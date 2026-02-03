Рютте: Ночная атака РФ свидетельствует о неготовности Москвы к реальному миру

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ночная комбинированная атака России против Украины демонстрирует отсутствие у Москвы серьезных намерений относительно мирных переговоров, несмотря на имеющийся дипломатический процесс.

Об этом Рютте сказал во время выступления в Верховной Раде Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Генсек НАТО упомянул о переговорном процессе с участием США, России и Украины, отметив, что в нем есть определенный прогресс. В то же время он подчеркнул, что действия России противоречат любым заявлениям о стремлении к миру.

"Здесь достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать - как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира", - заявил Рютте.

Он заверил, что западные партнеры и в дальнейшем будут оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. По его словам, союзники разделяют позицию украинцев о неприемлемости новых форматов договоренностей, подобных Будапештскому меморандуму или Минским соглашениям.

"НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность - это наша безопасность, ваш мир - это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

ця варварська атака свідчить за те, шо ***** клав жирний болт на НАТО та Європу, а також вертів на цьому болті рудого
балачками із *****м ніц не вдієш
а от якби в України були б томагавки або хоча б тауруси....
03.02.2026 12:44 Ответить
Чергова кацапська атака і чергова беззуба заява західного *епітет підберіть самі*
03.02.2026 12:52 Ответить
Не наостопи₴діло одне й те саме триндіти після кожного обстрілу? Нікчеми....👎
03.02.2026 12:51 Ответить
03.02.2026 12:44 Ответить
а ще ця атака свідчить за те, шо ***** спецом обстріляв Україну, у т.ч. Київ, саме у зв'язку з візитом Генсека НАТО та його виступу у парламенті
03.02.2026 13:09 Ответить
Війна це єдиний спосіб виживання *****!
03.02.2026 12:49 Ответить
Не наостопи₴діло одне й те саме триндіти після кожного обстрілу? Нікчеми....👎
03.02.2026 12:51 Ответить
Чергова кацапська атака і чергова беззуба заява західного *епітет підберіть самі*
03.02.2026 12:52 Ответить
На районі завівся маньяк!
Всі вже знають хто це !
Представник поліції:
- Чергове вбивство вночі свідчить про неготовність маньяка до мирного співіснування...
П.С.
Це так працює в странах НАТО ???
03.02.2026 12:59 Ответить
так що там з мирною угодою - хто на расії її буде підписувати ?
03.02.2026 13:00 Ответить
Це свідчить про те, це ми не маємо змоги завдяки вашим натам і штатам дзеркально відповісти....
03.02.2026 13:03 Ответить
Єдино правильна дія з боку НАТО зараз - вишукування, виробництво, надання Україні балістики середньої дальності. А не спостереження за "перемовинами". Хто їм пояснить?!
03.02.2026 13:05 Ответить
Яке геніальне відкриття за 4 роки мокшанської агресії!!!
03.02.2026 13:12 Ответить
Да, ну и что делать?
03.02.2026 13:51 Ответить
Незламно тірпєть, шо дєлать.
03.02.2026 13:52 Ответить
 
 