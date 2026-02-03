НАТО будет поддерживать Украину, мир должен быть справедливым, - Рютте

НАТО готово поддерживать Украину годами, а мир должен быть справедливым и долгосрочным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Уважаемые депутаты Рады, сильная команда и президент Зеленский, которые настроены прекратить эту войну: будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность. Ваш мир – это наш мир. И он должен быть справедливым и долгосрочным, чтобы Украина была сильной и свободной, а Россия знала, что эта реальность останется реальностью надолго", – сказал он во время выступления.

Рютте заявил, что поддержка Украины полностью соответствует позиции союзников Альянса. По его словам, именно этого стремятся страны НАТО, поэтому помощь Киеву останется неизменной.

Поддержка Украины - общая позиция Альянса

Рютте подчеркнул, что союзники НАТО едины в своей поддержке Украины. Он подчеркнул, что помощь Киеву является осознанным и совместным решением стран Альянса, которое соответствует их стратегическим интересам и ценностям.

Давление на экономику России

Рютте отметил, что даже при поддержке со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана российская экономика продолжает испытывать серьезные трудности. По его словам, усиление давления на так называемый теневой флот России уже имеет ощутимые последствия.

Генсек заверил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и продолжит всестороннюю поддержку Украины столько, сколько будет необходимо.

"Мы очень уважаем службу защитников, их жертвы. Я снова хочу подтвердить то, что мы сказали летом: нужно продолжать поддерживать Украину. Чтобы вы могли продолжать делать то, что вы делаете. Я знаю, что зима очень длинная, но весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы останетесь сильными. Слава Украине!", - заявил Рютте.