Освітня омбудсменка Лещик звернулася до керівників закладів освіти: Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах

Канікули у школах

Освітня омбудсменка України Надія Лещик закликає керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму роботи під час канікул.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Дистанційна форма роботи

"Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах", - наголосила Лещик.

Також читайте: Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року. 
  • Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

Читайте: Ситуація на Київщині ускладнена через сильні морози. Критична інфраструктура забезпечена резервним живленням, - Свириденко

Ніхто б і не знав про Надію Лещик аби вона потужно не закликала. Наприклад в школі де вчиться мій син є автономне опалення. Надіє Лещик знає про таку опцію?
18.01.2026 15:13 Відповісти
Офіс простих рішень! Треба ще прибрати все погане, тоді залишиться тільки все хороше.
18.01.2026 15:03 Відповісти
В некоторых неразвитых странах зимой дети не учатся, у них каникулы, так решается там проблема с опаленнем школ. Наверное и в Украине надо объявить каникулы на пару-тройку месяцев, а летом учиться
18.01.2026 14:45 Відповісти
За зарплату у 4000$ що дає Зє- повинні проацювати не піднімаючи голови!
18.01.2026 14:48 Відповісти
Якщо людина вірить у ЗП $4k в країні де середня(навіть не медіана) біля $500, то вона лише на злидні і заслуговує.
18.01.2026 15:06 Відповісти
Якщо людина не розуміє, що таке сарказм, то вона тільки на злидні і заслуговує.
20.01.2026 20:38 Відповісти
Омбудсмен працівників культури, зайдіть будь ласка у сільський клуб чи бібліотеку хоча б цього року
18.01.2026 14:48 Відповісти
Літом вчетилицями забиті всі пляжі, працівники райвно і департаментів повище, також мають заплановані відпустки. Тож оскільки літом жарко, зимою не палять, а вчитися треба учням, а не вчителям - хай вчаться - завжди і всюди.
18.01.2026 15:32 Відповісти
Що ліпиш ,дурнувате?Ти хоч слово вчителиці напиши правильно.А що вийшов закон ,що вчителі не можуть на пляж сходити?Чи тебе питати?Тобто,колиЛєнка Зеленська -скумбрія по 8 у Форте-дей-мармі пузо гріє, тебе то не гребе, а як учитель на пляжі влітку, то ой коруція-розстріляти негідних.Працівники райво і вчителі це не одне і тежі.Ти хоч думку правильно склади.А то якийсь потік свідомості
18.01.2026 16:26 Відповісти
В нашій школі теппо, і укриття є ,а вдома +12.
Могли б виріщувати на місцях, а не популізмом займатися, " турботливі" ви наші.
18.01.2026 16:45 Відповісти
А навіщо їм взвгвлі працювати: Роботи і так ноль...
18.01.2026 16:48 Відповісти
Я радий, що у пані омбудсменки все добре, і вона навіть не в курсі, що більшість регіонів майже весь день без світла і з напівмертвим інтернетом.
18.01.2026 19:05 Відповісти
 
 