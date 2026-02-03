Генсек НАТО Рютте виступив у ВР: "НАТО завжди поряд із Україною. Так було до повномаштабного вторгнення, так залишається і сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у Верховній Раді.

Що сказав Рютте?

Він запевнив, що НАТО стоїть поряд з Україною.

Генсек зауважив, що РФ прагне зруйнувати Україну, але увага Альянсу не відвертається від України. 

"Ми готові надавати підтримку. Щодня ми продовжуємо діалог між Україною та НАТО. Надаємо обладнання ЗСУ, щоб ви могли захищатися сьогодні та стримувати будь-яку агресію завтра", - сказав Рютте.

З минулого літа НАТО надало 75% всіх ракет, що найдішли в Україну та 90% ракет до ППО, додав генсек Альянсу.

Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.

Що передувало?

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.

Топ коментарі
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
03.02.2026 11:56 Відповісти
Якби НАТО стояло поряд з Україною, то ми б вже мали і "Томагавки" і "Тауруси" ...
03.02.2026 11:55 Відповісти
Можна ще додати, шо зєля завалив підписання договору з США про Україну - союзника поза НАТО (такого самого як в Ізраїля), яку пробивав Порох.
03.02.2026 12:07 Відповісти
Участь армій країн НАТО у війні на стороні України буде чи ні? Якщо ні то НАТО нічемне.
03.02.2026 11:46 Відповісти
МоноШоблою, мабуть, буде висловлена Рютте занепокоєність і страх щодо їх подальшого харчєванія і існування без дєньог у канавертах?!!??
03.02.2026 12:26 Відповісти
жаль,что кацабы не ******* по этому кренделю. может,физдеть бы перестал
03.02.2026 12:46 Відповісти
Тобі санітари телефон дали, чи вкрав?
03.02.2026 14:33 Відповісти
А Україна член НАТО що їхні країни повинні брати участь у війні? До 2014 Україна проводила спільні навчання з РФ та до 2022 нарощувала торгівлю з рашкою попри все. А тепер виявляється що це НАТО нікчемне.
03.02.2026 16:50 Відповісти
Чого воно нікчемне приперлося? До капітуляції депутатів вмовляти?
03.02.2026 11:48 Відповісти
Нічого нового не скаже але тільки занепокоєння і підтримку (умовну) Україні. Імпотенти яких ще війна не торкнулася.
03.02.2026 11:54 Відповісти
господин Рютте очень представительный мужчина, который ни хрена ничего из себя не представляет, как и возглавляемая им организация, заседающая в очень представительном здании в городе-"герое" Брюсселе...

При взгляде на всё это протухшее амёбное НАТО невольно вспоминается стихотворение "Прозаседавшиеся" ...

Если бы НАТО после варварских массированных обстрелов энергетической структуры, которые привели к чудовищным разрушениям всех систем обеспечения украинских городов объявила режим "закрытого неба" над Украиной и стала бы сбивать орковские дроны и ракеты, то никакой "третьей мировой войны" не началось бы.

Мордор просто позаявлял бы , повизжал грязным ртом Захеровой и заткнулся бы...
03.02.2026 14:16 Відповісти
Погань ти лицемірна! якби не НАТО та Захід, кацапи були б вже у Львові!
03.02.2026 15:52 Відповісти
дебіл, нас сточують а ти радий як дебіляко
03.02.2026 19:05 Відповісти
мразота кончена, де ти радість побачила?
04.02.2026 02:11 Відповісти
А хіба НАТО нам заважало 14(!) років не робити власні ракети? Може досить вже звинувачувати інших. Чи це НАТО обрало дурня у 2019?
03.02.2026 16:52 Відповісти
точніше дурні обрали гниду, а так все вірно...
04.02.2026 02:13 Відповісти
Можна ще додати, шо зєля завалив підписання договору з США про Україну - союзника поза НАТО (такого самого як в Ізраїля), яку пробивав Порох.
03.02.2026 12:07 Відповісти
Ще й ленд-ліз на його совісті, непідписання якого дуже дорого нам коштує
03.02.2026 12:38 Відповісти
"Ще й ленд-ліз на його совісті"

ленд-лиз это всего лишь закон, а не нечто материальное, и дорого оно коштує или нет никто не знает. этот закон принимается каждый финансовый год. плохо, что он не был продлен, но это мало бы что изменило, трамп бы его похерил.

"закон устраняет бюрократические препятствия и позволяет правительству США быстро предоставлять вооружения и другие припасы". этот закон принмается каждый финансовый год.

ленд-лиз это всего лишь закон, а не нечто материальное, и дорого оно коштує или нет никто не знает. этот закон принимается каждый финансовый год. плохо, что он не был продлен, но это мало бы что изменило, трамп бы его похерил.

"закон устраняет бюрократические препятствия и позволяет правительству США быстро предоставлять вооружения и другие припасы". этот закон принмается каждый финансовый год.

19 января 2022 года Джон Корнин, сенатор Техаса, передал законопроект на рассмотрение Комитетом Сената США по международным отношениям.

6 апреля законопроект прошёл единогласное одобрение на голосовании в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенате и 7 апреля был принят на рассмотрение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палате представителей. Рассмотрение Палатой представителей было намечено на 27 апреля. 28 апреля Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект.

9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE Джо Байденом.

1 октября 2023 года закон утратил силу в связи с окончанием 2023-го финансового года США. Закон не был применен на практике, однако его функции были заменены аналогичными программами поддержки"
03.02.2026 15:04 Відповісти
Кретине, ЗЕбіл взагалі відмовився від Ленд-лізу
03.02.2026 15:54 Відповісти
"Кретине"

ты, быдло, со своим лексиконом не в тот дом пришел, да еще и читать не умеешь. научись пользоваться гуглом, чтобы ересь не нести. ленд-лиз американский закон, и зебил к нему имеет такое же отношение, как ты к воспитанным людям.
"9 мая в 22:30 по московскому времени закон был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE Джо Байденом"
03.02.2026 17:13 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

У 2005 році після Помаранчевої революції і приходу до влади президента Віктора Ющенка співпраця з НАТО набула формату «Прискореного діалогу», який мав стати першим кроком на шляху вступу України до Організації Північноатлантичного договору. На початку 2008 року альянс отримав звернення президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», проте на бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію Німеччини та Франції. Разом з тим глави держав і урядів країн - членів НАТО заявили в Бухаресті, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, коли відповідатимуть вимогам до членства в цій організації.

У 2010 році з приходом до влади президента України Віктора Януковича зовнішньополітичним пріоритетом України знову став позаблоковий статус.

До 2014 року більшість жителів України (близько 66 %) не підтримувала вступ до НАТО. Ситуація кардинально змінилася після анексії Криму і початку війни на Донбасі - більшість українців (понад 50 %) стала підтримувати вступ до НАТО. У грудні 2014 року Верховна Рада України прийняла внесений президентом Петром Порошенком законопроект, яким позаблоковий статус України скасовувався як такий, що виявився «неефективним у контексті забезпечення безпеки держави від зовнішньої агресії та тиску», а в червні 2017 року внесла зміни до законодавства: членство в НАТО було проголошено одним із зовнішньополітичних пріоритетів України[8]. У 2019 році набули чинності конституційні поправки, що закріпили стратегічний курс на отримання повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО на рівні конституційної норми.

12 червня 2020 року Північноатлантична рада надала Україні статус партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP). На брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення бухарестського саміту 2008 року про те, що Україні буде надано План дій щодо членства в НАТО і що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику.

Україна є одним з п'яти партнерів НАТО з розширеними можливостями поряд з Австралією, Грузією, Йорданією та Швецією.

30 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський на тлі анексії окупованих територій України Росією підписав заявку України на вступ до НАТО в прискореному порядку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

Цікаво, а хто підписав отказ Украини від ядерного оружия?
03.02.2026 19:04 Відповісти
Рютте зазначив, що після укладення мирної угоди країни, які погодяться, одразу нададуть військову підтримку Україні: війська, авіацію та присутність на морі.
Слова ссыкла от группы ссыклов.
03.02.2026 11:58 Відповісти
Дякуємо, *помагатєлі*. Ви і після *підписання миру* сратись будете. Це ваше, в крові.
03.02.2026 12:01 Відповісти
Пропонуєш відмовитися від військової допомоги країн НАТО?
03.02.2026 12:04 Відповісти
Не балакайте з дебілами і тролями.
03.02.2026 12:08 Відповісти
Я так думаю, що реакція все ж має бути.
03.02.2026 12:14 Відповісти
***** проти, тому не нададуть
доведеться вигрібати знов самотужки
03.02.2026 12:06 Відповісти
Мирна угода вже підписана: Брестський (Берестейський) мирний договір між Українською Народною Республікою (УНР) та державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія) було підписано 9 лютого 1918 року.
03.02.2026 12:12 Відповісти
Пусте... А якщо "країни" не погодяться? Тоді шо?? Развод і на||балово?
03.02.2026 13:01 Відповісти
після чергового масованого варварського рашистського обстрілу мирних Українців та мирної інфраструктури, у т.ч. протикорабельними ракетами, задля холодомору та геноциду чергове глибоке занепокоєння та обіцянки підтримки.
круто.... рівень, ****...
03.02.2026 12:05 Відповісти
Щит Європи схаває. 4 роки хавав і на 5-ий не відмовиться.
03.02.2026 12:09 Відповісти
"хаває" безперевно вже 12 років, ще з часів Євромайдану
03.02.2026 12:11 Відповісти
Якщо є стратегія перемоги, чому ж відмовлятися? Треба триматися, доки в москалів закінчаться гроші, й тоді буде автоматична перемога й кордони 1991 року, все просто й легко. А партнери дозволяють триматися так довго, як буде потрібно для виснаження москалів. Низький уклін за це партнерам.
03.02.2026 12:40 Відповісти
Правильно. Поки купляють за дорого - треба продаватись, бо кращої пропозиції може і не бути.
03.02.2026 12:46 Відповісти
Не можна продаватися. Треба йти до кінця й виграти все, а не зупинитися на половині шляху. Адже які перспективи - НАТО, ЄС, територіальна цілісність, розпад імперії зла на окремі республіки. А тут взяти й відмовитися від цього всього, коли в наступному році повний крах російської економіки?
03.02.2026 12:52 Відповісти
Треба продаватися, бо поважні люди на інтерес не грають. Тільки на гроші.
03.02.2026 12:54 Відповісти
Так то реально поважні)
03.02.2026 12:54 Відповісти
Про повний крах російської економіки чую з 2014. А дронів та ракет в Україну летить все більше і більше і скоро наша енергетика ляже остаточно.
03.02.2026 17:02 Відповісти
"...автоматична перемога..." - це потужно, потужно, ну дуже потужно. Цікаво було б ще дізнатися яка в нас стратегія перемоги бо на думку спадає тільки говірка "поки товстий сохне худий здохне".
Ну а чекати поки у москалів закінчаться гроші це взагалі якась дурня зелена.
03.02.2026 17:00 Відповісти
Це так на перший погляд здається що дурня, а якщо вдуматися - то стратегія перемоги.
показати весь коментар
Похмелись Петрику ,а тоді запишись добровольцем в ЗСУ протрезвієш назавжди.
показати весь коментар
після укладення мирної угоди

з ху*лом будуть укладати ? якщо так, навіщо ху*лу це потрібно ?
03.02.2026 12:08 Відповісти
народ , вы знаете меня ,я могу и хочу наговорить на этого кадра кучу дерьма ,но не буду это писать т.к. цензор забанит меня .
03.02.2026 12:08 Відповісти
Генсек НАТО Рютте виступив у Верховній Раді.

Подія під лозунгом "«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству» (с) (фраза Остапа Бендера; произнесена, чтобы организовать автопробег на машине «Антилопа Гну» ; символ борьбы с бюрократизмом и беспорядком, иногда используется для как призьіва к конкретньім решительным действиям)

А тим часом "Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.

Суть пропозиції щодо "відновлення відносин" віддайте Україну під окупацію, у сферу впливу, а перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.

Раніше Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?

"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.
03.02.2026 12:24 Відповісти
Лавров з *******, своєю старечою єрундою, поводили по губах старечому Трампу !!! Справа Епштейна в США, живе і процвітає, «співучий ректор кулька», це підтвердив своїми справами в Україні!!
03.02.2026 12:33 Відповісти
Не поруч вони стоять а там...десь.
03.02.2026 12:29 Відповісти
Таа, ці точно не відпустять з обіймів до самого кінця. Але обійматимуть так, щоб і спина була відкрита, і щоб міцно зафіксувати на місці.
03.02.2026 12:38 Відповісти
Этот балбес знал каков уровень поддержки у избирателей этого сборища квартальщиков?
03.02.2026 12:42 Відповісти
НАТО стоїть поруч з Україною і спостерігає як російські шахеди літають де хочуть, як хочуть , скільки хочуть і руйнують що хочуть
03.02.2026 12:43 Відповісти
Я правильно зрозуміла, що Рютте приїхав продавлювати мирну угоду=капітуляцію? Я уважно його послухала, інакше цей виступ ні про що.
03.02.2026 12:48 Відповісти
- Байден! Трамп! Почему ми не в НАТО?!
Хто таке каже? Хто не поїхав у Вільнюс на саміт НАТО , ще до великого вторгнення? Мля! Все так неоднозначно. У й.аного через одне вухо наріда пам'ять коротнуло!
03.02.2026 12:58 Відповісти
Невже не знайшлося професійного перекладача, чи теж виловлює ТЦК? Чути тільки ЕЕЕ, ММ...
03.02.2026 13:29 Відповісти
Щоб він сдох, лицемірна потвора
03.02.2026 14:20 Відповісти
- Ви дєржітєсь здєсь! Вам всего доброго, хорошєго настроєнія. (с)
03.02.2026 14:22 Відповісти
Прихильники зє накинулись на НАТО
03.02.2026 14:36 Відповісти
 
 