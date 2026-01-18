Освітня омбудсменка Лещик звернулася до керівників закладів освіти: Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах

Освітня омбудсменка України Надія Лещик закликає керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму роботи під час канікул.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дистанційна форма роботи

"Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах", - наголосила Лещик.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року.

Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

