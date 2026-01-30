Зеленський: Тиждень без ударів по енергетиці почався у ніч на п’ятницю, Україна готова діяти дзеркально
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергообʼєктах.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
РФ переорієнтовує удари по логістиці
За словами Зеленського, від ночі на п’ятницю, 30 січня, масованих ударів РФ по українських енергооб’єктах майже не було.
"Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах", - зазначив президент.
Водночас він зауважив, що весь день тривали й звичні атаки ворога дронами й авіабомбами.
"На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - зазначив глава держави.
Утримання від ударів по енергетиці
За словами Зеленського, США говорили про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня - відлік почався в ніч на сьогодні.
"Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - додав президент.
А чим міг би...? Тим, що і по клавішах піаніно...?
Взагалі то, рф вже давно наносить удари по логістиці і залізниці... Чи "лідеру" тільки зараз, про це доповіли?
Блекаут ти ходячий!
Хрипатий під#рас!
Назви хоч один кацапський нпз, який розбитий і не працює. Назви хоч одне місто у якому був конкретний блекаут з графіками,як у нас .
Ось як це почули самі касапи: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели (из-за холода). Он согласился это сделать», - https://t.me/nevzorovtv/31564 занотував А.Невзоров!
після 1-го лютого, коли зайдуть морози, москалі знову вдарять
Просто- їбаш. і всьо. Мовчки.
Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...
Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!
Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.
Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.
А потом опять морози.
Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"
У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
"- Трамп сказав, що нібито просив Путіна протягом тижня не атакувати Київ та інші українські міста через сильні морози, і Путін нібито йому обіцяв. Повірити в те, що Трамп дійсно телефонував Путіну, або що Путін телефонував Трампу, практично неможливо. Оскільки після кожного реального такого розмови 47-й президент пише довгий твіт, у якому розповідає, що в нього була «хороша», «продуктивна» розмова з «президентом Путіним», які в нього «хороші відносини» і яке «хороше взаєморозуміння» з «президентом Путіним», як «президент Путін хоче миру», і так далі. Оскільки такого твіту не було, то і розмови, швидше за все, в реальності теж не було. Ну, а у віртуальному світі може бути все що завгодно, все, що творець свого віртуального світу туди захоче помістити.
А взагалі, уявіть собі - 1940-й рік. Іде битва за Британію. Нацистська Німеччина скидає щоденно тонни бомб на Лондон і багато інших британських міст. І президент Рузвельт телефонує Гітлеру і просить не бомбити Британію протягом тижня. Чи можете ви собі уявити таке? Я не можу. Хоча у США в цей час були дипломатичні відносини з Німеччиною, а в листопаді 1939 року Конгрес США ухвалив закон про нейтралітет щодо світової війни, що лютувала і в Європі, і в Азії.
- Але, швидше за все, віртуальною розмовою з Путіним 47-й президент не обмежився.! Цитування по https://politcom.org.ua/novyny-z-ssha-chetver-29-sichnya-2026?fbclid=********************************************************************************************************************************************-ua8x4jBiVv67sog *************************************
«Разговоры о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру - это информационное прикрытие»Россия ночью 30 января обстреляла Украину дронами и запустила «Искандер» Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/30/razgovory-o-prekrashchenii-atak-na-ukrainskuiu-energeticheskuiu-infrastrukturu-eto-informatsionnoe-prikrytie
До речі, вся Україна знеструмлена.