пи...дець!
30.01.2026 16:15 Ответить
Повірити вусатому підару, що рудий підар про щось домовився і це не постанова - 73% можливо і повірили б, раніше, але зараз їх буде трішки менше...
30.01.2026 17:23 Ответить
До 1 тому що з 3 лютого почнуться морози под -30, то готують тисячи шахедів, щоб пустити їх на Київ у самий лютий мороз. Їхня мета спотворити колапс та знищити всю інфраструктуру столиці. Весь Київ буде без світла, тепла та води.
30.01.2026 18:48 Ответить
 
 