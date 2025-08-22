УКР
671 4

Зеленський провів зустріч із Рютте у Києві: Основна тема – гарантії безпеки Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув із візитом до Києва. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні і всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", - розповів Зеленський.

Окремо він відзначив програму PURL, завдяки якій Україна купує зброю в США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте і Ердоган обговорили мирний процес в Україні та роль Туреччини в безпеці Чорного моря

"Зараз вже працює програма PURL. Дуже дякую тобі, Марку, за цю ініціативу, вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже 1,5 млрд доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному", - сказав Президент.

За його словами, це дозволяє Україні купувати в Америці такі, безумовно, потрібні речі, як системи ППО.

Він додав, що важливо, що кожен місяць додавав цій програмі фінансів та дієвості.

"В середньому це мільярд доларів на місяць. Ми проговорювали з Марком, що може бути може бути на місяць мільярд, може бути десь півтора мільярди. Над цим потрібно працювати. Ми говорили й про те, як залучити більше країн до цієї програми", - зауважив глава держави.

Також читайте: Зеленський і Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені захисники. ФОТОрепортаж

Зеленський та Рютте провели зустріч у Києві 22 серпня

Зеленський Володимир (25217) Рютте Марк (499) гарантії безпеки (191)
Вітаємо пана Рютте у столиці України. Дякуємо за його невтомну роботу щодо підтримки бойової спроможності СОУ. Україна - найпотужніший передовий форпост вільного світу.
показати весь коментар
22.08.2025 15:17 Відповісти
Гарантии безопасности Украины, это демократия и сильная, большая, очень круто вооружённая модерновая армия.
показати весь коментар
22.08.2025 15:40 Відповісти
Велика подяка пану Рютте за постійну, невпинну пітдримку України!
показати весь коментар
22.08.2025 16:04 Відповісти
Усього 1,5 лярдів? І це - зі всього ЕС? Це - крапля в морі! Бо на початку війни одні лише Прибалтійські країни перераховували на озброєння України приблизно таку ж суму! причому - кожна з трьох країн! Змільчав Ес разом з НАТО, кріпко змільчав!
показати весь коментар
22.08.2025 16:13 Відповісти
 
 