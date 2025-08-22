Зеленский провел встречу с Рютте в Киеве: Основная тема - гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл с визитом в Киев.

"Сегодня мы говорили, прежде всего, о том, какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны", - рассказал Зеленский.

Отдельно он отметил программу PURL, благодаря которой Украина покупает оружие в США.

"Сейчас уже работает программа PURL. Большое спасибо тебе, Марк, за эту инициативу, она очень сильная. Программа, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. В этой программе уже 1,5 млрд долларов от наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники. Спасибо каждому", - сказал Президент.

По его словам, это позволяет Украине покупать в Америке такие, безусловно, нужные вещи, как системы ПВО.

Он добавил, что важно, что каждый месяц добавлял этой программе финансов и действенности.

"В среднем, это миллиард долларов в месяц. Мы проговаривали с Марком, что может быть может быть в месяц миллиард, может быть где-то полтора миллиарда. Над этим нужно работать. Мы говорили и о том, как привлечь больше стран к этой программе", - отметил глава государства.

