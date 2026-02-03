Рютте: Нічна атака РФ свідчить про неготовність Москви до реального миру
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нічна комбінована атака Росії проти України демонструє відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирних переговорів, попри наявний дипломатичний процес.
Про це Рютте сказав під час виступу у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Генсек НАТО згадав про переговорний процес за участі США, Росії та України, зазначивши, що в ньому є певний прогрес. Водночас він наголосив, що дії Росії суперечать будь-яким заявам про прагнення до миру.
"Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати - як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру", - заявив Рютте.
Він запевнив, що західні партнери й надалі чинитимуть тиск на Росію та підтримуватимуть Україну. За його словами, союзники поділяють позицію українців щодо неприйнятності нових форматів домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму або Мінських угод.
"НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека - це наша безпека, ваш мир - це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим", - наголосив генеральний секретар Альянсу.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
балачками із *****м ніц не вдієш
а от якби в України були б томагавки або хоча б тауруси....
Всі вже знають хто це !
Представник поліції:
- Чергове вбивство вночі свідчить про неготовність маньяка до мирного співіснування...
П.С.
Це так працює в странах НАТО ???