Освітня омбудсменка Лещик звернулася до керівників закладів освіти: Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах
Освітня омбудсменка України Надія Лещик закликає керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму роботи під час канікул.
Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Дистанційна форма роботи
"Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах", - наголосила Лещик.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року.
- Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.
Могли б виріщувати на місцях, а не популізмом займатися, " турботливі" ви наші.