Генсек НАТО Рютте виступив у ВР: "НАТО завжди поряд із Україною. Так було до повномаштабного вторгнення, так залишається і сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у Верховній Раді.

Що сказав Рютте?

Він запевнив, що НАТО стоїть поряд з Україною.

Генсек зауважив, що РФ прагне зруйнувати Україну, але увага Альянсу не відвертається від України.

"Ми готові надавати підтримку. Щодня ми продовжуємо діалог між Україною та НАТО. Надаємо обладнання ЗСУ, щоб ви могли захищатися сьогодні та стримувати будь-яку агресію завтра", - сказав Рютте.

З минулого літа НАТО надало 75% всіх ракет, що найдішли в Україну та 90% ракет до ППО, додав генсек Альянсу.

Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.

Що передувало?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.

