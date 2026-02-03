НАТО підтримуватиме Україну, мир має бути справедливим, - Рютте

Генсек НАТО в Раді: безпека України — це безпека Альянсу

НАТО готове підтримувати Україну роками, а мир має бути справедливим і довготривалим. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Шановні депутати Ради, сильна команда і президент Зеленський, які налаштовані припинити цю війну: будьте певні, що НАТО стоїть з Україною і готові робити це на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир – це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильна і вільна, а Росія знала б, що ця реальність залишатиметься реальністю надовго", - сказав він під час виступу.

Рютте заявив, що підтримка України повністю відповідає позиції союзників Альянсу. За його словами, саме цього прагнуть країни НАТО, тому допомога Києву залишатиметься незмінною.

Підтримка України - спільна позиція Альянсу

Рютте наголосив, що союзники НАТО єдині у своїй підтримці України. Він підкреслив, що допомога Києву є усвідомленим і спільним рішенням країн Альянсу, яке відповідає їхнім стратегічним інтересам і цінностям.

Тиск на економіку Росії

Рютте зазначив, що навіть за підтримки з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану російська економіка продовжує зазнавати серйозних труднощів. За його словами, посилення тиску на так званий тіньовий флот Росії вже має відчутні наслідки.

Генсек запевнив, що Північноатлантичний альянс і надалі чинитиме тиск на Росію та продовжить всебічну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

"Ми дуже поважаємо службу захисників, їхні жертви. Я знову хочу підтвердити те, що ми сказали влітку: треба продовжувати підтримувати Україну. Аби ви могли продовжувати робити те, що ви робите. Я знаю, що зима дуже довга, але весна прийде. Залишайтеся сильними. Я знаю, що ви залишатиметесь сильними. Слава Україні!", - заявив Рютте.

НАТО (7154) росія (69961) Україна (7204) Рютте Марк (684)
Топ коментарі
+17
Це ******** переклад палкої промови О.Бендера у Васюках!
показати весь коментар
03.02.2026 12:57 Відповісти
+9
Справедливий мир це коли Україна отримає всі свої загальновизнані етнічні території
показати весь коментар
03.02.2026 12:57 Відповісти
+8
Як це жалюгідно виглядає. Взагалі то навпаки, Україна підтримує НАТО вже 12 рік. Якби не ЗСУ, то НАТО б вже десь біля Парижа приймала рішення, чи збивати кацапські дрони чи провести 100500 консультацій, засідань та круглих столів.
показати весь коментар
03.02.2026 12:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війська країн НАТО мають долучитись до ведення війни проти росії. Польща, Румунія, Болгарія як колишні країни Варшавського договору мають направити свої підрозділи на війну, а НАТО має підтримати цей крок.
показати весь коментар
03.02.2026 12:57 Відповісти
З якого дива? Хіба Україна член НАТО?
показати весь коментар
03.02.2026 13:04 Відповісти
Які сильні лідери в країнах НАТО, та й взагалі які "яйця" у цієї структури вже було зрозуміло в 2008 році в Бухаресті. І в загальному, ніхто не винен, що керівництвоо України навіть після Бухарестського саміту НАТО 2008 року не роздуплилось, а продовжило тотальний деребан та скорочення ЗСУ. А цвях імбіцилізму забив сам народ України у 2010 році, обравши "хазяйствєніка с данбаса". І навіть попри 2014 рік мудрий наріт нічого не навчився і у 2019 році вчергове з розгону в'їбав...я головою у бетонну стіну з лозунгами "ми усталі ат вайни, сдєлаєм іх вмєстє". І навіть після п...здєца лютого 2022 року і по теперішній день, наймудрєйше племя висновків не зробило. От у мене висновок один, населення, яке проживає на території України більшістю обрало самогубство від рук північних андрофагів. Тепер питання, чому хтось має в цих умовах за нас впрягатись?
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
25% притомних про це говорили ще в 2019...
показати весь коментар
03.02.2026 13:40 Відповісти
Впрягатись за Україну потрібно в першу чергу наступним жертвам російського тероризму, бо вони будуть наступними і їх росія проковтне швидше ніж Україну. Ніяке НАТО за них воювати так само не буде як НАТО не воює за Україну. Будь яка свідома та адекватна людина має це розуміти і вже сьогодні має долучатись до української війни проти міжнародного тероризму. А українська влада має попросити військової допомоги у Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії та Болгарії. Про путінських сраколізів угорців я не згадую, їх не шкода.
показати весь коментар
03.02.2026 13:41 Відповісти
Та не буде ніяких наступних!!! Всі ті країни в НАТО, а у владі притомні політики!!!
показати весь коментар
03.02.2026 13:54 Відповісти
*притомні*? Нюню.
показати весь коментар
03.02.2026 14:33 Відповісти
Ні в Штатах, ні в ЄС не має притомних і тим паче сильних лідерів. Вони до останнього будуть жити у своєму вакуумі. Нажаль світ захопили п...дофіли, моральні виродки, клоуни та слюнтяї, які тільки що і вміють п...здіти, п...здити та гвалтувати дітей на якихось "таємних" островах та вечірках. Доказ тому різного роду трампи, путіни, кім чин ири... Навіть сьогоднішній виступ генсека НАТО у ВР тому підтвердження. Среться НАТО от і все. Ні в Польші, чи там в Болгарії ні їхні президенти, ні парламенти не приймуть рішення про вступ у війну на боці України, навіть якщо особисто х...йло приїде в Брюсель, офіційно оголосить їм війну і насре під двері штаб-квартири НАТО. Вони до останнього будуть чекати на рекети у своїх містах. І то, не факт, що швидко роздуплять. Тому у нас одна надія, це ЗСУ.
показати весь коментар
03.02.2026 15:18 Відповісти
Найкращій коментар
показати весь коментар
03.02.2026 13:06 Відповісти
"НАТО стоїть з Україною і готові робити це на роки вперед. Ваша безпека - це наша безпека"

Та вже мабуть на п'ятому майже році повномасштабки (а взагалі на 12-му) це й так до всіх дійшло. До інших дійде на десятому, чи пізніше. Хто лишиться.
показати весь коментар
03.02.2026 12:59 Відповісти
"Ваша безпека - це наша безпека. Ваш мир - це наш мир Джерело: https://censor.net/ua/n3598649

Але за ваш рахунок.
показати весь коментар
03.02.2026 13:01 Відповісти
Підтримка має бути діями а не тільки словами, й такими діями щоб у ЗСУ вистачало дронів, авто, ракет 500+ км дальності та ******* літаки!
показати весь коментар
03.02.2026 13:05 Відповісти
Зелеботи не почули Рютте
показати весь коментар
03.02.2026 13:05 Відповісти
Шановний пане Рютте! А чи не наводить вас на думку те, шо ***** та *****стан масовано обстріляли ракетами та дронами Україну, у т.ч. Київ, саме у зв'язку із вашим візитом до Києва?
Чи не на часі НАТО нарешті дати відсіч *****?
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
"-Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь."))
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
Ваш мир - наш мир (овації)
Ваша безпека - наша безпека (аплодисменти)
....

Ваша війна - це ваша війна (тиша в залі).
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
Вигляда та балака як недолугий,дорослий телепень .
показати весь коментар
03.02.2026 13:09 Відповісти
НАТО підтримуватиме Україну, мир має бути справедливим, - Рютте А трамп?
показати весь коментар
03.02.2026 13:19 Відповісти
рудий підтримує *****, бо має палке бажання робити із бізнес
саме тому рудий не дасть нам томагавки
показати весь коментар
03.02.2026 13:31 Відповісти
 
 