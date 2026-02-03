90% ракет для ППО Україна отримала через механізм PURL, - Рютте
Через механізм PURL Україна отримала 90% ракет для протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.
"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір. Ми розуміємо, що ще швидко потрібно. Ми про це знаємо і постійно працюємо над тим, щоб це надходило і через механізм PURL, і через інші можливості", – сказав генсек Альянсу.
Що передувало?
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ 22 серпня 2025 року з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським ключовими темами стали гарантії безпеки для України та наступні спільні кроки для забезпечення безпеки в Європі.
