Россия согласилась воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля по просьбе Трампа, - Песков
В Кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев до 1 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Что сказал Песков?
Как пишут росСМИ, Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа.
"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - заявил Песков.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Топ комментарии
Скоріше за все найближчим часом Вороніж чи Бєлгород будуть обстріляні "укронацистами, які з їхніми європейськімі кураторами не хочуть миру" за якоюсь шизофренічною логікою путіна/лаврова, яка на жаль сприймається таким же шизофренічним трампівським керівництвом Америки...
- Трамп "попросив на тиждень"
- Кацапи "погодились на 2 доби" 🤔
Велич Америки зростає прямо на очах!
Один типа из жалости просит не наносить удары по Киеву и другим городам, а второй снисходительно с добрых намерений на это соглашается. путин соглашается не стрелять по Украине в такое тяжелое ее положение??? Это - нонсенс. Так не бывает. Надо ждать западло.
А мир в слезах умиления ...
А 2 актера в уголочке тоже ржут до слез над лохами, накапливая шахеды, крылатые ракеты, баллистику и Цирконы. Ведь на предыдущих обстрелах у рашки были израсходованы даже складские запасы.
Теперь под маской миротворца, пуйло лихорадочно накапливает ракеты.
И трамп не в накладе. Чем больнее будет Украине, тем сговорчивее будет Зеленский на пути к капитуляции.