Зеленський: Тиждень без ударів по енергетиці почався у ніч на п’ятницю, Україна готова діяти дзеркально

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергообʼєктах.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

РФ переорієнтовує удари по логістиці

За словами Зеленського, від ночі на п’ятницю, 30 січня, масованих ударів РФ по українських енергооб’єктах майже не було.

"Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах", - зазначив президент.

Водночас він зауважив, що весь день тривали й звичні атаки ворога дронами й авіабомбами.

"На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - зазначив глава держави.

Утримання від ударів по енергетиці

За словами Зеленського, США говорили про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня - відлік почався в ніч на сьогодні.

"Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - додав президент.

