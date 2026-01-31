Україна отримала від партнерів енергообладнання загальною потужністю близько 1 ГВт, - Кулеба

Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання потужністю близько одного гігавата.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Допомога надійшла від низки країн

За словами віцепрем'єра, котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності надійшли від: Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії.

За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

Україна потребує додаткової допомоги

"Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку", - сказав Кулеба.

На формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень. Водночас, зазначається, що потреба України більша, тому Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до партнерів.

