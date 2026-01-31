Україна отримала від партнерів енергообладнання загальною потужністю близько 1 ГВт, - Кулеба

Сумарна потужність отриманого Україною енергообладнання дорівнює енергоблоку АЕС

Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання потужністю близько одного гігавата. 

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Допомога надійшла від низки країн

За словами віцепрем'єра, котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності надійшли від: Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії.

За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

Україна потребує додаткової допомоги 

"Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку", - сказав Кулеба.

На формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень. Водночас, зазначається, що потреба України більша, тому Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до партнерів.

Топ коментарі
Не ясно тільки, яким боком до цього продавець МАФів Кулеба.
31.01.2026 03:04 Відповісти
Ось і є один мегават електроенергії завдячуючи партнерам. А пам'ятаєте в минулих роках мегават обіцяв побудувати Голобородько? Подяка партнерам і ганьба Голобородько, бо замість обіцянки він і його бізнес-партнери викрали мільярди із енергетики.
31.01.2026 03:05 Відповісти
Не забудьте виділити генератор на офіс президента, бо минулого тижня проводив селекторну нараду без світла.
31.01.2026 02:31 Відповісти
Було світло. Воно було лише негативним.
показати весь коментар
31.01.2026 04:32 Відповісти
чорна аура ?

.
31.01.2026 05:54 Відповісти
13° - нормальна температура для стайні.
31.01.2026 04:35 Відповісти
Ну треба ж якось своє їбало засвітити ...само ж крім попрошайнічати ні на шо не здатне...кулеба це діагноз
31.01.2026 08:16 Відповісти
Буба обіцяла один ГІГАват.

Тільки не уточнювала, коли і з якими відкатами.
31.01.2026 03:39 Відповісти
а єсли би "вмєсто нєго був би якийсь дурачок", такий як Порох чи Яценюк ?
той "дурачок" сам би Гігават побудував, як Нову армію.

Байден, Трамп, Європа ?
де наше... всьо шо ми хочемо ?

.
31.01.2026 06:01 Відповісти
Привезли не значить,що вони працюють.Ще аби хто їх установив.
А то десь подінуться,як у Полтаві.
31.01.2026 08:15 Відповісти
31.01.2026 06:06 Відповісти
Це мабуть "якийсь дурачок"?
31.01.2026 07:24 Відповісти
31.01.2026 09:42 Відповісти
Зуб даю. Это наш президент.
31.01.2026 09:43 Відповісти
😀
31.01.2026 10:00 Відповісти
Спочатку забезпечте цим обладнаннням об'єкти, наладнайте,запустіть, а потім будете хвалитись своїми досягненнями, за рахунок партнерів!
31.01.2026 05:58 Відповісти
31.01.2026 05:59 Відповісти
ЗЄлін

.
31.01.2026 06:03 Відповісти
31.01.2026 06:09 Відповісти
Потужний кіздабол спочатку введи його в експлуатацію а потім мовчи гнида ... Що не новина від кварталівських ригів то наче двушка на мацкву
31.01.2026 06:09 Відповісти
Шмалеба якого ти хвастаєш,на наші ,не твої гроші куплене
31.01.2026 06:24 Відповісти
Попандос. Нема з кого відкатів взяти. Для чого жити?
31.01.2026 06:43 Відповісти
Ой,така проблема.
Там,якщо полічити всю допомогу,не на один енергоблок,а на всю станцію.
Де воно все?
31.01.2026 08:18 Відповісти
А почему не достроили ХАЭС?
31.01.2026 06:52 Відповісти
Як же вони ******* піаритися за будь якої нагоди.
31.01.2026 07:14 Відповісти
Це потужність 1 блока АЕС з 6 ,подарованих зє рашистам в Енергодарі?
31.01.2026 07:26 Відповісти
А, де обіцяні ішаком гігавати?
31.01.2026 07:50 Відповісти
Він коли обіцяв не сказав "від'ємні" гігавати
31.01.2026 09:02 Відповісти
Дякуємо партнерам за допомогу. А тепер слідкуємо за діями зелених гнид. Вангую - знімуть репортаж, покажуть по марахвону і туди прилетить ракета
31.01.2026 08:01 Відповісти
Двушечку в Москву в карту с координатами генераторов завернули? Отправили? А зачем зе-подонки сорвали поставку генераторов из Японии на1 гигаватт?
31.01.2026 08:59 Відповісти
А зелені підараси все це вкрали...
31.01.2026 10:01 Відповісти
Боневтіку буде чим зайнятися, розмародерити усе с шоблою своє
31.01.2026 11:28 Відповісти
И где эти генераторы продадут их людям не дают
03.02.2026 20:11 Відповісти
 
 