90% ракет для ППО Україна отримала через механізм PURL, - Рютте

Через механізм PURL Україна отримала 90% ракет для протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір. Ми розуміємо, що ще швидко потрібно. Ми про це знаємо і постійно працюємо над тим, щоб це надходило і через механізм PURL, і через інші можливості", – сказав генсек Альянсу.

