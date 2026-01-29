Школы Киева возвращаются к обучению 2 февраля

В столице с начала февраля возобновляют образовательный процесс в коммунальных учреждениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

  • Обучение стартует со 2 февраля. Каждое учебное заведение самостоятельно будет определять формат работы в зависимости от ситуации с безопасностью.

Формат обучения определят индивидуально

Учебные заведения могут выбрать очный или дистанционный формат. Решение будут принимать педагогические советы. Школы, определенные опорными пунктами, также будут работать по выбранной модели. Формат будет зависеть от текущих условий.

В случае чрезвычайной ситуации такие учреждения переходят в режим опорных пунктов. Образовательный процесс тогда переводят в дистанционный формат.

"Семьи будут иметь возможность выбрать тот формат участия в образовательном процессе, который является наиболее безопасным", говорится в сообщении КГГА.

До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников.

Причины возобновления образовательного процесса

Решение приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Перед этим оценили состояние образовательной сферы города. Также учли последствия повреждений энергетической инфраструктуры из-за обстрелов. Городские власти считают возможным постепенное возвращение к обучению.

Напомним, с 19 января в школах Киева продолжались каникулы. Их продлили до 1 февраля и компенсируют за счет весеннего периода и части летнего отдыха. Учебный год завершится не позднее 1 июля.

Вночі -27 -30 і саме час піти зранку в школу.
Чиновники усі відірвані від реальності?
29.01.2026 21:02 Ответить
Якщо вирують в землі туалети і накриють дерев'яними дошками з дірками.
29.01.2026 22:31 Ответить
 
 