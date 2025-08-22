Зеленський провів зустріч із Рютте у Києві: Основна тема – гарантії безпеки Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув із візитом до Києва.

"Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні і всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", - розповів Зеленський.

Окремо він відзначив програму PURL, завдяки якій Україна купує зброю в США.

"Зараз вже працює програма PURL. Дуже дякую тобі, Марку, за цю ініціативу, вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже 1,5 млрд доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному", - сказав Президент.

За його словами, це дозволяє Україні купувати в Америці такі, безумовно, потрібні речі, як системи ППО.

Він додав, що важливо, що кожен місяць додавав цій програмі фінансів та дієвості.

"В середньому це мільярд доларів на місяць. Ми проговорювали з Марком, що може бути може бути на місяць мільярд, може бути десь півтора мільярди. Над цим потрібно працювати. Ми говорили й про те, як залучити більше країн до цієї програми", - зауважив глава держави.

