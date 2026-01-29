Университетам рекомендуют продлить каникулы или дистанционное обучение до 8 февраля, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля, соответствующее письмо уже направлено ректорам университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Решение принимает заведение

В то же время окончательное решение о формате обучения принимает само высшее учебное заведение в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом, с учетом ситуации с безопасностью и энергоснабжением на месте.

Центры поддержки в университетах

Отмечается, что университеты по всей стране продолжают развертывать центры поддержки для студентов и работников, а также - по возможности - для людей рядом.

В частности, в Киеве студенческие объединения инициировали организацию помощи пожилым людям и маломобильным лицам.

"МОН налаживает координацию этого процесса совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы наиболее эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях", - рассказали в министерстве.

Так есть еще более интересный способ, сидеть дома не учиться, но платить исправно деньги за обучение, и в конце оплаченного "срока" получить диплом.
29.01.2026 13:02
 
 