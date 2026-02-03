В НАТО заявили, что готовятся к передаче Украине ракет ПВО со складов партнеров
Президент Владимир Зеленский публично обратился к странам-партнерам с просьбой передать Украине имеющиеся на их складах ракеты для противовоздушной обороны. В НАТО заявили, что такая работа уже ведется.
Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, партнеры могут сделать больше, передав ракеты, которые уже есть у них на вооружении.
Президент подчеркнул, что такая помощь не должна заменять финансирование программы PURL для закупки вооружения в США, а должна ее дополнять.
"Но то, что есть сейчас на складах наших партнеров, должно реально работать на защиту украинского неба", - заявил Зеленский, добавив, что Украина продолжает сотрудничество с НАТО для сохранения евроатлантического единства.
Рютте со своей стороны сообщил, что союзники уже пересматривают собственные запасы вооружения.
"Я вижу много стран, включая Турцию, Норвегию, Канаду, Испанию, которые детально анализируют, что они могут передать Украине со складов, в частности ракеты A120, A9X, а также ракеты PAC для систем Patriot, которые являются критически важными для украинской ПВО", - отметил он.
