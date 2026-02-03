Внимание НАТО к безопасности Украины не уменьшается, - Рютте

Украина остается в центре видения НАТО в области безопасности, а поддержка оказывается непрерывно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Сейчас мы фокусируемся на тех мировых событиях, которые могут вызвать обеспокоенность, и поэтому наше внимание может разделяться. Но вам нужна наша поддержка, потому что температура падает, а нападения на украинскую инфраструктуру растут. Усилия РФ разрушить Украину усиливаются, но я хочу заверить, что наше внимание не отвлекается от Украины", - сказал он во время выступления.

И добавил, что Украина была и остается в центре нашего видения безопасности".

"И мы готовы быстро оказывать поддержку", - заявил Рютте.

Генсек заявил, что между Украиной и Альянсом продолжается ежедневный диалог, а поставки оборудования для Вооруженных сил Украины происходят на постоянной основе. По его словам, военная помощь и обучение координируются командованием НАТО в Германии.

Рютте подчеркнул, что страны НАТО наращивают производство для нужд безопасности, а Альянс активно перенимает инновационный опыт Украины. 

"В результате многие страны НАТО сейчас работают и производят совместно с Украиной определенное оборудование и сразу поставляют его в Украину.

И мы все начинаем выигрывать от этого сотрудничества. Чем больше мощностей у нас есть, тем больше мы готовы. И тем больше растет наша безопасность во всем НАТО", - сказал он.

По словам генсека, такое взаимодействие повышает оборонные возможности как Украины, так и всего Альянса. Чем больше производственные мощности имеют страны НАТО, тем выше их готовность и общий уровень безопасности.

Гарантии безопасности после мирного соглашения

Рютте подчеркнул, что НАТО стремится обеспечить длительный мир в Украине, при котором украинские дети смогут расти в свободе и без страха смотреть в будущее. Он отметил работу Коалиции желающих, которая достигла прогресса в подготовке гарантий безопасности.

Поддержка сразу после мира

Генсек заверил, что после достижения мирного соглашения немедленно будет развернуто военное присутствие в воздухе и на море, а отдельные страны НАТО будут оказывать Украине поддержку в различных форматах.

"И как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся Вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море. И НАТО, те, кто согласились, другие члены НАТО будут помогать другим способом", - заверил он.

В то же время Рютте признал, что достижение соглашения о завершении войны потребует сложных решений. Он подчеркнул важность того, чтобы все жертвы, которые понесла Украина, не были напрасными, а будущий мир был долгосрочным и подкрепленным реальным выполнением обязательств, чтобы не допустить повторения сценариев Будапештского меморандума или Минских договоренностей.

+1
Ключове слово СТУРБОВАНІСТЬ...
03.02.2026 13:24 Ответить
Ключове слово СТУРБОВАНІСТЬ...
03.02.2026 13:24 Ответить
Ключевое мирна угода. Вся речь на этом построена.
03.02.2026 13:37 Ответить
"В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання і одразу постачають його в Україну."
Так кремлеботи ж кажуть, що НАТО не допомагає Україні. Кому ж мені вірити Рютте чи кремлеботам?
03.02.2026 13:30 Ответить
Нікому, всі брешуть
03.02.2026 13:45 Ответить
Якщо всі брешуть, то чомусь брехня НАТО матеріалізується у вигляді зброї, санкцій і тренувань для ЗСУ.
03.02.2026 13:51 Ответить
У наш час нікому вірити не можна, навіть собі. Мені можна
03.02.2026 14:10 Ответить
Україну до НАТО приймете?
Добре, не сьогодні, а завтра?
03.02.2026 13:35 Ответить
Кукроїнчікі сміюнькаються з обіцянок безпеки Рютте, але пропустили головне - НАТО дає нам 75% ракет і 90% ППО, хоча ми навіть не є членом альянсу 🤷‍♀️ а фламінгів і паляниць щось не видно.
Рютте вам не буде робити фортифікації чи призначати нормального головкома замість кацапа Сирка, думай-Те
03.02.2026 13:43 Ответить
яке НАТО? Мудярва зі словаками дають? Турки також? А Трамп що дає?

Нема вже ніякого НАТО. І точно нема ніякого НАТО яке нам допомагає як єдина організація.

Зате є потужний Хрютте який катається туди-сюди, розповідає європейцям які вони нікчемні без США і нам - як якесь міфічне НАТО про нас турбується.
03.02.2026 14:00 Ответить
ДЕ Фламінги і Паляниці від потужного невсратого Зелегундоса..? Де блекаут у Москві - Вава ж вам обіцяв..? Де трирівневний захист від Наєма? Це все Рютте наобіцяв?
03.02.2026 18:17 Ответить
хРютте це взагалі оксюморон ходячий. Зіц-презедент організацї члени якої обкладають одне одного санкціями і погрозами захоплення територій.
Кому, що - і головне - від чиєго імені воно нам щось обіцяє взагалі?
Чи тобі мало домашніх ******** - треба ще іноземних послухати?
05.02.2026 17:24 Ответить
Так де відповіді: ДЕ Фламінги і Паляниці від потужного невсратого Зелегундоса..? Де блекаут у Москві - Вава ж вам обіцяв..? Де трирівневний захист від Наєма? Це все Рютте наобіцяв?
05.02.2026 20:09 Ответить
Яким вам обіцяв Вава? Я це чмо не обирав і його триндьож не слухаю. Зараз у мене питання навіщо цей голандський клован приїхав потужнічати до моєї країни.
08.02.2026 09:51 Ответить
И ни слова об увеличении
03.02.2026 14:06 Ответить
Путіну його друзі допомагають балістичними ракетами. А в України є друзі?
03.02.2026 14:09 Ответить
Увага і спостереження більше ні куя, або ви окуляри зняли, кров продовжує литися, люди гинуть... Ось ваші спостереження контроль ...
03.02.2026 15:18 Ответить
 
 