РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14558 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Восстановление энергосистемы
3 465 35

Украина получила от партнеров энергооборудование общей мощностью около 1 ГВт, - Кулеба

Суммарная мощность полученного Украиной энергооборудования равна энергоблоку АЭС

Украина получила от партнеров более 700 единиц энергооборудования мощностью около одного гигавата.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Помощь поступила от ряда стран

По словам вице-премьера, котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности поступили от: Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.

За последнюю неделю Украина получила более 100 единиц оборудования.

Читайте также: ЕИБ перераспределит средства действующей программы для Украины в поддержку энергетики. Что предусмотрено?

Украина нуждается в дополнительной помощи 

"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", - сказал Кулеба.

На формирование резерва мощностью 130 мегаватт правительство выделило 2,6 миллиарда гривен. В то же время отмечается, что потребность Украины больше, поэтому Министерство развития общин и территорий будет обращаться за помощью к партнерам.

Читайте также: Государство расширяет возможности для импорта электроэнергии, - Шмыгаль

Автор: 

помощь (8304) энергетика (3445) Кулеба Алексей (185) генератор (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Не ясно тільки, яким боком до цього продавець МАФів Кулеба.
показать весь комментарий
31.01.2026 03:04 Ответить
+19
Ось і є один мегават електроенергії завдячуючи партнерам. А пам'ятаєте в минулих роках мегават обіцяв побудувати Голобородько? Подяка партнерам і ганьба Голобородько, бо замість обіцянки він і його бізнес-партнери викрали мільярди із енергетики.
показать весь комментарий
31.01.2026 03:05 Ответить
+13
Не забудьте виділити генератор на офіс президента, бо минулого тижня проводив селекторну нараду без світла.
показать весь комментарий
31.01.2026 02:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не забудьте виділити генератор на офіс президента, бо минулого тижня проводив селекторну нараду без світла.
показать весь комментарий
31.01.2026 02:31 Ответить
Було світло. Воно було лише негативним.
показать весь комментарий
31.01.2026 04:32 Ответить
чорна аура ?

.
показать весь комментарий
31.01.2026 05:54 Ответить
13° - нормальна температура для стайні.
показать весь комментарий
31.01.2026 04:35 Ответить
Не ясно тільки, яким боком до цього продавець МАФів Кулеба.
показать весь комментарий
31.01.2026 03:04 Ответить
Ну треба ж якось своє їбало засвітити ...само ж крім попрошайнічати ні на шо не здатне...кулеба це діагноз
показать весь комментарий
31.01.2026 08:16 Ответить
Ось і є один мегават електроенергії завдячуючи партнерам. А пам'ятаєте в минулих роках мегават обіцяв побудувати Голобородько? Подяка партнерам і ганьба Голобородько, бо замість обіцянки він і його бізнес-партнери викрали мільярди із енергетики.
показать весь комментарий
31.01.2026 03:05 Ответить
Буба обіцяла один ГІГАват.

Тільки не уточнювала, коли і з якими відкатами.
показать весь комментарий
31.01.2026 03:39 Ответить
а єсли би "вмєсто нєго був би якийсь дурачок", такий як Порох чи Яценюк ?
той "дурачок" сам би Гігават побудував, як Нову армію.

Байден, Трамп, Європа ?
де наше... всьо шо ми хочемо ?

.
показать весь комментарий
31.01.2026 06:01 Ответить
Привезли не значить,що вони працюють.Ще аби хто їх установив.
А то десь подінуться,як у Полтаві.
показать весь комментарий
31.01.2026 08:15 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2026 06:06 Ответить
Це мабуть "якийсь дурачок"?
показать весь комментарий
31.01.2026 07:24 Ответить
+100500
показать весь комментарий
31.01.2026 09:42 Ответить
Зуб даю. Это наш президент.
показать весь комментарий
31.01.2026 09:43 Ответить
😀
показать весь комментарий
31.01.2026 10:00 Ответить
Спочатку забезпечте цим обладнаннням об'єкти, наладнайте,запустіть, а потім будете хвалитись своїми досягненнями, за рахунок партнерів!
показать весь комментарий
31.01.2026 05:58 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2026 05:59 Ответить
ЗЄлін

.
показать весь комментарий
31.01.2026 06:03 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2026 06:09 Ответить
Потужний кіздабол спочатку введи його в експлуатацію а потім мовчи гнида ... Що не новина від кварталівських ригів то наче двушка на мацкву
показать весь комментарий
31.01.2026 06:09 Ответить
Шмалеба якого ти хвастаєш,на наші ,не твої гроші куплене
показать весь комментарий
31.01.2026 06:24 Ответить
Попандос. Нема з кого відкатів взяти. Для чого жити?
показать весь комментарий
31.01.2026 06:43 Ответить
Ой,така проблема.
Що,продати їх важко?
Там,якщо полічити всю допомогу,не на один енергоблок,а на всю станцію.
Де воно все?
показать весь комментарий
31.01.2026 08:18 Ответить
А почему не достроили ХАЭС?
показать весь комментарий
31.01.2026 06:52 Ответить
Як же вони ******* піаритися за будь якої нагоди.
показать весь комментарий
31.01.2026 07:14 Ответить
Це потужність 1 блока АЕС з 6 ,подарованих зє рашистам в Енергодарі?
показать весь комментарий
31.01.2026 07:26 Ответить
А, де обіцяні ішаком гігавати?
показать весь комментарий
31.01.2026 07:50 Ответить
Він коли обіцяв не сказав "від'ємні" гігавати
показать весь комментарий
31.01.2026 09:02 Ответить
Дякуємо партнерам за допомогу. А тепер слідкуємо за діями зелених гнид. Вангую - знімуть репортаж, покажуть по марахвону і туди прилетить ракета
показать весь комментарий
31.01.2026 08:01 Ответить
Двушечку в Москву в карту с координатами генераторов завернули? Отправили? А зачем зе-подонки сорвали поставку генераторов из Японии на1 гигаватт?
показать весь комментарий
31.01.2026 08:59 Ответить
А зелені підараси все це вкрали...
показать весь комментарий
31.01.2026 10:01 Ответить
Боневтіку буде чим зайнятися, розмародерити усе с шоблою своє
показать весь комментарий
31.01.2026 11:28 Ответить
И где эти генераторы продадут их людям не дают
показать весь комментарий
03.02.2026 20:11 Ответить
 
 