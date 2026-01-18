РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Удары по энергетике Образование в Украине
786 3

Образовательный омбудсмен Лещик обратилась к руководителям учебных заведений: Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах

Каникулы в школах

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик призывает руководителей учебных заведений перевести учителей на дистанционную форму работы во время каникул.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дистанционная форма работы

"Обращаюсь к руководителям учебных заведений, где объявлены каникулы, с просьбой издать приказ о дистанционной форме работы на этот период и предоставить педагогам возможность самостоятельно выбирать место работы. Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах", - подчеркнула Лещик.

Читайте также: Школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 1 февраля 2026 года. 
  • Решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.

Читайте: Ситуация в Киевской области осложнена из-за сильных морозов. Критическая инфраструктура обеспечена резервным питанием, - Свириденко

Автор: 

каникулы (139) школа (3099) обучение (595) образовательный омбудсмен (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В некоторых неразвитых странах зимой дети не учатся, у них каникулы, так решается там проблема с опаленнем школ. Наверное и в Украине надо объявить каникулы на пару-тройку месяцев, а летом учиться
показать весь комментарий
18.01.2026 14:45 Ответить
За зарплату у 4000$ що дає Зє- повинні проацювати не піднімаючи голови!
показать весь комментарий
18.01.2026 14:48 Ответить
Омбудсмен працівників культури, зайдіть будь ласка у сільський клуб чи бібліотеку хоча б цього року
показать весь комментарий
18.01.2026 14:48 Ответить
 
 