Школи Києва повертаються до навчання 2 лютого

У столиці з початку лютого відновлюють освітній процес у комунальних закладах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Навчання стартує з 2 лютого. Кожен заклад освіти самостійно визначатиме формат роботи залежно від безпекової ситуації.

Формат навчання визначать індивідуально

Заклади освіти можуть обрати очний або дистанційний формат. Рішення ухвалюватимуть педагогічні ради. Школи, визначені опорними пунктами, також працюватимуть за обраною моделлю. Формат залежатиме від поточних умов.

У разі надзвичайної ситуації такі заклади переходять у режим опорних пунктів. Освітній процес тоді переводять у дистанційний формат.

"Родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є найбільш безпечним", йдеться у повідомленні КМДА.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів.

Причини відновлення освітнього процесу

Рішення ухвалили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Перед цим оцінили стан освітньої сфери міста. Також врахували наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури через обстріли. Міська влада вважає можливим поступове повернення до навчання.

Нагадаємо, з 19 січня у школах Києва тривали канікули. Їх продовжили до 1 лютого та компенсують за рахунок весняного періоду та частини літнього відпочинку. Навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.

