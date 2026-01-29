Погодні умови впливають на ефективність дронів та пересування піхоти, - Трегубов

Застосування дронів на фронті залежить від погодних умов, зокрема сніг, ожеледиця та різкі коливання температур зменшують їхню ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в телеефірі.

Ефективність БПЛА

Так, за його словами, сніг і ожеледиця впливають на ефективність безпілотників За вкрай низьких температурах дрони, які летять вздовж доріг, стають менш ефективними, бо оптоволокно замерзає.

"Навіть при трохи вищих температурах виникають нюанси. Наприклад, при зміні температури з плюсової на мінусову за один день на лопатях дронів може накопичуватися крига, що ускладнює їх зліт", - зазначив речник.

Пересування піхоти

Крім того, за його словами, погодні умови впливають не лише на техніку, а й на пересування піхоти.

Трегубов повідомив, що ворог намагається адаптуватися до складних умов, використовуючи маскувальні засоби та особливості місцевості. Це можуть бути залишки труб та складські приміщення.

