90% ракет для ПВО Украина получила через механизм PURL, - Рютте

Через механизм PURL Украина получила 90% ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство. Мы понимаем, что еще быстро нужно. Мы об этом знаем и постоянно работаем над тем, чтобы это поступало и через механизм PURL, и через другие возможности", – сказал генсек Альянса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Рютте выступил в Верховной Раде. ВИДЕО

Что предшествовало?