Зеленський: Тиждень без ударів по енергетиці почався у ніч на п’ятницю, Україна готова діяти дзеркально

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергообʼєктах.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

РФ переорієнтовує удари по логістиці 

За словами Зеленського, від ночі на п’ятницю, 30 січня, масованих ударів РФ по українських енергооб’єктах майже не було.

"Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах", - зазначив президент.

Водночас він зауважив, що весь день тривали й звичні атаки ворога дронами й авіабомбами.

"На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - зазначив глава держави.

Утримання від ударів по енергетиці

За словами Зеленського, США говорили про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня - відлік почався в ніч на сьогодні.

"Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - додав президент.

Топ коментарі
Ти вже діяв дзеркально .... Харош пиз#іти....
30.01.2026 20:20 Відповісти
Без ударів!
А чим міг би...? Тим, що і по клавішах піаніно...?
30.01.2026 20:20 Відповісти
Чмо обкурене! Їдь до маскви! Ти ж так марило зустріччю з ****** і неодноразово кукурікало про свою готовність.
30.01.2026 20:22 Відповісти
Шо там блазень кукурікав в 19 році на передодні виборів? Сойдемся по средине и все порешаем. Ну-ну, решала...
31.01.2026 08:49 Відповісти
А чим міг би...? Тим, що і по клавішах піаніно...?
По логіці цих оманських мразєй період накопичення ракет це перемир'я...
31.01.2026 06:03 Відповісти
Ну хватит про "зеркально", Хватит врать.
30.01.2026 20:26 Відповісти
Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях.

Взагалі то, рф вже давно наносить удари по логістиці і залізниці... Чи "лідеру" тільки зараз, про це доповіли?
30.01.2026 20:30 Відповісти
Протри дзеркало, воно запотіло і нічого не дзеркалить.
30.01.2026 20:30 Відповісти
Щось тут не збігається: кацапи триндять, що до першого лютого, ЗЕ белендить, що з цієї п'ятниці на тиждень... Херня повна!
30.01.2026 20:33 Відповісти
Поряд дЄрьмака не виявилось, то і порахувати не зміг без суфлера.
30.01.2026 20:36 Відповісти
Все залежить від того, як пройдуть "перемовини" 1 лютого. Якщо рф сподобаються поступки України, то може на тиждень... А якщо ні, то одразу буде массований удар.
30.01.2026 20:37 Відповісти
принаймні розумно
30.01.2026 20:39 Відповісти
Зеля вже переніс переговори. Тому, що він ні на що не погоджується і придумав хитрий план - перенести переговори а як рашка вдарить получиться що трамп не зміг переконати путіна а зеля весь в білому вийде і скаже потрібен тиск переговори не допомагають і т.п. Всі вже знають що він скаже. Він за любу соломинку буде чіплятись, знаходити десятки причин щоб подовше тривала війна, а він залишався при владі.
31.01.2026 00:59 Відповісти
Це як з дідовими двома тижнями може 50 днів а може рік тіко навпаки
30.01.2026 20:46 Відповісти
Звісно нам все разхерачили, то й ми повинні діяти дзеркально, Я вірно зрозумів за яке дзеркало йде мова?
30.01.2026 20:35 Відповісти
Завдяки тобі і твоїм друзякам-злодіям, Україна почала діяти "зеркально", ще до обстрілів її енергетики рашистами.

Блекаут ти ходячий!
Хрипатий під#рас!
30.01.2026 20:41 Відповісти
Та пуйло зі своїм агентом почекали поки *********** в Україні майже все, а тепер влаштували рашці спокійне життя нефтянки і всього іншого енергосектора. Зеркально! Ага!
30.01.2026 20:43 Відповісти
А коли кацапи через два дні знов почнуть вибивати енергетику чим відповідати будеш, пздло дзеркальне.
30.01.2026 20:46 Відповісти
Один Владімір вгатить, інший те озвучить. Чим не дзеркало?
30.01.2026 20:47 Відповісти
Ти дебіл чи що? Коксу обкурилося? Три місяці тому повинна бути дзеркальна відповідь на москву! Ти не президент ти просто бестолоч
30.01.2026 21:11 Відповісти
Дзеркальний блекаутьор, хвате пиз@діти.
Назви хоч один кацапський нпз, який розбитий і не працює. Назви хоч одне місто у якому був конкретний блекаут з графіками,як у нас .
30.01.2026 21:15 Відповісти
Вже не раз найо... вводе в оману українців Обіцяв помсту і асиметричні відповіді на удари по Інфраструктурних об'єктах в таких масштабах які здійснює раша.Тепер бачите, Мордор майже не бив по енергооб'єктах,переключившись на логістику. Хлопець,майже не бий по енергооб'єктах агресора,а переключись на логістику ворога.Бий теж по станціям і рухомому складу.
30.01.2026 21:24 Відповісти
Тиждень почався у ніч на п'ятницю. Росіяни кажуть, що це до 1 лютого, і не бити тільки по Київу. То скільки у тижні Зеленського днів?
30.01.2026 21:40 Відповісти
А в чем смысл этих уступок? Типо, пока холодно не куяярте, потеплеет - епашьте? С.ка, что творится?
30.01.2026 22:16 Відповісти
******!!! Де ти дзеркалиш? Коли рашисти знищували всю нашу енергетику, ти чомусь не дзеркалив і не зробив блекаут в моцкві. Зате зараз коли рашисти просто передзаряджають ракетні установки і розвідують нові цілі, ти теж дзеркально припинив вогонь? А коли кацапи щодня просуваються на фронті чому ти дзеркально не просуваєшся вперед? Єдине чим Україна діставала московський режим це ударами вглиб території Сосії. Тепер ми і цього не робим а просто мовчки відступаєм. А потім рашисти накопичивши ракети і наштампувавши тисячі дронів уїпуть всією масою так що хрен відіб'єшся. А ти Зеля дзеркально по моцкві не вдариш як завжди
30.01.2026 22:31 Відповісти
Те чмо якого каламойша посадив на трон терміново треба міняти, він свідомо тягне час щоб паРаша захопила всю Україну. А потім здрисне в Ізраїль до міндіча
31.01.2026 01:41 Відповісти
Трамп обіцяв, що ***** не буде стріляти не тільки по енергетиці, а й взагалі по всім містам України!
Ось як це почули самі касапи: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели (из-за холода). Он согласился это сделать», - https://t.me/nevzorovtv/31564 занотував А.Невзоров!
30.01.2026 22:48 Відповісти
якийсь ********, чи вже переміг?
після 1-го лютого, коли зайдуть морози, москалі знову вдарять
30.01.2026 22:53 Відповісти
Морозы уже начались
31.01.2026 00:30 Відповісти
Уже лупасять. Конотоп.
30.01.2026 23:06 Відповісти
31.01.2026 00:11 Відповісти
А як йому буде пасувати стовп на Хрещатику!
31.01.2026 00:22 Відповісти
Йому би пасував зашморг на шиї і колір цього бомбера
31.01.2026 00:23 Відповісти
Всім дивитися відео з 5-го телеканалу передачі Лариси Губіної в'ю з Бориславом Березою: https://www.youtube.com/watch?v=Ll5tbwXg9So
31.01.2026 01:17 Відповісти
На цьому відео він точно під кайфом...раніше сумнівався...
31.01.2026 01:26 Відповісти
А можно ТИЖДЕНЬ без зелених відосиків???Чи це не можливо,скоріше ***** ТИЖДЕНЬ без обстрілів протримається???
31.01.2026 05:10 Відповісти
Де фламінго???
31.01.2026 05:39 Відповісти
Дійте! А то тільки бла-бла-бла!
31.01.2026 06:01 Відповісти
В'їби мовчки. І не *****....
Просто- їбаш. і всьо. Мовчки.
31.01.2026 07:59 Відповісти
Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".

Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...

Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!

Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.

Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.

А потом опять морози.

Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"

*********************************************

У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
31.01.2026 08:43 Відповісти
І що склали ручки і сидимо на жопі ровно? Де "вільха", де "грім', де "сапсан"? Хоча б щось нарешті зробити можна?
31.01.2026 09:20 Відповісти
Да. Да. Тобі і ***** можна вірити
31.01.2026 09:35 Відповісти
Трамп президент існує у віртуальному світу, який він для себе намалював.

"- Трамп сказав, що нібито просив Путіна протягом тижня не атакувати Київ та інші українські міста через сильні морози, і Путін нібито йому обіцяв. Повірити в те, що Трамп дійсно телефонував Путіну, або що Путін телефонував Трампу, практично неможливо. Оскільки після кожного реального такого розмови 47-й президент пише довгий твіт, у якому розповідає, що в нього була «хороша», «продуктивна» розмова з «президентом Путіним», які в нього «хороші відносини» і яке «хороше взаєморозуміння» з «президентом Путіним», як «президент Путін хоче миру», і так далі. Оскільки такого твіту не було, то і розмови, швидше за все, в реальності теж не було. Ну, а у віртуальному світі може бути все що завгодно, все, що творець свого віртуального світу туди захоче помістити.

А взагалі, уявіть собі - 1940-й рік. Іде битва за Британію. Нацистська Німеччина скидає щоденно тонни бомб на Лондон і багато інших британських міст. І президент Рузвельт телефонує Гітлеру і просить не бомбити Британію протягом тижня. Чи можете ви собі уявити таке? Я не можу. Хоча у США в цей час були дипломатичні відносини з Німеччиною, а в листопаді 1939 року Конгрес США ухвалив закон про нейтралітет щодо світової війни, що лютувала і в Європі, і в Азії.

- Але, швидше за все, віртуальною розмовою з Путіним 47-й президент не обмежився.! Цитування по https://politcom.org.ua/novyny-z-ssha-chetver-29-sichnya-2026?fbclid=********************************************************************************************************************************************-ua8x4jBiVv67sog *************************************
«Разговоры о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру - это информационное прикрытие»Россия ночью 30 января обстреляла Украину дронами и запустила «Искандер» Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/30/razgovory-o-prekrashchenii-atak-na-ukrainskuiu-energeticheskuiu-infrastrukturu-eto-informatsionnoe-prikrytie
31.01.2026 11:17 Відповісти
Тут ударів кацапії не потрібно, вистачило пару друзяк найвеличнішого.
До речі, вся Україна знеструмлена.
31.01.2026 11:21 Відповісти
Дзеркально це так.Якшо кацапи зберуться вдарити по об'ектах енергетикі - ми незламно розтягнемо з ціх об'єктів гроши. Гроши будуть цилі та у потрібних кишенях.
31.01.2026 11:43 Відповісти
 
 