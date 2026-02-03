В НАТО заявили, что готовятся к передаче Украине ракет ПВО со складов партнеров

Президент Владимир Зеленский публично обратился к странам-партнерам с просьбой передать Украине имеющиеся на их складах ракеты для противовоздушной обороны. В НАТО заявили, что такая работа уже ведется.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, партнеры могут сделать больше, передав ракеты, которые уже есть у них на вооружении.

Президент подчеркнул, что такая помощь не должна заменять финансирование программы PURL для закупки вооружения в США, а должна ее дополнять.

"Но то, что есть сейчас на складах наших партнеров, должно реально работать на защиту украинского неба", - заявил Зеленский, добавив, что Украина продолжает сотрудничество с НАТО для сохранения евроатлантического единства.

Рютте со своей стороны сообщил, что союзники уже пересматривают собственные запасы вооружения.

"Я вижу много стран, включая Турцию, Норвегию, Канаду, Испанию, которые детально анализируют, что они могут передать Украине со складов, в частности ракеты A120, A9X, а также ракеты PAC для систем Patriot, которые являются критически важными для украинской ПВО", - отметил он.

А може треба ху@рити по кацапським виробництвам того всього, що летить на голови українцям,а не клянчити десяток ракет ППО у партнерів? Члєнограй,де фламінги з дальністю 3000км і б/ч 1000кг?
03.02.2026 15:59 Ответить
Щира подяка всім нашим партрнерам. Тільки ракети треба не тільки доставати зі складів, а всім миром виробляти, при чому в такій самій (як мінімум) кількості в якій виробляє їх параша та її "друзі".
03.02.2026 17:01 Ответить
Хай містер Трамп попросить містера ***** почекати 2 тижні з ударами, поки нам засоби ППО відвантажують
03.02.2026 16:09 Ответить
Україні потрібні літаки які можуть запускати ракети Метеор, щоб збивати російські літаки які атакують Україну КАБами! Це літаки Гріпени та Рафалі. Потрібно вирішити цю проблему негайно, бо кількість КАБів застосованих росіянами за січень більше 5700 одиниць!!!!!!!
03.02.2026 16:19 Ответить
Україні потрібен справжній Лідер, а не оце, що зараз...
03.02.2026 16:53 Ответить
Украине нужны свои КАБы и своя баллистика чтоб долетала хоть бы до Мацкы, но при нынешней вороватой и безповидальной владе не скоро это будет, если вообще будет
04.02.2026 02:00 Ответить
 
 