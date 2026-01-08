РУС
Новости Провокации РФ на море
574 2

Российский флот почти не выходит в Азовское море из-за навигационных рисков, - Плетенчук

Азовское море

Военно-морские силы России минимизируют выходы своих кораблей в Азовское море из-за ограниченных маршрутов навигации и высокого риска поражения.

Об этом в эфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Азовское море является сложным для пребывания российских кораблей как с точки зрения базирования, так и навигации. Максимальная глубина моря составляет около 15 метров, а рекомендуемые судоходные маршруты являются узкими.

Плетенчук отметил, что из-за этих ограничений российские военные стараются избегать активного присутствия в акватории моря.

В то же время, по словам представителя ВМС, во время мероприятий в Азовском море российские корабли смешиваются с гражданскими судами, пытаясь таким образом прикрыться.

Автор: 

Азовское море (1608) флот (866) Плетенчук Дмитрий (196)
у всьому є свої плюси - піднімати металобрухт з дна буде легше, ніж у чорному)
показать весь комментарий
08.01.2026 12:36 Ответить
кто эту лужу морем называет я хз.бывал разок,хотя у неторых и черный океан берега Укрейны омывает)
показать весь комментарий
08.01.2026 13:01 Ответить
 
 