90% ракет для ПВО Украина получила через механизм PURL, - Рютте
Через механизм PURL Украина получила 90% ракет для противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.
"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство. Мы понимаем, что еще быстро нужно. Мы об этом знаем и постоянно работаем над тем, чтобы это поступало и через механизм PURL, и через другие возможности", – сказал генсек Альянса.
Что предшествовало?
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев 22 августа 2025 года с неанонсированным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины и следующие совместные шаги для обеспечения безопасности в Европе.
