503 1
Нині не фіксується загроза ударів РФ із моря, - Плетенчук
Попри активність ворожої авіації в морській зоні, наразі про завдання ударів із моря не йдеться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук.
Що відомо?
"Немає виходів уже тривалий період, вже більше тижня ми не спостерігаємо російських бойових одиниць, так само і підводних човнів не спостерігається", - зазначив Плетенчук.
За його словами, активність ворожої авіації в морській зоні зберігається й залишається доволі високою. Однак про завдання ударів із моря наразі не йдеться.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Росії мінімізують виходи своїх кораблів в Азовське море через обмежені маршрути навігації та високий ризик ураження.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Phoenix Triple Seven
показати весь коментар29.01.2026 15:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль