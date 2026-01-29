Нині не фіксується загроза ударів РФ із моря, - Плетенчук

Попри активність ворожої авіації в морській зоні, наразі про завдання ударів із моря не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук.

Що відомо?

"Немає виходів уже тривалий період, вже більше тижня ми не спостерігаємо російських бойових одиниць, так само і підводних човнів не спостерігається", - зазначив Плетенчук.

За його словами, активність ворожої авіації в морській зоні зберігається й залишається доволі високою. Однак про завдання ударів із моря наразі не йдеться.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Росії мінімізують виходи своїх кораблів в Азовське море через обмежені маршрути навігації та високий ризик ураження.

