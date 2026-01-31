Украина получила от партнеров энергооборудование общей мощностью около 1 ГВт, - Кулеба
Украина получила от партнеров более 700 единиц энергооборудования мощностью около одного гигавата.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Помощь поступила от ряда стран
По словам вице-премьера, котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности поступили от: Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.
За последнюю неделю Украина получила более 100 единиц оборудования.
Украина нуждается в дополнительной помощи
"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", - сказал Кулеба.
На формирование резерва мощностью 130 мегаватт правительство выделило 2,6 миллиарда гривен. В то же время отмечается, что потребность Украины больше, поэтому Министерство развития общин и территорий будет обращаться за помощью к партнерам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Тільки не уточнювала, коли і з якими відкатами.
той "дурачок" сам би Гігават побудував, як Нову армію.
Байден, Трамп, Європа ?
де наше... всьо шо ми хочемо ?
.
А то десь подінуться,як у Полтаві.
.
Що,продати їх важко?
Там,якщо полічити всю допомогу,не на один енергоблок,а на всю станцію.
Де воно все?