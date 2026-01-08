Российский флот почти не выходит в Азовское море из-за навигационных рисков, - Плетенчук

Военно-морские силы России минимизируют выходы своих кораблей в Азовское море из-за ограниченных маршрутов навигации и высокого риска поражения.

Об этом в эфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Азовское море является сложным для пребывания российских кораблей как с точки зрения базирования, так и навигации. Максимальная глубина моря составляет около 15 метров, а рекомендуемые судоходные маршруты являются узкими.

Плетенчук отметил, что из-за этих ограничений российские военные стараются избегать активного присутствия в акватории моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять подсанкционных нефтяных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг, - NYT

В то же время, по словам представителя ВМС, во время мероприятий в Азовском море российские корабли смешиваются с гражданскими судами, пытаясь таким образом прикрыться.