НАТО будет поддерживать Украину, мир должен быть справедливым, - Рютте
НАТО готово поддерживать Украину годами, а мир должен быть справедливым и долгосрочным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.
"Уважаемые депутаты Рады, сильная команда и президент Зеленский, которые настроены прекратить эту войну: будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность. Ваш мир – это наш мир. И он должен быть справедливым и долгосрочным, чтобы Украина была сильной и свободной, а Россия знала, что эта реальность останется реальностью надолго", – сказал он во время выступления.
Рютте заявил, что поддержка Украины полностью соответствует позиции союзников Альянса. По его словам, именно этого стремятся страны НАТО, поэтому помощь Киеву останется неизменной.
Поддержка Украины - общая позиция Альянса
Рютте подчеркнул, что союзники НАТО едины в своей поддержке Украины. Он подчеркнул, что помощь Киеву является осознанным и совместным решением стран Альянса, которое соответствует их стратегическим интересам и ценностям.
Давление на экономику России
Рютте отметил, что даже при поддержке со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана российская экономика продолжает испытывать серьезные трудности. По его словам, усиление давления на так называемый теневой флот России уже имеет ощутимые последствия.
Генсек заверил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и продолжит всестороннюю поддержку Украины столько, сколько будет необходимо.
"Мы очень уважаем службу защитников, их жертвы. Я снова хочу подтвердить то, что мы сказали летом: нужно продолжать поддерживать Украину. Чтобы вы могли продолжать делать то, что вы делаете. Я знаю, что зима очень длинная, но весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы останетесь сильными. Слава Украине!", - заявил Рютте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та вже мабуть на п'ятому майже році повномасштабки (а взагалі на 12-му) це й так до всіх дійшло. До інших дійде на десятому, чи пізніше. Хто лишиться.
Але за ваш рахунок.
Чи не на часі НАТО нарешті дати відсіч *****?
Ваша безпека - наша безпека (аплодисменти)
....
Ваша війна - це ваша війна (тиша в залі).
саме тому рудий не дасть нам томагавки