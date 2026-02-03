НАТО будет поддерживать Украину, мир должен быть справедливым, - Рютте

Генсек НАТО в Раде: безопасность Украины — это безопасность Альянса

НАТО готово поддерживать Украину годами, а мир должен быть справедливым и долгосрочным. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Уважаемые депутаты Рады, сильная команда и президент Зеленский, которые настроены прекратить эту войну: будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность. Ваш мир – это наш мир. И он должен быть справедливым и долгосрочным, чтобы Украина была сильной и свободной, а Россия знала, что эта реальность останется реальностью надолго", – сказал он во время выступления.

Рютте заявил, что поддержка Украины полностью соответствует позиции союзников Альянса. По его словам, именно этого стремятся страны НАТО, поэтому помощь Киеву останется неизменной.

Поддержка Украины - общая позиция Альянса

Рютте подчеркнул, что союзники НАТО едины в своей поддержке Украины. Он подчеркнул, что помощь Киеву является осознанным и совместным решением стран Альянса, которое соответствует их стратегическим интересам и ценностям.

Давление на экономику России

Рютте отметил, что даже при поддержке со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана российская экономика продолжает испытывать серьезные трудности. По его словам, усиление давления на так называемый теневой флот России уже имеет ощутимые последствия.

Генсек заверил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и продолжит всестороннюю поддержку Украины столько, сколько будет необходимо.

"Мы очень уважаем службу защитников, их жертвы. Я снова хочу подтвердить то, что мы сказали летом: нужно продолжать поддерживать Украину. Чтобы вы могли продолжать делать то, что вы делаете. Я знаю, что зима очень длинная, но весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы останетесь сильными. Слава Украине!", - заявил Рютте.

Топ комментарии
+17
Це ******** переклад палкої промови О.Бендера у Васюках!
показать весь комментарий
03.02.2026 12:57 Ответить
+9
Справедливий мир це коли Україна отримає всі свої загальновизнані етнічні території
показать весь комментарий
03.02.2026 12:57 Ответить
+8
Як це жалюгідно виглядає. Взагалі то навпаки, Україна підтримує НАТО вже 12 рік. Якби не ЗСУ, то НАТО б вже десь біля Парижа приймала рішення, чи збивати кацапські дрони чи провести 100500 консультацій, засідань та круглих столів.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:57 Ответить
Війська країн НАТО мають долучитись до ведення війни проти росії. Польща, Румунія, Болгарія як колишні країни Варшавського договору мають направити свої підрозділи на війну, а НАТО має підтримати цей крок.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:57 Ответить
З якого дива? Хіба Україна член НАТО?
показать весь комментарий
03.02.2026 13:04 Ответить
Які сильні лідери в країнах НАТО, та й взагалі які "яйця" у цієї структури вже було зрозуміло в 2008 році в Бухаресті. І в загальному, ніхто не винен, що керівництвоо України навіть після Бухарестського саміту НАТО 2008 року не роздуплилось, а продовжило тотальний деребан та скорочення ЗСУ. А цвях імбіцилізму забив сам народ України у 2010 році, обравши "хазяйствєніка с данбаса". І навіть попри 2014 рік мудрий наріт нічого не навчився і у 2019 році вчергове з розгону в'їбав...я головою у бетонну стіну з лозунгами "ми усталі ат вайни, сдєлаєм іх вмєстє". І навіть після п...здєца лютого 2022 року і по теперішній день, наймудрєйше племя висновків не зробило. От у мене висновок один, населення, яке проживає на території України більшістю обрало самогубство від рук північних андрофагів. Тепер питання, чому хтось має в цих умовах за нас впрягатись?
показать весь комментарий
03.02.2026 13:07 Ответить
25% притомних про це говорили ще в 2019...
показать весь комментарий
03.02.2026 13:40 Ответить
Впрягатись за Україну потрібно в першу чергу наступним жертвам російського тероризму, бо вони будуть наступними і їх росія проковтне швидше ніж Україну. Ніяке НАТО за них воювати так само не буде як НАТО не воює за Україну. Будь яка свідома та адекватна людина має це розуміти і вже сьогодні має долучатись до української війни проти міжнародного тероризму. А українська влада має попросити військової допомоги у Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії та Болгарії. Про путінських сраколізів угорців я не згадую, їх не шкода.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:41 Ответить
Та не буде ніяких наступних!!! Всі ті країни в НАТО, а у владі притомні політики!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 13:54 Ответить
*притомні*? Нюню.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:33 Ответить
Ні в Штатах, ні в ЄС не має притомних і тим паче сильних лідерів. Вони до останнього будуть жити у своєму вакуумі. Нажаль світ захопили п...дофіли, моральні виродки, клоуни та слюнтяї, які тільки що і вміють п...здіти, п...здити та гвалтувати дітей на якихось "таємних" островах та вечірках. Доказ тому різного роду трампи, путіни, кім чин ири... Навіть сьогоднішній виступ генсека НАТО у ВР тому підтвердження. Среться НАТО от і все. Ні в Польші, чи там в Болгарії ні їхні президенти, ні парламенти не приймуть рішення про вступ у війну на боці України, навіть якщо особисто х...йло приїде в Брюсель, офіційно оголосить їм війну і насре під двері штаб-квартири НАТО. Вони до останнього будуть чекати на рекети у своїх містах. І то, не факт, що швидко роздуплять. Тому у нас одна надія, це ЗСУ.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:18 Ответить
"НАТО стоїть з Україною і готові робити це на роки вперед. Ваша безпека - це наша безпека"

Та вже мабуть на п'ятому майже році повномасштабки (а взагалі на 12-му) це й так до всіх дійшло. До інших дійде на десятому, чи пізніше. Хто лишиться.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:59 Ответить
"Ваша безпека - це наша безпека. Ваш мир - це наш мир Джерело: https://censor.net/ua/n3598649

Але за ваш рахунок.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:01 Ответить
Підтримка має бути діями а не тільки словами, й такими діями щоб у ЗСУ вистачало дронів, авто, ракет 500+ км дальності та ******* літаки!
показать весь комментарий
03.02.2026 13:05 Ответить
Зелеботи не почули Рютте
показать весь комментарий
03.02.2026 13:05 Ответить
Шановний пане Рютте! А чи не наводить вас на думку те, шо ***** та *****стан масовано обстріляли ракетами та дронами Україну, у т.ч. Київ, саме у зв'язку із вашим візитом до Києва?
Чи не на часі НАТО нарешті дати відсіч *****?
показать весь комментарий
03.02.2026 13:07 Ответить
"-Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь."))
показать весь комментарий
03.02.2026 13:07 Ответить
Ваш мир - наш мир (овації)
Ваша безпека - наша безпека (аплодисменти)
....

Ваша війна - це ваша війна (тиша в залі).
показать весь комментарий
03.02.2026 13:07 Ответить
Вигляда та балака як недолугий,дорослий телепень .
показать весь комментарий
03.02.2026 13:09 Ответить
НАТО підтримуватиме Україну, мир має бути справедливим, - Рютте А трамп?
показать весь комментарий
03.02.2026 13:19 Ответить
рудий підтримує *****, бо має палке бажання робити із бізнес
саме тому рудий не дасть нам томагавки
показать весь комментарий
03.02.2026 13:31 Ответить
 
 