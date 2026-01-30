Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков
У Кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ до 1 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков.
Що сказав Пєсков?
Як пишуть росЗМІ, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа.
"Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", - заявив Пєсков
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
Топ коментарі
+32 Randall Flag #387882
показати весь коментар30.01.2026 12:47 Відповісти Посилання
+19 Max Shelypcov
показати весь коментар30.01.2026 12:47 Відповісти Посилання
+14 Web Sergii
показати весь коментар30.01.2026 12:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоріше за все найближчим часом Вороніж чи Бєлгород будуть обстріляні "укронацистами, які з їхніми європейськімі кураторами не хочуть миру" за якоюсь шизофренічною логікою путіна/лаврова, яка на жаль сприймається таким же шизофренічним трампівським керівництвом Америки...
- Трамп "попросив на тиждень"
- Кацапи "погодились на 2 доби" 🤔
Велич Америки зростає прямо на очах!
Один типа из жалости просит не наносить удары по Киеву и другим городам, а второй снисходительно с добрых намерений на это соглашается. путин соглашается не стрелять по Украине в такое тяжелое ее положение??? Это - нонсенс. Так не бывает. Надо ждать западло.
А мир в слезах умиления ...
А 2 актера в уголочке тоже ржут до слез над лохами, накапливая шахеды, крылатые ракеты, баллистику и Цирконы. Ведь на предыдущих обстрелах у рашки были израсходованы даже складские запасы.
Теперь под маской миротворца, пуйло лихорадочно накапливает ракеты.
И трамп не в накладе. Чем больнее будет Украине, тем сговорчивее будет Зеленский на пути к капитуляции.