УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Підтримка енергетики України Навчання під час війни
889 2

Школи Києва повертаються до навчання 2 лютого

Відновлення навчання у Києві

У столиці з початку лютого відновлюють освітній процес у комунальних закладах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Навчання стартує з 2 лютого. Кожен заклад освіти самостійно визначатиме формат роботи залежно від безпекової ситуації.

Читайте також: 454 житлові будинки в Києві залишаються без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Формат навчання визначать індивідуально

Заклади освіти можуть обрати очний або дистанційний формат. Рішення ухвалюватимуть педагогічні ради. Школи, визначені опорними пунктами, також працюватимуть за обраною моделлю. Формат залежатиме від поточних умов.

У разі надзвичайної ситуації такі заклади переходять у режим опорних пунктів. Освітній процес тоді переводять у дистанційний формат.

"Родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є найбільш безпечним", йдеться у повідомленні КМДА.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів.

Читайте також: Супермаркети Деснянського району Києва закликали перейти на цілодобовий режим роботи

Причини відновлення освітнього процесу

Рішення ухвалили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Перед цим оцінили стан освітньої сфери міста. Також врахували наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури через обстріли. Міська влада вважає можливим поступове повернення до навчання.

Нагадаємо, з 19 січня у школах Києва тривали канікули. Їх продовжили до 1 лютого та компенсують за рахунок весняного періоду та частини літнього відпочинку. Навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.

Раніше ми повідомляли, що у ДТЕК закликали жителів Троєщини не заважати енергетикам та не перекривати дороги через блекаут

Читайте також: Університетам рекомендують продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого, - Міносвіти

Автор: 

Київ (20645) школа (2302) навчання (695)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вночі -27 -30 і саме час піти зранку в школу.
Чиновники усі відірвані від реальності?
показати весь коментар
29.01.2026 21:02 Відповісти
Якщо вирують в землі туалети і накриють дерев'яними дошками з дірками.
показати весь коментар
29.01.2026 22:31 Відповісти
 
 