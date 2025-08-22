РУС
Новости Фото Встреча Зеленского с Рютте
Зеленский провел встречу с Рютте в Киеве: Основная тема - гарантии безопасности Украины

Зеленский встретился с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы говорили, прежде всего, о том, какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны", - рассказал Зеленский.

Отдельно он отметил программу PURL, благодаря которой Украина покупает оружие в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов встретиться с Зеленским при условии "готовой повестки дня саммита", - Лавров

"Сейчас уже работает программа PURL. Большое спасибо тебе, Марк, за эту инициативу, она очень сильная. Программа, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. В этой программе уже 1,5 млрд долларов от наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники. Спасибо каждому", - сказал Президент.

По его словам, это позволяет Украине покупать в Америке такие, безусловно, нужные вещи, как системы ПВО.

Он добавил, что важно, что каждый месяц добавлял этой программе финансов и действенности.

"В среднем, это миллиард долларов в месяц. Мы проговаривали с Марком, что может быть может быть в месяц миллиард, может быть где-то полтора миллиарда. Над этим нужно работать. Мы говорили и о том, как привлечь больше стран к этой программе", - отметил глава государства.

Также читайте: Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - генсекретарь НАТО

Зеленский Владимир (21680) Рютте Марк (456) гарантии безопасности (192)
Вітаємо пана Рютте у столиці України. Дякуємо за його невтомну роботу щодо підтримки бойової спроможності СОУ. Україна - найпотужніший передовий форпост вільного світу.
22.08.2025 15:17 Ответить
Гарантии безопасности Украины, это демократия и сильная, большая, очень круто вооружённая модерновая армия.
22.08.2025 15:40 Ответить
Велика подяка пану Рютте за постійну, невпинну пітдримку України!
22.08.2025 16:04 Ответить
Усього 1,5 лярдів? І це - зі всього ЕС? Це - крапля в морі! Бо на початку війни одні лише Прибалтійські країни перераховували на озброєння України приблизно таку ж суму! причому - кожна з трьох країн! Змільчав Ес разом з НАТО, кріпко змільчав!
22.08.2025 16:13 Ответить
 
 