Російський флот майже не виходить в Азовське море через навігаційні ризики, - Плетенчук

Військово-морські сили Росії мінімізують виходи своїх кораблів в Азовське море через обмежені маршрути навігації та високий ризик ураження.

Про це в телеетері повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Азовське море є складним для перебування російських кораблів як з точки зору базування, так і навігації. Максимальна глибина моря становить близько 15 метрів, а рекомендовані судноплавні маршрути є вузькими.

Плетенчук зазначив, що через ці обмеження російські військові намагаються уникати активної присутності в акваторії моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’ять підсанкційних нафтових танкерів біля Венесуели перейшли під російський прапор, - NYT

Водночас, за словами речника ВМС, під час заходів в Азовське море російські кораблі змішуються з цивільними суднами, намагаючись у такий спосіб прикритися.