Внимание НАТО к безопасности Украины не уменьшается, - Рютте
Украина остается в центре видения НАТО в области безопасности, а поддержка оказывается непрерывно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.
"Сейчас мы фокусируемся на тех мировых событиях, которые могут вызвать обеспокоенность, и поэтому наше внимание может разделяться. Но вам нужна наша поддержка, потому что температура падает, а нападения на украинскую инфраструктуру растут. Усилия РФ разрушить Украину усиливаются, но я хочу заверить, что наше внимание не отвлекается от Украины", - сказал он во время выступления.
И добавил, что Украина была и остается в центре нашего видения безопасности".
"И мы готовы быстро оказывать поддержку", - заявил Рютте.
Генсек заявил, что между Украиной и Альянсом продолжается ежедневный диалог, а поставки оборудования для Вооруженных сил Украины происходят на постоянной основе. По его словам, военная помощь и обучение координируются командованием НАТО в Германии.
Рютте подчеркнул, что страны НАТО наращивают производство для нужд безопасности, а Альянс активно перенимает инновационный опыт Украины.
"В результате многие страны НАТО сейчас работают и производят совместно с Украиной определенное оборудование и сразу поставляют его в Украину.
И мы все начинаем выигрывать от этого сотрудничества. Чем больше мощностей у нас есть, тем больше мы готовы. И тем больше растет наша безопасность во всем НАТО", - сказал он.
По словам генсека, такое взаимодействие повышает оборонные возможности как Украины, так и всего Альянса. Чем больше производственные мощности имеют страны НАТО, тем выше их готовность и общий уровень безопасности.
Гарантии безопасности после мирного соглашения
Рютте подчеркнул, что НАТО стремится обеспечить длительный мир в Украине, при котором украинские дети смогут расти в свободе и без страха смотреть в будущее. Он отметил работу Коалиции желающих, которая достигла прогресса в подготовке гарантий безопасности.
Поддержка сразу после мира
Генсек заверил, что после достижения мирного соглашения немедленно будет развернуто военное присутствие в воздухе и на море, а отдельные страны НАТО будут оказывать Украине поддержку в различных форматах.
"И как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся Вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море. И НАТО, те, кто согласились, другие члены НАТО будут помогать другим способом", - заверил он.
В то же время Рютте признал, что достижение соглашения о завершении войны потребует сложных решений. Он подчеркнул важность того, чтобы все жертвы, которые понесла Украина, не были напрасными, а будущий мир был долгосрочным и подкрепленным реальным выполнением обязательств, чтобы не допустить повторения сценариев Будапештского меморандума или Минских договоренностей.
Так кремлеботи ж кажуть, що НАТО не допомагає Україні. Кому ж мені вірити Рютте чи кремлеботам?
Добре, не сьогодні, а завтра?
Рютте вам не буде робити фортифікації чи призначати нормального головкома замість кацапа Сирка, думай-Те
Нема вже ніякого НАТО. І точно нема ніякого НАТО яке нам допомагає як єдина організація.
Зате є потужний Хрютте який катається туди-сюди, розповідає європейцям які вони нікчемні без США і нам - як якесь міфічне НАТО про нас турбується.
Кому, що - і головне - від чиєго імені воно нам щось обіцяє взагалі?
Чи тобі мало домашніх ******** - треба ще іноземних послухати?