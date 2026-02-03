Рютте: Нічна атака РФ свідчить про неготовність Москви до реального миру

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нічна комбінована атака Росії проти України демонструє відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирних переговорів, попри наявний дипломатичний процес.

Про це Рютте сказав під час виступу у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генсек НАТО згадав про переговорний процес за участі США, Росії та України, зазначивши, що в ньому є певний прогрес. Водночас він наголосив, що дії Росії суперечать будь-яким заявам про прагнення до миру.

"Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати - як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру", - заявив Рютте.

Він запевнив, що західні партнери й надалі чинитимуть тиск на Росію та підтримуватимуть Україну. За його словами, союзники поділяють позицію українців щодо неприйнятності нових форматів домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму або Мінських угод.

"НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека - це наша безпека, ваш мир - це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

