Внимание НАТО к безопасности Украины не уменьшается, - Рютте

Украина остается в центре видения НАТО в области безопасности, а поддержка оказывается непрерывно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Сейчас мы фокусируемся на тех мировых событиях, которые могут вызвать обеспокоенность, и поэтому наше внимание может разделяться. Но вам нужна наша поддержка, потому что температура падает, а нападения на украинскую инфраструктуру растут. Усилия РФ разрушить Украину усиливаются, но я хочу заверить, что наше внимание не отвлекается от Украины", - сказал он во время выступления.

И добавил, что Украина была и остается в центре нашего видения безопасности".

"И мы готовы быстро оказывать поддержку", - заявил Рютте.

Генсек заявил, что между Украиной и Альянсом продолжается ежедневный диалог, а поставки оборудования для Вооруженных сил Украины происходят на постоянной основе. По его словам, военная помощь и обучение координируются командованием НАТО в Германии.

Рютте подчеркнул, что страны НАТО наращивают производство для нужд безопасности, а Альянс активно перенимает инновационный опыт Украины.

"В результате многие страны НАТО сейчас работают и производят совместно с Украиной определенное оборудование и сразу поставляют его в Украину.

И мы все начинаем выигрывать от этого сотрудничества. Чем больше мощностей у нас есть, тем больше мы готовы. И тем больше растет наша безопасность во всем НАТО", - сказал он.

По словам генсека, такое взаимодействие повышает оборонные возможности как Украины, так и всего Альянса. Чем больше производственные мощности имеют страны НАТО, тем выше их готовность и общий уровень безопасности.

Гарантии безопасности после мирного соглашения

Рютте подчеркнул, что НАТО стремится обеспечить длительный мир в Украине, при котором украинские дети смогут расти в свободе и без страха смотреть в будущее. Он отметил работу Коалиции желающих, которая достигла прогресса в подготовке гарантий безопасности.

Поддержка сразу после мира

Генсек заверил, что после достижения мирного соглашения немедленно будет развернуто военное присутствие в воздухе и на море, а отдельные страны НАТО будут оказывать Украине поддержку в различных форматах.

"И как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся Вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море. И НАТО, те, кто согласились, другие члены НАТО будут помогать другим способом", - заверил он.

В то же время Рютте признал, что достижение соглашения о завершении войны потребует сложных решений. Он подчеркнул важность того, чтобы все жертвы, которые понесла Украина, не были напрасными, а будущий мир был долгосрочным и подкрепленным реальным выполнением обязательств, чтобы не допустить повторения сценариев Будапештского меморандума или Минских договоренностей.

