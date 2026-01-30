Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков

У Кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ до 1 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков.

Що сказав Пєсков?

Як пишуть росЗМІ, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа.

"Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", - заявив Пєсков

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

