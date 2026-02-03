90% ракет для ПВО Украина получила через механизм PURL, - Рютте

Рютте назвал гарантии безопасности главным условием любого мирного соглашения

Через механизм PURL Украина получила 90% ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство. Мы понимаем, что еще быстро нужно. Мы об этом знаем и постоянно работаем над тем, чтобы это поступало и через механизм PURL, и через другие возможности", – сказал генсек Альянса.

Что предшествовало?

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев 22 августа 2025 года с неанонсированным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины и следующие совместные шаги для обеспечения безопасности в Европе.

- Правду каже! Хто не вірить перевірте!
03.02.2026 13:03
Критично важливою для ППО/ПРО України є абсолютна кількість реально наданих ракет, а не їх відносна кількість -(%) від абсолютної кількості. Ракет все ще не вистачає, і вони надходять із запізненнями, в той час, як рашисти постійно збільшують інтенсивність повітряних атак ракетами та ударними БпЛА.
03.02.2026 15:10
 
 