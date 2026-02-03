Генсек НАТО Рютте виступив у ВР: "НАТО завжди поряд із Україною. Так було до повномаштабного вторгнення, так залишається і сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у Верховній Раді.
Що сказав Рютте?
Він запевнив, що НАТО стоїть поряд з Україною.
Генсек зауважив, що РФ прагне зруйнувати Україну, але увага Альянсу не відвертається від України.
"Ми готові надавати підтримку. Щодня ми продовжуємо діалог між Україною та НАТО. Надаємо обладнання ЗСУ, щоб ви могли захищатися сьогодні та стримувати будь-яку агресію завтра", - сказав Рютте.
З минулого літа НАТО надало 75% всіх ракет, що найдішли в Україну та 90% ракет до ППО, додав генсек Альянсу.
Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.
Що передувало?
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.
При взгляде на всё это протухшее амёбное НАТО невольно вспоминается стихотворение "Прозаседавшиеся" ...
Если бы НАТО после варварских массированных обстрелов энергетической структуры, которые привели к чудовищным разрушениям всех систем обеспечения украинских городов объявила режим "закрытого неба" над Украиной и стала бы сбивать орковские дроны и ракеты, то никакой "третьей мировой войны" не началось бы.
Мордор просто позаявлял бы , повизжал грязным ртом Захеровой и заткнулся бы...
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
ленд-лиз это всего лишь закон, а не нечто материальное, и дорого оно коштує или нет никто не знает. этот закон принимается каждый финансовый год. плохо, что он не был продлен, но это мало бы что изменило, трамп бы его похерил.
"закон устраняет бюрократические препятствия и позволяет правительству США быстро предоставлять вооружения и другие припасы". этот закон принмается каждый финансовый год.
"19 января 2022 года Джон Корнин, сенатор Техаса, передал законопроект на рассмотрение Комитетом Сената США по международным отношениям.
6 апреля законопроект прошёл единогласное одобрение на голосовании в Сенате и 7 апреля был принят на рассмотрение в Палате представителей. Рассмотрение Палатой представителей было намечено на 27 апреля. 28 апреля Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект.
9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан президентом США Джо Байденом.
1 октября 2023 года закон утратил силу в связи с окончанием 2023-го финансового года США. Закон не был применен на практике, однако его функции были заменены аналогичными программами поддержки"
ты, быдло, со своим лексиконом не в тот дом пришел, да еще и читать не умеешь. научись пользоваться гуглом, чтобы ересь не нести. ленд-лиз американский закон, и зебил к нему имеет такое же отношение, как ты к воспитанным людям.
"9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан президентом США Джо Байденом"
У 2005 році після Помаранчевої революції і приходу до влади президента Віктора Ющенка співпраця з НАТО набула формату «Прискореного діалогу», який мав стати першим кроком на шляху вступу України до Організації Північноатлантичного договору. На початку 2008 року альянс отримав звернення президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», проте на бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію Німеччини та Франції. Разом з тим глави держав і урядів країн - членів НАТО заявили в Бухаресті, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, коли відповідатимуть вимогам до членства в цій організації.
У 2010 році з приходом до влади президента України Віктора Януковича зовнішньополітичним пріоритетом України знову став позаблоковий статус.
До 2014 року більшість жителів України (близько 66 %) не підтримувала вступ до НАТО. Ситуація кардинально змінилася після анексії Криму і початку війни на Донбасі - більшість українців (понад 50 %) стала підтримувати вступ до НАТО. У грудні 2014 року Верховна Рада України прийняла внесений президентом Петром Порошенком законопроект, яким позаблоковий статус України скасовувався як такий, що виявився «неефективним у контексті забезпечення безпеки держави від зовнішньої агресії та тиску», а в червні 2017 року внесла зміни до законодавства: членство в НАТО було проголошено одним із зовнішньополітичних пріоритетів України[8]. У 2019 році набули чинності конституційні поправки, що закріпили стратегічний курс на отримання повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО на рівні конституційної норми.
12 червня 2020 року Північноатлантична рада надала Україні статус партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP). На брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення бухарестського саміту 2008 року про те, що Україні буде надано План дій щодо членства в НАТО і що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику.
Україна є одним з п'яти партнерів НАТО з розширеними можливостями поряд з Австралією, Грузією, Йорданією та Швецією.
30 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський на тлі анексії окупованих територій України Росією підписав заявку України на вступ до НАТО в прискореному порядку.
Цікаво, а хто підписав отказ Украини від ядерного оружия?
доведеться вигрібати знов самотужки
Ну а чекати поки у москалів закінчаться гроші це взагалі якась дурня зелена.
з ху*лом будуть укладати ? якщо так, навіщо ху*лу це потрібно ?
Подія під лозунгом "«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству» (с) (фраза Остапа Бендера; произнесена, чтобы организовать автопробег на машине «Антилопа Гну» ; символ борьбы с бюрократизмом и беспорядком, иногда используется для как призьіва к конкретньім решительным действиям)
А тим часом "Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.
Суть пропозиції щодо "відновлення відносин" віддайте Україну під окупацію, у сферу впливу, а перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.
Раніше Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?
"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.
Хто таке каже? Хто не поїхав у Вільнюс на саміт НАТО , ще до великого вторгнення? Мля! Все так неоднозначно. У й.аного через одне вухо наріда пам'ять коротнуло!