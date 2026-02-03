Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Рютте: Нічна атака РФ свідчить про неготовність Москви до реального миру

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нічна комбінована атака Росії проти України демонструє відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирних переговорів, попри наявний дипломатичний процес.

Про це Рютте сказав під час виступу у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генсек НАТО згадав про переговорний процес за участі США, Росії та України, зазначивши, що в ньому є певний прогрес. Водночас він наголосив, що дії Росії суперечать будь-яким заявам про прагнення до миру.

"Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати - як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру", - заявив Рютте.

Він запевнив, що західні партнери й надалі чинитимуть тиск на Росію та підтримуватимуть Україну. За його словами, союзники поділяють позицію українців щодо неприйнятності нових форматів домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму або Мінських угод.

"НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека - це наша безпека, ваш мир - це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Автор: 

Рютте Марк (684) війна в Україні (8288)
ця варварська атака свідчить за те, шо ***** клав жирний болт на НАТО та Європу, а також вертів на цьому болті рудого
балачками із *****м ніц не вдієш
а от якби в України були б томагавки або хоча б тауруси....
03.02.2026 12:44 Відповісти
а ще ця атака свідчить за те, шо ***** спецом обстріляв Україну, у т.ч. Київ, саме у зв'язку з візитом Генсека НАТО та його виступу у парламенті
03.02.2026 13:09 Відповісти
Війна це єдиний спосіб виживання *****!
03.02.2026 12:49 Відповісти
Не наостопи₴діло одне й те саме триндіти після кожного обстрілу? Нікчеми....👎
03.02.2026 12:51 Відповісти
Чергова кацапська атака і чергова беззуба заява західного *епітет підберіть самі*
03.02.2026 12:52 Відповісти
На районі завівся маньяк!
Всі вже знають хто це !
Представник поліції:
- Чергове вбивство вночі свідчить про неготовність маньяка до мирного співіснування...
П.С.
Це так працює в странах НАТО ???
03.02.2026 12:59 Відповісти
так що там з мирною угодою - хто на расії її буде підписувати ?
03.02.2026 13:00 Відповісти
Це свідчить про те, це ми не маємо змоги завдяки вашим натам і штатам дзеркально відповісти....
03.02.2026 13:03 Відповісти
Єдино правильна дія з боку НАТО зараз - вишукування, виробництво, надання Україні балістики середньої дальності. А не спостереження за "перемовинами". Хто їм пояснить?!
03.02.2026 13:05 Відповісти
Яке геніальне відкриття за 4 роки мокшанської агресії!!!
03.02.2026 13:12 Відповісти
Да, ну и что делать?
03.02.2026 13:51 Відповісти
Незламно тірпєть, шо дєлать.
03.02.2026 13:52 Відповісти
 
 