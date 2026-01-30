Міносвіти рекомендує регіонам самостійно коригувати формат навчання у школах

Міністерство освіти і науки України дозволило регіонам самостійно визначати формат навчання у школах через складну ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН, оприлюдненому для регіональних органів влади.

Рішення пов’язане з проблемами в енергосистемі та різким погіршенням погодних умов. У відомстві наголошують, що безпека учнів і вчителів залишається ключовим пріоритетом.

Регіони самі визначатимуть формат навчання

МОН рекомендувало ухвалювати рішення залежно від ситуації на місцях. Йдеться про очне, дистанційне або змішане навчання. Остаточне слово мають місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У міністерстві зазначили, що освітній процес повинен бути безпечним і безперервним навіть в умовах воєнного стану.

"В умовах воєнного стану освітній процес має бути передусім безпечним, доступним і безперервним", – наголосили в МОН.

Похолодання і ситуація в окремих містах

Раніше повідомлялося, що у Києві з 2 лютого комунальні заклади освіти відновлюють навчання. Кожна школа самостійно визначатиме формат освітнього процесу. Це рішення залежатиме від погодних умов та технічних можливостей.

Синоптики своєю чергою попереджають про різке похолодання вже наприкінці тижня. В Україну надходить потужний арктичний антициклон. У низці областей прогнозують критичне зниження температури. ДСНС оголосила червоний рівень небезпеки для окремих регіонів.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує надавачів комунальних послуг самостійно перераховувати плату за послуги, якщо вони не надавалися, надавалися не повністю або були неналежної якості.

