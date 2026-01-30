Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков

Пєсков про енергетичне перемир’я

У Кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ до 1 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков.

Що сказав Пєсков?

Як пишуть росЗМІ, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа.

"Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", - заявив Пєсков

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Якраз до настання морозів під -30. Все чітко розрахували.
30.01.2026 12:47 Відповісти
на один день попросил ) хорошо что не на пару часов ))
30.01.2026 12:47 Відповісти
До першого лютого і то не включно)) Трампу поводили по губах, а він і не проти.
30.01.2026 12:49 Відповісти
30.01.2026 12:47 Відповісти
Та це взагалі якась шизоїдна брєдятіна як з боку трампа, так і з боку кацапні! До чого тут два дні, тим більше - які такі ""переговори" ведуться, якім треба сприяти? Якось різко і послати трампа зараз не варто...проблєма!
30.01.2026 13:51 Відповісти
Це спецоперація кацапів і тампона, брехливі іроди кацапськи самі бахнуть в якийсь єнергообект і піднімуть хвилю дєзи які українці погані, а вони білі та пухнасті. У це відразу же, а може ще і раніше повірить тампон і перестане допомогать Україні бо обіділі його друга военного злодія детовбивцю вову. Ну і кацапська параша почне так би мовити мстіть на шо ********** тампон буде казати вони самі віновати.
30.01.2026 15:17 Відповісти
Після того як трамп повісив у БД фото з тим дущогубом, садистом та патологчним і цинічним брехуном путлєром, у якого руки по лікті у крові, повага до нього в Україні мінімальна, але повторюю - посилати відверто його зарано. На жаль...
Скоріше за все найближчим часом Вороніж чи Бєлгород будуть обстріляні "укронацистами, які з їхніми європейськімі кураторами не хочуть миру" за якоюсь шизофренічною логікою путіна/лаврова, яка на жаль сприймається таким же шизофренічним трампівським керівництвом Америки...
30.01.2026 17:19 Відповісти
30.01.2026 12:47 Відповісти
Трамп же про неделю говорил
30.01.2026 12:49 Відповісти
Їм же гірше, Зеленський сказав - якшо шо, то ми теж стримуватися не будемо.
30.01.2026 12:50 Відповісти
Невже ХВламінги запусте?
30.01.2026 12:54 Відповісти
Фламінги - то таке. Україна, як ми знаємо, сильна могутніми союзниками, тому запустить тауруси й томагавки.
30.01.2026 12:58 Відповісти
Де, у відосиках?
30.01.2026 13:00 Відповісти
а подивись на білгород, там цікаво. А по мурманську і запускати не треба. Кілька опор і до травня свято буде
30.01.2026 13:13 Відповісти
Треба, щоб на крЄмлЄ таке було. А на бєлгород кацапам насрати. А от коли на мААЦквЄ буде таке то тоді звичайне кацапобидло зрозуміє, що щось не так у них на мордорі робиться.
30.01.2026 13:15 Відповісти
Ну, зрозуміє, і що далі? Ви такі тут наївні. В ілюзіях живете. Думаєте, що московити примусять пуйла зупинити війну, якщо їм стане некомфортно жити. Він їм скаже "радниє маі, дарагіє і любімиє, нужно нємножко патірпєть" і все, і будуть терпіти, бо царь-батюшка назвав їх раднимі і дарагімі.
30.01.2026 13:54 Відповісти
😅😅😅😅 Вмієте розрядити напруженість.
30.01.2026 13:06 Відповісти
Такий тонкий сарказм, що потужники не викусять 😄
30.01.2026 13:08 Відповісти
30.01.2026 12:49 Відповісти
Трампу? Йому якось пох. Як і Мерцу, Навроцькому й усім іншим. В них все окей.
30.01.2026 12:51 Відповісти
Що, ще не підготували ракети та шахеди для масованої атаки?
30.01.2026 12:51 Відповісти
Кацапи продовжують "макати" Трампа
- Трамп "попросив на тиждень"
- Кацапи "погодились на 2 доби" 🤔
30.01.2026 12:51 Відповісти
и то только по Киеву )
30.01.2026 12:53 Відповісти
У трампло-тиждень більше трьох *****-днів не влазить.
30.01.2026 12:52 Відповісти
Клован погодився не бити по россії ще в серпні 2019, надійно заблокувавши всі ракетні програми. Це привело до руїни, трупів, темноти і холода. Без ударів у відповідь ця війна ніколи не скінчится.
30.01.2026 12:53 Відповісти
це так, бо orko kacapus розуміє тільки азбуку Морзе ударами лопатою по морді!
30.01.2026 15:00 Відповісти
1 лютого через 2 дні а не тиждень. Чи у рашистів якийсь свій календар? До того ж якраз з 1 лютого в Україні сильні морози а рашистам потрібно наробити ракет і провести розвіддані для нового масованого удару. Зате Україна ці три дні не битиме по рашистських НПХ і тиловим скупченням ворога. Так що тут скоріше Х'уйло вмовив Тромба на ''перемир'я'' а не було це ініціативою Тромба
30.01.2026 12:54 Відповісти
Фактично Х'уйло стандартну перерву між масованими обстрілами видає за компроміс і угоду з Тромбом. Щоб Тромб розказував який в нього гарний друг і як він хоче міру і процвітання України. За це Тромб ще відтермінує введення санкцій на місяць
30.01.2026 12:57 Відповісти
А він обіцяв запровадити санкції, щоб їх можна було відтермінувати? Жодних обіцянок санкції не було,
30.01.2026 13:10 Відповісти
не підсказуйте Козирю ідею для другої Нобелівки за зупинку на тиждень 52-х обстрілів України в 2026 році!
30.01.2026 15:03 Відповісти
і як раз після першого лютого буде п'ять нахолодніших ночей поспіль.
30.01.2026 12:57 Відповісти
Трамп сказав на неділю,піськов до 1.02,виходить на 4 дні.Прогноз погоди з 1.02 до 7.02 в Бєлгороді до -32С,Курськ,Орел до - 28,-30°С.Якщо вони по нам то і ми повинні їм допомогти.
30.01.2026 12:58 Відповісти
Трамп особисто ПРОСИВ російського диктатора... Джерело: https://censor.net/ua/n3598051

Велич Америки зростає прямо на очах!
30.01.2026 12:58 Відповісти
Навіть діти малі вже знають, що рашисти між крупними обстрілами роблять перерву порядку тижня. «Попросив» підар підара - авжеж….
30.01.2026 13:05 Відповісти
Всі тут про " Трамп сказав,Трамп сказав" ,питання що сказало те що рахує себе головнокомандувачем, що воно сказало з приводу враження енергообьєктів на московії, що воно сказало про обстріли терріторії московії?
30.01.2026 13:10 Відповісти
Тобто вдарять у найхолоднішу ніч. Зрозуміло
30.01.2026 13:15 Відповісти
Піськов замовчує, що вони просто збирають ракети на перше лютого, коли у нас буде за -26 градусів майже тиждень. Саме для цього Трамп попросив ***** зачекати до лютих морозів.
30.01.2026 13:16 Відповісти
хрипатий, обіцяні московські блекаути оселилися у Києві а ти бамбук куриш цілу зиму. Ржом дальше
30.01.2026 13:19 Відповісти
Є ж сили щоб Москва і Пітер без тепла і світла були, не розумію чому їх давно не виключили? Могли ще рік тому!
30.01.2026 13:22 Відповісти
Спектакль двух бездарных актеров.
Один типа из жалости просит не наносить удары по Киеву и другим городам, а второй снисходительно с добрых намерений на это соглашается. путин соглашается не стрелять по Украине в такое тяжелое ее положение??? Это - нонсенс. Так не бывает. Надо ждать западло.
А мир в слезах умиления ...
А 2 актера в уголочке тоже ржут до слез над лохами, накапливая шахеды, крылатые ракеты, баллистику и Цирконы. Ведь на предыдущих обстрелах у рашки были израсходованы даже складские запасы.
Теперь под маской миротворца, пуйло лихорадочно накапливает ракеты.
И трамп не в накладе. Чем больнее будет Украине, тем сговорчивее будет Зеленский на пути к капитуляции.
30.01.2026 13:25 Відповісти
Вы, наверное, не в курсе, что Лідер Світу зі своїм плем'ям тримає Світ! А 2 актера в уголочке не ржут, а нервно курят бамбук, боясь показаться цьому Світу!
30.01.2026 15:09 Відповісти
Чтобы такое написать, надо было курить бамбук с теми 2-мя
30.01.2026 15:25 Відповісти
То він стібеться з богуцької😁
30.01.2026 15:59 Відповісти
Наскільки я розумію наших людей, є згуртоване бажання, щоб ми сильно віддячили пацакам за атаки на енергосистему країни, бажання не лише бити по пацакським НПЗ, а і по розподільних їх підстанціям від АЕС, щоб згасли тимчасово хоч якісь мухосранськи, і начхати там на їхні житлові масиви поруч. Українська армія задовольни бажання українців, Птахи Мадяра, якщо у вас є беспілотники до апетитних цілей у сусідних областях Мордору, і усі інші види збройних сил, 1 лютого, удар у відповідь буде зручною нагодою.
30.01.2026 13:26 Відповісти
Перекладаю: рашисти ще технічно не готові нанести удари, тому продали це як «стримання на прохання трампа». А 1го лютого вдарять. Питання інше: коли буде горіти масква і коли перестане літати цивільна авіація московського хабу?
30.01.2026 13:27 Відповісти
Тижневе енергетичне перемирʼя трансформувалось у дводенне...Схоже там хтось, не зрозумів когось.)
30.01.2026 13:34 Відповісти
"Это не наши!" - Маски....
30.01.2026 13:46 Відповісти
Два обіссяних гівна-нассяли один одному у вуха і задоволені.
30.01.2026 14:07 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/t2vhLMBy83E КАСПАРОВ: Путин войну не закончит никогда. (1:05)
30.01.2026 14:17 Відповісти
Якийсь закороткий тиждень у москалів.
30.01.2026 14:23 Відповісти
Благодєтєлі болотні. "Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти" (Єванг. Матвія 7:2).
30.01.2026 14:35 Відповісти
Гениально, Тампон просто попросил парашу подождать с обстрелами 3 дня до пиковых морозов
30.01.2026 14:45 Відповісти
Посередник домовився з терористом не вбивати жертву до 01 лютого. А після цієї дати можна спокійно вбивати. Це повний пи...дець!
30.01.2026 16:15 Відповісти
Повірити вусатому підару, що рудий підар про щось домовився і це не постанова - 73% можливо і повірили б, раніше, але зараз їх буде трішки менше...
30.01.2026 17:23 Відповісти
До 1 тому що з 3 лютого почнуться морози под -30, то готують тисячи шахедів, щоб пустити їх на Київ у самий лютий мороз. Їхня мета спотворити колапс та знищити всю інфраструктуру столиці. Весь Київ буде без світла, тепла та води.
30.01.2026 18:48 Відповісти
 
 