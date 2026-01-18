Образовательный омбудсмен Лещик обратилась к руководителям учебных заведений: Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик призывает руководителей учебных заведений перевести учителей на дистанционную форму работы во время каникул.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Дистанционная форма работы
"Обращаюсь к руководителям учебных заведений, где объявлены каникулы, с просьбой издать приказ о дистанционной форме работы на этот период и предоставить педагогам возможность самостоятельно выбирать место работы. Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах", - подчеркнула Лещик.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 1 февраля 2026 года.
- Решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wrgg
показать весь комментарий18.01.2026 14:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ігор Вазіанський
показать весь комментарий18.01.2026 14:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Левченко #559507
показать весь комментарий18.01.2026 14:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль