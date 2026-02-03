Рютте: Ночная атака РФ свидетельствует о неготовности Москвы к реальному миру

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ночная комбинированная атака России против Украины демонстрирует отсутствие у Москвы серьезных намерений относительно мирных переговоров, несмотря на имеющийся дипломатический процесс.

Об этом Рютте сказал во время выступления в Верховной Раде Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Генсек НАТО упомянул о переговорном процессе с участием США, России и Украины, отметив, что в нем есть определенный прогресс. В то же время он подчеркнул, что действия России противоречат любым заявлениям о стремлении к миру.

"Здесь достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать - как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира", - заявил Рютте.

Он заверил, что западные партнеры и в дальнейшем будут оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. По его словам, союзники разделяют позицию украинцев о неприемлемости новых форматов договоренностей, подобных Будапештскому меморандуму или Минским соглашениям.

"НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность - это наша безопасность, ваш мир - это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

