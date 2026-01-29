Погодные условия влияют на эффективность дронов и передвижение пехоты, - Трегубов
Применение дронов на фронте зависит от погодных условий, в частности снег, гололед и резкие перепады температур снижают их эффективность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире.
Эффективность БПЛА
Так, по его словам, снег и гололед влияют на эффективность беспилотников При крайне низких температурах дроны, летящие вдоль дорог, становятся менее эффективными, потому что оптоволокно замерзает.
"Даже при немного более высоких температурах возникают нюансы. Например, при изменении температуры с плюсовой на минусовую за один день на лопастях дронов может накапливаться лед, что затрудняет их взлет", - отметил спикер.
Передвижение пехоты
Кроме того, по его словам, погодные условия влияют не только на технику, но и на передвижение пехоты.
Трегубов сообщил, что враг пытается адаптироваться к сложным условиям, используя маскировочные средства и особенности местности. Это могут быть остатки труб и складские помещения.
