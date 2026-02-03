РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Видео Визит Рютте в Украину
6 521 57

Генсек НАТО Рютте выступил в ВР: "НАТО всегда рядом с Украиной. Так было до полномасштабного вторжения, так остается и сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он заверил, что НАТО стоит рядом с Украиной.

Генсек отметил, что РФ стремится разрушить Украину, но внимание Альянса не отвлекается от Украины. 

"Мы готовы оказывать поддержку. Ежедневно мы продолжаем диалог между Украиной и НАТО. Предоставляем оборудование ВСУ, чтобы вы могли защищаться сегодня и сдерживать любую агрессию завтра", - сказал Рютте.

С прошлого лета НАТО предоставило 75% всех ракет, поступивших в Украину, и 90% ракет для ПВО.

Рютте отметил, что после заключения мирного соглашения страны, которые согласятся, сразу окажут военную поддержку Украине: войска, авиацию и присутствие на море.

Читайте: Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются

Что предшествовало?

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев 22 августа 2025 года с неанонсированным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины и следующие совместные шаги для обеспечения безопасности в Европе.

Читайте: Рютте не был уполномочен вести переговоры с Трампом по Гренландии, - Фредериксен

Автор: 

ВР (28773) Рютте Марк (642)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:56 Ответить
+27
Якби НАТО стояло поряд з Україною, то ми б вже мали і "Томагавки" і "Тауруси" ...
показать весь комментарий
03.02.2026 11:55 Ответить
+26
Можна ще додати, шо зєля завалив підписання договору з США про Україну - союзника поза НАТО (такого самого як в Ізраїля), яку пробивав Порох.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Участь армій країн НАТО у війні на стороні України буде чи ні? Якщо ні то НАТО нічемне.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:46 Ответить
МоноШоблою, мабуть, буде висловлена Рютте занепокоєність і страх щодо їх подальшого харчєванія і існування без дєньог у канавертах?!!??
показать весь комментарий
03.02.2026 12:26 Ответить
жаль,что кацабы не ******* по этому кренделю. может,физдеть бы перестал
показать весь комментарий
03.02.2026 12:46 Ответить
Тобі санітари телефон дали, чи вкрав?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:33 Ответить
А Україна член НАТО що їхні країни повинні брати участь у війні? До 2014 Україна проводила спільні навчання з РФ та до 2022 нарощувала торгівлю з рашкою попри все. А тепер виявляється що це НАТО нікчемне.
показать весь комментарий
03.02.2026 16:50 Ответить
Чого воно нікчемне приперлося? До капітуляції депутатів вмовляти?
показать весь комментарий
03.02.2026 11:48 Ответить
Нічого нового не скаже але тільки занепокоєння і підтримку (умовну) Україні. Імпотенти яких ще війна не торкнулася.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:54 Ответить
господин Рютте очень представительный мужчина, который ни хрена ничего из себя не представляет, как и возглавляемая им организация, заседающая в очень представительном здании в городе-"герое" Брюсселе...

При взгляде на всё это протухшее амёбное НАТО невольно вспоминается стихотворение "Прозаседавшиеся" ...

Если бы НАТО после варварских массированных обстрелов энергетической структуры, которые привели к чудовищным разрушениям всех систем обеспечения украинских городов объявила режим "закрытого неба" над Украиной и стала бы сбивать орковские дроны и ракеты, то никакой "третьей мировой войны" не началось бы.

Мордор просто позаявлял бы , повизжал грязным ртом Захеровой и заткнулся бы...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:16 Ответить
Якби НАТО стояло поряд з Україною, то ми б вже мали і "Томагавки" і "Тауруси" ...
показать весь комментарий
03.02.2026 11:55 Ответить
Погань ти лицемірна! якби не НАТО та Захід, кацапи були б вже у Львові!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:52 Ответить
дебіл, нас сточують а ти радий як дебіляко
показать весь комментарий
03.02.2026 19:05 Ответить
мразота кончена, де ти радість побачила?
показать весь комментарий
04.02.2026 02:11 Ответить
А хіба НАТО нам заважало 14(!) років не робити власні ракети? Може досить вже звинувачувати інших. Чи це НАТО обрало дурня у 2019?
показать весь комментарий
03.02.2026 16:52 Ответить
точніше дурні обрали гниду, а так все вірно...
показать весь комментарий
04.02.2026 02:13 Ответить
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:56 Ответить
Можна ще додати, шо зєля завалив підписання договору з США про Україну - союзника поза НАТО (такого самого як в Ізраїля), яку пробивав Порох.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:07 Ответить
Ще й ленд-ліз на його совісті, непідписання якого дуже дорого нам коштує
показать весь комментарий
03.02.2026 12:38 Ответить
"Ще й ленд-ліз на його совісті"

ленд-лиз это всего лишь закон, а не нечто материальное, и дорого оно коштує или нет никто не знает. этот закон принимается каждый финансовый год. плохо, что он не был продлен, но это мало бы что изменило, трамп бы его похерил.

"закон устраняет бюрократические препятствия и позволяет правительству США быстро предоставлять вооружения и другие припасы". этот закон принмается каждый финансовый год.

"19 января 2022 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джон Корнин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BE%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0 сенатор Техаса, передал законопроект на рассмотрение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC Комитетом Сената США по международным отношениям.

6 апреля законопроект прошёл единогласное одобрение на голосовании в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенате и 7 апреля был принят на рассмотрение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палате представителей. Рассмотрение Палатой представителей было намечено на 27 апреля. 28 апреля Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект.

9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE Джо Байденом.

1 октября 2023 года закон утратил силу в связи с окончанием 2023-го финансового года США. Закон не был применен на практике, однако его функции были заменены аналогичными программами поддержки"
показать весь комментарий
03.02.2026 15:04 Ответить
Кретине, ЗЕбіл взагалі відмовився від Ленд-лізу
показать весь комментарий
03.02.2026 15:54 Ответить
"Кретине"

ты, быдло, со своим лексиконом не в тот дом пришел, да еще и читать не умеешь. научись пользоваться гуглом, чтобы ересь не нести. ленд-лиз американский закон, и зебил к нему имеет такое же отношение, как ты к воспитанным людям.
"9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE Джо Байденом"
показать весь комментарий
03.02.2026 17:13 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

У 2005 році після Помаранчевої революції і приходу до влади президента Віктора Ющенка співпраця з НАТО набула формату «Прискореного діалогу», який мав стати першим кроком на шляху вступу України до Організації Північноатлантичного договору. На початку 2008 року альянс отримав звернення президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», проте на бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію Німеччини та Франції. Разом з тим глави держав і урядів країн - членів НАТО заявили в Бухаресті, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, коли відповідатимуть вимогам до членства в цій організації.

У 2010 році з приходом до влади президента України Віктора Януковича зовнішньополітичним пріоритетом України знову став позаблоковий статус.

До 2014 року більшість жителів України (близько 66 %) не підтримувала вступ до НАТО. Ситуація кардинально змінилася після анексії Криму і початку війни на Донбасі - більшість українців (понад 50 %) стала підтримувати вступ до НАТО. У грудні 2014 року Верховна Рада України прийняла внесений президентом Петром Порошенком законопроект, яким позаблоковий статус України скасовувався як такий, що виявився «неефективним у контексті забезпечення безпеки держави від зовнішньої агресії та тиску», а в червні 2017 року внесла зміни до законодавства: членство в НАТО було проголошено одним із зовнішньополітичних пріоритетів України[8]. У 2019 році набули чинності конституційні поправки, що закріпили стратегічний курс на отримання повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО на рівні конституційної норми.

12 червня 2020 року Північноатлантична рада надала Україні статус партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP). На брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення бухарестського саміту 2008 року про те, що Україні буде надано План дій щодо членства в НАТО і що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику.

Україна є одним з п'яти партнерів НАТО з розширеними можливостями поряд з Австралією, Грузією, Йорданією та Швецією.

30 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський на тлі анексії окупованих територій України Росією підписав заявку України на вступ до НАТО в прискореному порядку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

Цікаво, а хто підписав отказ Украини від ядерного оружия?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:04 Ответить
Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.
------------------------
Слова ссыкла от группы ссыклов.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:58 Ответить
Дякуємо, *помагатєлі*. Ви і після *підписання миру* сратись будете. Це ваше, в крові.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:01 Ответить
Пропонуєш відмовитися від військової допомоги країн НАТО?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:04 Ответить
OFAF
Реєстрація: 19 січня 2026
Не балакайте з дебілами і тролями.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:08 Ответить
Я так думаю, що реакція все ж має бути.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:14 Ответить
Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.

показать весь комментарий
03.02.2026 12:04 Ответить
***** проти, тому не нададуть
доведеться вигрібати знов самотужки
показать весь комментарий
03.02.2026 12:06 Ответить
Мирна угода вже підписана: Брестський (Берестейський) мирний договір між Українською Народною Республікою (УНР) та державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія) було підписано 9 лютого 1918 року.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:12 Ответить
Пусте... А якщо "країни" не погодяться? Тоді шо?? Развод і на||балово?
показать весь комментарий
03.02.2026 13:01 Ответить
після чергового масованого варварського рашистського обстрілу мирних Українців та мирної інфраструктури, у т.ч. протикорабельними ракетами, задля холодомору та геноциду чергове глибоке занепокоєння та обіцянки підтримки.
круто.... рівень, ****...
показать весь комментарий
03.02.2026 12:05 Ответить
Щит Європи схаває. 4 роки хавав і на 5-ий не відмовиться.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:09 Ответить
"хаває" безперевно вже 12 років, ще з часів Євромайдану
показать весь комментарий
03.02.2026 12:11 Ответить
Якщо є стратегія перемоги, чому ж відмовлятися? Треба триматися, доки в москалів закінчаться гроші, й тоді буде автоматична перемога й кордони 1991 року, все просто й легко. А партнери дозволяють триматися так довго, як буде потрібно для виснаження москалів. Низький уклін за це партнерам.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:40 Ответить
Правильно. Поки купляють за дорого - треба продаватись, бо кращої пропозиції може і не бути.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:46 Ответить
Не можна продаватися. Треба йти до кінця й виграти все, а не зупинитися на половині шляху. Адже які перспективи - НАТО, ЄС, територіальна цілісність, розпад імперії зла на окремі республіки. А тут взяти й відмовитися від цього всього, коли в наступному році повний крах російської економіки?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:52 Ответить
Треба продаватися, бо поважні люди на інтерес не грають. Тільки на гроші.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:54 Ответить
Так то реально поважні)
показать весь комментарий
03.02.2026 12:54 Ответить
Про повний крах російської економіки чую з 2014. А дронів та ракет в Україну летить все більше і більше і скоро наша енергетика ляже остаточно.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:02 Ответить
"...автоматична перемога..." - це потужно, потужно, ну дуже потужно. Цікаво було б ще дізнатися яка в нас стратегія перемоги бо на думку спадає тільки говірка "поки товстий сохне худий здохне".
Ну а чекати поки у москалів закінчаться гроші це взагалі якась дурня зелена.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:00 Ответить
Це так на перший погляд здається що дурня, а якщо вдуматися - то стратегія перемоги.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:13 Ответить
Похмелись Петрику ,а тоді запишись добровольцем в ЗСУ протрезвієш назавжди.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:01 Ответить
після укладення мирної угоди

з ху*лом будуть укладати ? якщо так, навіщо ху*лу це потрібно ?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:08 Ответить
народ , вы знаете меня ,я могу и хочу наговорить на этого кадра кучу дерьма ,но не буду это писать т.к. цензор забанит меня .
показать весь комментарий
03.02.2026 12:08 Ответить
Генсек НАТО Рютте виступив у Верховній Раді.

Подія під лозунгом "«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству» (с) (фраза Остапа Бендера; произнесена, чтобы организовать автопробег на машине «Антилопа Гну» ; символ борьбы с бюрократизмом и беспорядком, иногда используется для как призьіва к конкретньім решительным действиям)

А тим часом "Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.

Суть пропозиції щодо "відновлення відносин" віддайте Україну під окупацію, у сферу впливу, а перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.

Раніше Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?

"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:24 Ответить
Лавров з *******, своєю старечою єрундою, поводили по губах старечому Трампу !!! Справа Епштейна в США, живе і процвітає, «співучий ректор кулька», це підтвердив своїми справами в Україні!!
показать весь комментарий
03.02.2026 12:33 Ответить
Не поруч вони стоять а там...десь.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:29 Ответить
Таа, ці точно не відпустять з обіймів до самого кінця. Але обійматимуть так, щоб і спина була відкрита, і щоб міцно зафіксувати на місці.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:38 Ответить
Этот балбес знал каков уровень поддержки у избирателей этого сборища квартальщиков?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:42 Ответить
НАТО стоїть поруч з Україною і спостерігає як російські шахеди літають де хочуть, як хочуть , скільки хочуть і руйнують що хочуть
показать весь комментарий
03.02.2026 12:43 Ответить
Я правильно зрозуміла, що Рютте приїхав продавлювати мирну угоду=капітуляцію? Я уважно його послухала, інакше цей виступ ні про що.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:48 Ответить
- Байден! Трамп! Почему ми не в НАТО?!
Хто таке каже? Хто не поїхав у Вільнюс на саміт НАТО , ще до великого вторгнення? Мля! Все так неоднозначно. У й.аного через одне вухо наріда пам'ять коротнуло!
показать весь комментарий
03.02.2026 12:58 Ответить
Невже не знайшлося професійного перекладача, чи теж виловлює ТЦК? Чути тільки ЕЕЕ, ММ...
показать весь комментарий
03.02.2026 13:29 Ответить
Щоб він сдох, лицемірна потвора
показать весь комментарий
03.02.2026 14:20 Ответить
- Ви дєржітєсь здєсь! Вам всего доброго, хорошєго настроєнія. (с)
показать весь комментарий
03.02.2026 14:22 Ответить
Прихильники зє накинулись на НАТО
показать весь комментарий
03.02.2026 14:36 Ответить
 
 