Образовательный омбудсмен Лещик обратилась к руководителям учебных заведений: Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик призывает руководителей учебных заведений перевести учителей на дистанционную форму работы во время каникул.

Дистанционная форма работы

"Обращаюсь к руководителям учебных заведений, где объявлены каникулы, с просьбой издать приказ о дистанционной форме работы на этот период и предоставить педагогам возможность самостоятельно выбирать место работы. Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах", - подчеркнула Лещик.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 1 февраля 2026 года.

Решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.

