Рютте: Ночная атака РФ свидетельствует о неготовности Москвы к реальному миру
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ночная комбинированная атака России против Украины демонстрирует отсутствие у Москвы серьезных намерений относительно мирных переговоров, несмотря на имеющийся дипломатический процесс.
Об этом Рютте сказал во время выступления в Верховной Раде Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Генсек НАТО упомянул о переговорном процессе с участием США, России и Украины, отметив, что в нем есть определенный прогресс. В то же время он подчеркнул, что действия России противоречат любым заявлениям о стремлении к миру.
"Здесь достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать - как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира", - заявил Рютте.
Он заверил, что западные партнеры и в дальнейшем будут оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. По его словам, союзники разделяют позицию украинцев о неприемлемости новых форматов договоренностей, подобных Будапештскому меморандуму или Минским соглашениям.
"НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность - это наша безопасность, ваш мир - это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в Верховной Раде.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
балачками із *****м ніц не вдієш
а от якби в України були б томагавки або хоча б тауруси....
Всі вже знають хто це !
Представник поліції:
- Чергове вбивство вночі свідчить про неготовність маньяка до мирного співіснування...
П.С.
Це так працює в странах НАТО ???