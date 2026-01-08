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Новини Провокації РФ на морі
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Російський флот майже не виходить в Азовське море через навігаційні ризики, - Плетенчук

азовське море

Військово-морські сили Росії мінімізують виходи своїх кораблів в Азовське море через обмежені маршрути навігації та високий ризик ураження.

Про це в телеетері повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, Азовське море є складним для перебування російських кораблів як з точки зору базування, так і навігації. Максимальна глибина моря становить близько 15 метрів, а рекомендовані судноплавні маршрути є вузькими.

Плетенчук зазначив, що через ці обмеження російські військові намагаються уникати активної присутності в акваторії моря.

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Водночас, за словами речника ВМС, під час заходів в Азовське море російські кораблі змішуються з цивільними суднами, намагаючись у такий спосіб прикритися.

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