Дрони, ППО і спільне виробництво: Україна та Естонія поглиблюють оборонну співпрацю

Естонія готує новий пакет безпекової допомоги для України, до якого увійдуть дрони та засоби протидії безпілотникам. Паралельно сторони опрацьовують угоду про спільне виробництво озброєння для українських військових на естонській території.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Під час розмови Міністр оборони України Михайло Федоров поінформував Міністра оборони Естонії Ханно Певкура про наслідки чергового масованого обстрілу України, під час якого ворог застосував близько 70 ракет і сотні безпілотників.

Федоров наголосив, що ключовим пріоритетом залишається розбудова розподіленої системи протиповітряної оборони та підвищення ефективності знищення ударних дронів. Саме на цих напрямах Україна та союзники концентрують спільні зусилля.

Очільник Міноборони України подякував Естонії за обіцянку надавати безпекову допомогу Україні на рівні, як мінімум, 0,25% ВВП щороку та важливі внески в ініціативу PURL.

Окремо Федоров відзначив ключову роль естонських партнерів в ІТ-коаліції. Завдяки технологічному лідерству Естонії та роботі коаліції Україна масштабує цифрові рішення, зокрема онлайн-сервіси для військових.

Україна готова відкрито демонструвати роботу таких продуктів, як DELTA та система ситуаційної обізнаності в небі. Українські оборонні інновації будуть доступні Естонії для тестування без бюрократичних бар’єрів.

