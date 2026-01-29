Університетам рекомендують продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого, відповідний лист вже направили ректорам університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Рішення ухвалює заклад

Водночас остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці.

Центри підтримки в університетах

Зазначається, що університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч.

Зокрема, у Києві студентські об’єднання ініціювали організацію допомоги людям похилого віку та маломобільним особам.

"МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - розповіли в міністерстві.