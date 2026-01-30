Россия согласилась воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля по просьбе Трампа, - Песков

В Кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев до 1 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что сказал Песков?

Как пишут росСМИ, Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - заявил Песков.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

