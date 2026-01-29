В настоящее время не фиксируется угроза ударов РФ с моря, - Плетенчук
Несмотря на активность вражеской авиации в морской зоне, пока о нанесении ударов с моря речи не идет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук.
Что известно?
"Нет выходов уже длительный период, уже больше недели мы не наблюдаем российских боевых единиц, так же и подводных лодок не наблюдается", - отметил Плетенчук.
По его словам, активность вражеской авиации в морской зоне сохраняется и остается довольно высокой. Однако о нанесении ударов с моря пока речи не идет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что военно-морские силы России минимизируют выходы своих кораблей в Азовское море из-за ограниченных маршрутов навигации и высокого риска поражения.
Phoenix Triple Seven
