НАТО підтримуватиме Україну, мир має бути справедливим, - Рютте

НАТО готове підтримувати Україну роками, а мир має бути справедливим і довготривалим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Шановні депутати Ради, сильна команда і президент Зеленський, які налаштовані припинити цю війну: будьте певні, що НАТО стоїть з Україною і готові робити це на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир – це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильна і вільна, а Росія знала б, що ця реальність залишатиметься реальністю надовго", - сказав він під час виступу.

Рютте заявив, що підтримка України повністю відповідає позиції союзників Альянсу. За його словами, саме цього прагнуть країни НАТО, тому допомога Києву залишатиметься незмінною.

Підтримка України - спільна позиція Альянсу

Рютте наголосив, що союзники НАТО єдині у своїй підтримці України. Він підкреслив, що допомога Києву є усвідомленим і спільним рішенням країн Альянсу, яке відповідає їхнім стратегічним інтересам і цінностям.

Тиск на економіку Росії

Рютте зазначив, що навіть за підтримки з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану російська економіка продовжує зазнавати серйозних труднощів. За його словами, посилення тиску на так званий тіньовий флот Росії вже має відчутні наслідки.

Генсек запевнив, що Північноатлантичний альянс і надалі чинитиме тиск на Росію та продовжить всебічну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

"Ми дуже поважаємо службу захисників, їхні жертви. Я знову хочу підтвердити те, що ми сказали влітку: треба продовжувати підтримувати Україну. Аби ви могли продовжувати робити те, що ви робите. Я знаю, що зима дуже довга, але весна прийде. Залишайтеся сильними. Я знаю, що ви залишатиметесь сильними. Слава Україні!", - заявив Рютте.